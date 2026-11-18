Không chỉ được đảm bảo điều kiện về ăn ở, nhân sự làm việc cho công ty còn được hưởng đầy đủ quyền lợi liên quan đến bảo hiểm hay đào tạo về nghiệp vụ.

Việt Nam đang triển khai nhiều công trình hạ tầng, thể thao quy mô lớn, trong đó nổi bật là Sân vận động VinFast - Trống Đồng tại phía nam Hà Nội. Với sức chứa thiết kế lên tới 135.000 chỗ ngồi, đây là một trong những công trình thể thao có quy mô lớn nhất đang được xây dựng, thu hút sự quan tâm không chỉ về kiến trúc, tiến độ thi công mà còn ở lực lượng nhân sự tham gia dự án.

Mới đây, VinCons - Trung đoàn xây dựng 01 đăng tải thông báo tuyển dụng nhiều vị trí thợ xây dựng phục vụ dự án Olympic – Sân vận động VinFast – Trống Đồng. Danh sách tuyển dụng trải rộng từ thợ phụ, thợ xây, sơn bả, bê tông, cốt thép đến thợ hàn, chống thấm, ốp lát và nhiều công việc khác.

Đáng chú ý, mức thu nhập tham khảo được công bố từ 14 triệu đồng/tháng đối với thợ phụ và có thể lên tới 33 triệu đồng/tháng đối với một số vị trí có tay nghề.

Cụ thể thông tin tuyển dụng được đăng tải

Thợ sơn bả, bê tông, cốt thép thu nhập tới 27 triệu đồng/tháng, một số vị trí tới 33 triệu đồng

Theo bảng thông tin tuyển dụng được VinCons – Trung đoàn Xây dựng 01 đăng tải, đơn vị đang tìm kiếm lao động ở nhiều nhóm nghề khác nhau, với mức thu nhập được phân chia theo tính chất công việc và tay nghề.

Cụ thể, nhóm thợ xây, trát trong, sơn bả, cốp pha, bê tông, cốt thép và chống thấm được giới thiệu mức thu nhập tham khảo từ 16–27 triệu đồng/tháng. Mức này cũng áp dụng đối với một số vị trí khác như thợ giáo ngoài, lanh tô, cơ khí cắt cọc, thợ hàn, lái máy ép cọc và cán nền.

Đối với những công việc có mức thu nhập cao hơn, bảng tuyển dụng ghi nhận ba vị trí gồm thợ thạch cao, thợ ốp lát và thợ trát ngoài. Các vị trí này có mức thu nhập tham khảo từ 19–33 triệu đồng/tháng. Như vậy, thợ trát ngoài có thể nhận mức thu nhập lên tới 33 triệu đồng mỗi tháng theo thông tin tuyển dụng, tùy thuộc vào vị trí và tay nghề thực tế.

Ngoài tuyển dụng thợ đã có kinh nghiệm, đơn vị còn mở cơ hội cho lao động phổ thông. Theo thông báo, vị trí thợ phụ có thu nhập tham khảo 14 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, người chưa có kinh nghiệm vẫn có thể ứng tuyển và sẽ được đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc.

Ảnh Vincons

Được miễn phí chỗ ở, điện nước, ba bữa ăn mỗi ngày

Không chỉ gây chú ý bởi mức thu nhập, chính sách hỗ trợ sinh hoạt dành cho người lao động tại dự án cũng là điểm đáng quan tâm.

Theo nội dung bài đăng tuyển dụng, người lao động được bố trí chỗ ở miễn phí, không phải chi trả tiền điện, nước. Khu vực phòng ở được giới thiệu có trang bị điều hòa và bình nóng lạnh. Bên cạnh đó, đơn vị còn hỗ trợ miễn phí ba bữa ăn mỗi ngày, giúp công nhân giảm bớt những khoản chi phí sinh hoạt thường xuyên.

Đây là những quyền lợi có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt đối với lao động từ các tỉnh, thành khác đến Hà Nội làm việc. Việc được hỗ trợ ăn ở có thể giúp người lao động chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu và tích lũy thu nhập hằng tháng.

Về chế độ bảo hiểm, thông báo cho biết người lao động được tham gia bảo hiểm theo quy định của Nhà nước. Poster tuyển dụng cũng giới thiệu thêm quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24/7, hỗ trợ ứng lương định kỳ, thưởng lễ Tết, đào tạo chuyên môn và cơ hội thăng tiến.

Đáng chú ý, việc tiếp nhận cả lao động phổ thông chưa có kinh nghiệm và tổ chức đào tạo cũng mở thêm cơ hội việc làm cho những người muốn chuyển sang lĩnh vực xây dựng nhưng chưa có tay nghề chuyên môn.

Ảnh Vincons

Siêu sân vận động 135.000 chỗ đang được xây dựng với hàng chục nghìn công nhân

Dự án mà VinCons đang tuyển dụng nhân sự phục vụ là Sân vận động VinFast - Trống Đồng, công trình nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Theo thông tin Tập đoàn Vingroup công bố ngày 14/8/2026, sân vận động có diện tích 73,3 ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi. Công trình được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, sở hữu hệ thống mái che đóng mở tự động, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ thông minh trong vận hành.

Quy mô đặc biệt lớn cũng đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực xây dựng đáng kể. Theo Báo Xây dựng ngày 23/10/2026, khoảng 16.000 công nhân đang làm việc tại khu vực sân vận động cùng các hạng mục phụ trợ. Nếu tính cả những khu vực khác trong khu phức hợp thể thao, lực lượng thi công lên tới gần 20.000 người, tổ chức làm việc theo ba ca, bốn kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Cập nhật mới nhất, cả bốn khán đài A, B, C, D của sân vận động đã được thi công lên tới tầng 5. Hệ thống trụ phục vụ công tác nâng mái thép cũng đang được triển khai, chuẩn bị cho giai đoạn nâng dựng kết cấu mái quy mô lớn trong tháng 12/2026.

Phối cảnh sân vận động khi hoàn thành (Ảnh Chủ đầu tư)

Theo kế hoạch được chủ đầu tư công bố, sân vận động hướng tới hoàn thành và khai trương vào tháng 7/2027. Trong bối cảnh các hạng mục tiếp tục được đẩy nhanh, nhu cầu nhân lực ở nhiều nhóm nghề xây dựng cũng là một phần đáng chú ý trong quá trình triển khai đại công trình này.