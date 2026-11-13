Thì ra không có máy quay, "Loan Niệm" Tỉnh Bách Nhiên đối xử với bạn gái siêu mẫu Victoria's Secret thế này đây

Một đạo diễn quyền lực trong giới vừa có tiết lộ gây chú ý về mối quan hệ giữa Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn hiện là cặp tình nhân hot nhất showbiz Trung Quốc. Đặc biệt sau khi Tỉnh Bách Nhiên nổi đình nổi đám từ châu Á sang châu Mỹ với vai "tổng tài" Loan Niệm trong bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng, "nhất cử nhất động" của anh và bạn gái siêu mẫu Victoria's Secret càng được công chúng quan tâm.

Theo tờ Sohu, cách đây không lâu, đạo diễn Lý Lộ gây chú ý khi đứng giữa họp báo ra mắt tác phẩm Cốc Vũ chia sẻ về mối quan hệ giữa nam chính Tỉnh Bách Nhiên và bạn gái Lưu Văn. Theo Lý Lộ, ông đã mời Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai diễn Âu Dương Húc trong tác phẩm. Khi 2 bên hẹn gặp mặt ăn uống thân mật để bàn về kịch bản, nam diễn viên SN 1989 đã đưa Lưu Văn đến ra mắt ông. Trên bàn tiệc hôm đó, đôi bên đã chốt vai diễn ngay lập tức.

Tỉnh Bách Nhiên đưa Lưu Văn đến gặp đạo diễn phim Cốc Vũ. Ảnh: Sina.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ gắn bó bền chặt của Tỉnh Bách Nhiên - Lưu Văn. Đặc biệt, nam diễn viên nhận được nhiều lời khen bởi sự bản lĩnh, ga lăng và cách đối xử đầy trân trọng với bạn gái.

Việc thoải mái đưa Lưu Văn đi cùng trong những buổi gặp gỡ, bàn bạc công việc cho thấy anh không chỉ coi trọng mà còn vô cùng tin tưởng nửa kia. Không cần những màn thể hiện tình cảm phô trương, Tỉnh Bách Nhiên vẫn ghi điểm nhờ sự quan tâm tự nhiên, không né tránh hay giấu giếm chuyện tình cảm. Chính cách yêu chân thành, trân trọng bạn gái ngay cả khi không có ống kính hay truyền thông dõi theo đã giúp anh tiếp tục củng cố danh xưng "bạn trai quốc dân" trong mắt công chúng.

Tỉnh Bách Nhiên vô cùng tôn trọng, tin tưởng Lưu Văn. Đằng sau ống kính máy quay, anh đưa bạn gái đi bàn bạc công việc với mình. Ảnh: Sina.

Là một trong những cặp đôi quyền lực và kín tiếng nhất Cbiz, chuyện tình giữa siêu mẫu Lưu Văn và nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên gần đây bất ngờ rơi vào "sóng gió" dư luận. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự bùng nổ của bộ phim ngôn tình chốn công sở Đầu Xuân Tươi Sáng. Trong đó, Tỉnh Bách Nhiên gây sốt diện rộng với hình tượng "tổng tài Loan Niệm" như bước ra từ tiểu thuyết. Sự nổi tiếng của bạn trai khiến Lưu Văn gặp rắc rối.

Một bộ phận fan cuồng của bộ phim đã liên tục tràn vào trang cá nhân công kích, cáo buộc cặp đôi cố tình mượn sức nóng tác phẩm để PR chuyện tình cảm, thậm chí gây ép buộc siêu mẫu quốc tế phải chia tay Tỉnh Bách Nhiên. Trước những đợt công kích dồn dập, Lưu Văn chọn giải pháp giữ im lặng và tránh lộ diện với nửa kia. Cuối tháng 9, cô xuất hiện tại sân bay với dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy và suýt bật khóc khi được fan lâu năm an ủi.

Cuộc tình của Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên gặp sóng gió sau khi nam diễn viên nổi tiếng. Họ bị một bộ phận fan cuồng phim Đầu Xuân Tươi Sáng ép chia tay. Ảnh: Sina.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn quen biết nhau sau khi cùng chụp ảnh quảng cáo Thất tịch cho thương hiệu Chanel vào năm 2019. Sau đó, cả hai liên tục được các tạp chí thời trang mời hợp tác và cùng nhau tạo ra những bộ ảnh bùng nổ phản ứng hóa học. Đến năm 2022, cặp sao bị chụp lại khoảnh khắc nắm tay tình tứ trên phố và cùng trở về một khu nhà. Hình ảnh này khiến Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên chính thức lộ chuyện hẹn hò.

Sau đó không lâu, nam diễn viên được trông thấy đạp xe chở siêu mẫu hàng đầu đi chạy bộ đêm tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Chia sẻ với cánh săn ảnh, hàng xóm Tỉnh Bách Nhiên xác nhận họ thường xuyên trông thấy Lưu Văn ra vào nhà của nam diễn viên. Tháng 6/2022, Lưu Văn một lần nữa bị bắt gặp đến khách sạn mà Tỉnh Bách Nhiên đang lưu trú. Dù bị lộ vô số khoảnh khắc tình cảm bên nhau, cặp sao vẫn giữ im lặng.

Năm 2023, Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên cùng nhau tham dự show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week, như một cách ngầm công khai mối quan hệ. Trên hàng ghế front-row, cặp đôi ngồi sát rạt, không ngần ngại thể hiện sự thân mật. Tết Nguyên Đán 2024, Tỉnh Bách Nhiên theo chân Lưu Văn về Hồ Nam (Trung Quốc) để đón năm mới và ra mắt gia đình bạn gái. Một năm sau, Lưu Văn lại bị bắt gặp đến quê của Tỉnh Bách Nhiên ăn Tết với nhà người yêu. Giữa năm 2025, có nguồn tin cho biết cặp đôi đã bí mật đăng ký kết hôn, nhưng không công bố với công chúng. Trước tin đồn về việc bí mật về chung nhà, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn từ chối phản hồi.

Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên chỉ còn thiếu 1 đám cưới để có cái kết viên mãn cho chuyện tình của mình. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu