Kinh nghiệm được cư dân mạng đúng kết sau những ngày lướt group Chó xấu Việt Nam là không có chó xấu nhất, chỉ có chó xấu hơn.

Những hội nhóm với chủ đề kỳ lạ trên mạng xã hội vốn không thiếu. Nhưng để một cộng đồng có thể khiến người ta liên tục chia sẻ, rủ nhau vào xem và bật cười chỉ bằng những bức ảnh thì cũng phải có một sức hút riêng. Group “Chó Xấu Việt Nam” đang trở thành một địa chỉ giải trí như vậy.

Đúng như tên gọi, đây là nơi cư dân mạng chia sẻ hình ảnh những chú chó có diện mạo đặc biệt. Nhân vật chính có thể là thú cưng ở nhà, cũng có thể là một chú chó tình cờ bắt gặp trên đường. Điểm chung là mỗi bức ảnh đều mang đến một màn thử thách thị giác, với những chú chó xấu một cách độc lạ, hiếm có khó tìm.

Giống chó không lông nhưng có thêm một chỏm lông màu trắng "sành điệu"

Đã xấu còn mặc áo rách nha!

Trước khi nổi tiếng ở group Chó Xấu Việt Nam thì chú chó này cũng đã khá nổi tiếng ở một quán cà phê tại Hà Nội

Tưởng củ khoai tây biết đi không đó trời ơi!

Theo phần giới thiệu của nhóm, cộng đồng này có tên ban đầu là Yêu Chó Sài Gòn, được thành lập từ tháng 7/2025. Đến ngày 20/10/2026, nhóm chính thức đổi tên thành Chó Xấu Việt Nam. Đây cũng là cột mốc đưa nhóm viral với những chú chó có ngoại hình độc lạ.

Trong phần giới thiệu mới, thành viên nhóm có thể đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của cún cưng, giao lưu và kết bạn với những người cùng sở thích. Dù mang cái tên có phần phũ phàng, cộng đồng vẫn đặt ra những quy định khá rõ ràng: không đăng tin mua bán chó, không tranh cãi hay miệt thị cá nhân và đặc biệt là không sử dụng ảnh AI.

Tính đến ngày 18/11, Chó Xấu Việt Nam có 319 nghìn thành viên và vẫn đang tăng lên chóng mặt. Lượng tương tác trong nhóm cũng khá nổi bật, chó càng kì lạ càng gây chú ý, có khi lên đến hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Group mới được đổi tên và cũng viral kể từ thời điểm đổi tên đó

Dưới các bài đăng, cư dân mạng liên tục để lại nhiều bình luận hài hước, cho thấy sức hút của nhóm nằm phần lớn ở ngoại hình gây cười của những chú chó: “Công việc stress quá thì mình làm gì? Mình vào group chó xấu ngắm chó”, “Đúng là không có chó xấu nhất, chỉ có chó xấu hơn”, Đêm lướt nhóm cười sảng”, “Nó xấu tàn canh gió lạnh mà nó mắc cười”, “Mấy con chó trong đây xấu chấn động luôn á”,...

Một số chú chó nổi bật trong group Chó Xấu Việt Nam:

"Thí sinh" răng hơi lộn xộn, về xin chủ đi niềng nha!

Đã xấu còn lườm người ta hả?

Khó tả!

Góp ý từ cư dân mạng: Kẻ thêm cặp chân mày nữa là cực phẩm!

Trông chill vô cùng!

Nhưng mà phải công nhận là xấu thật!

(Ảnh: Chó Xấu Việt Nam)