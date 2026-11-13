Đau lòng tin con gái độc nhất của nữ diễn viên vừa đột tử ở tuổi 27 khi đang học Thạc sĩ tại trường danh tiếng

Con gái của nữ diễn viên này chỉ còn 6 tháng nữa là nhận bằng Thạc sĩ.

Nữ diễn viên người Anh - Lisa Maxwell kết hôn với Paul Jessup vào năm 2014, nhưng họ đã đón con gái chào đời trước đó 15 năm. Được biết, cô con gái độc nhất của Lisa Maxwell tên là Beau Jessup, năm nay vừa tròn 27 tuổi và đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí tại ngôi trường Đại học Columbia danh giá.

Theo dự kiến, chỉ còn khoảng 6 tháng nữa, Beau Jessup sẽ được nhận tấm bằng Thạc sĩ. Thế nhưng, hình ảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra được nữa, bởi lẽ Beau Jessup vừa đột ngột qua đời mới đây, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và bạn bè. Tính tới thời điểm hiện tại, phía gia đình vẫn chưa công bố nguyên nhân khiến Beau Jessup tử vong.

Con gái duy nhất của Lisa Maxwell vừa đột tử khi mới 27 tuổi. Ảnh: People

Ngay trong sáng 13/11, Đại học Columbia vừa đăng bài tưởng niệm dành cho Beau Jessup, trong đó có đoạn: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè, bạn cùng lớp cũng như tất cả những ai biết và yêu mến Beau Jessup”.

Đồng thời, Đại học Columbia cũng công bố bài phỏng vấn chưa từng được xuất bản của con gái Lisa Maxwell. Trong bài phỏng vấn, Beau Jessup cho biết niềm đam mê làm báo của cô được khơi dậy trong quá trình theo học ngành Nhân học xã hội và viết kịch bản biểu diễn tại Trường Kinh tế London, Đại học Cambridge.

Ngoài ra, Beau Jessup còn có những chia sẻ chân thành về việc được lớn lên trong gia đình có mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng. Beau Jessup cũng vạch ra cả các mục tiêu của bản thân sau khi tốt nghiệp, chia sẻ rằng cô muốn theo đuổi việc “viết báo về con người, văn hóa và các vấn đề xã hội” trong tương lai.

Cô cho biết thêm, bản thân muốn viết lách và được truyền cảm hứng từ những nhà báo vừa có thể làm phóng sự vừa có thể viết kịch.

Nhìn lại những hình ảnh hồi nhỏ của Beau Jessup bên Lisa Maxwell, nhiều khán giả đã không cầm được nước mắt. Ảnh: People

Beau Jessup từng gây chú ý trên mặt báo vào năm 2016 khi cô khởi xướng SpecialName - trang web giúp các bậc cha mẹ Trung Quốc chọn tên tiếng Anh cho con cái họ. Nhờ công việc này, Beau Jessup đã kiếm về được hơn 60.000 USD (1,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, con gái Lisa Maxwell còn có niềm đam mê với sân khấu và đã viết vở kịch đầu tay mang tên The Sandbag khi đang theo học tại Đại học Cambridge.

Con gái Lisa Maxwell đột ngột qua đời khi vẫn còn nhiều ước mơ và hoài bão chưa thực hiện được. Ảnh: X

Nguồn: Pagesix