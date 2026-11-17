"Thầy phụ hồ" nổi tiếng đang được nhắc tới là ai, tình hình có gì đáng chú ý?

Mới đây, Lộc Fuho (tên thật Phạm Văn Lộc, sinh năm 1994) bất ngờ cập nhật hình ảnh mới trên trang Facebook cá nhân sau hơn một năm không đăng bài tại đây. Trong ảnh, nam YouTuber xuất hiện cùng vợ con trước một căn biệt thự bề thế, được thiết kế theo phong cách cổ điển với nhiều cột trụ, mái vòm và họa tiết trang trí cầu kỳ.

Đi kèm hình ảnh, anh viết: "Hơn 1 năm rồi chưa đăng gì, không biết anh chị em còn nhớ không. Và đây là thành quả 10 năm cố gắng của Lộc".

Hình ảnh này nhanh chóng khiến nhiều người nhớ đến chàng phụ hồ từng gây sốt mạng xã hội với những buổi livestream dạy trộn vữa, xây tường cách đây vài năm. Tuy nhiên, thay vì những công trường nơi anh từng làm thuê, công trình xuất hiện phía sau Lộc Fuho lần này lại là căn biệt thự có chi phí dự kiến hơn 10 tỷ đồng mà anh đang xây dựng cho gia đình.

Căn biệt thự hơn 10 tỷ đồng và mong muốn đặc biệt của Lộc Fuho

Trong video mới đăng tải trên trang Lộc Fuho, nam YouTuber tiếp tục cập nhật tiến độ xây dựng căn biệt thự. Theo chia sẻ của anh, công trình đã trải qua hơn 10 tháng thi công, hiện phần thô cơ bản hoàn thiện. Lộc hy vọng khoảng 2 tháng nữa, những hạng mục còn lại có thể hoàn tất để gia đình sớm có một tổ ấm mới.

Căn biệt thự nằm tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, được xây dựng trên khu đất rộng gần 500 m². Trong đó, diện tích xây dựng gần 200 m², gồm một tầng trệt, hai tầng lầu, sân thượng và phần chóp mái. Công trình được thiết kế theo phong cách cổ điển, bên trong bố trí thang máy, các phòng ngủ, khu vực làm việc và sinh hoạt.

Lộc từng tiết lộ riêng khu đất có giá khoảng 4,3 tỷ đồng, còn tổng chi phí dự kiến bao gồm tiền đất và xây dựng vượt 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều nam YouTuber nhắc đến nhiều trong những chia sẻ mới nhất không chỉ là giá trị căn nhà. Lộc cho biết anh mong muốn sau khi hoàn thiện, đây sẽ trở thành nơi sum họp của cả đại gia đình, không chỉ có vợ chồng, con cái mà còn có các chị gái, em gái cùng những người cháu.

Đặc biệt, trong video, Lộc Fuho cũng dành lời cảm ơn tới vợ vì đã luôn đồng hành, hỗ trợ anh trong quá trình xây dựng căn nhà. Theo nam YouTuber, vợ không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn giúp đỡ anh rất nhiều về vật chất, cùng chồng từng bước hiện thực hóa mục tiêu chung.

Bên cạnh gia đình, anh cũng không quên nhắc đến sự yêu mến và ủng hộ của cộng đồng mạng. Lộc thừa nhận nếu không có những người đã theo dõi, đồng hành trong suốt nhiều năm, bản thân khó có được cuộc sống như hiện tại.

Từ căn nhà bị bão tốc mái đến hiện tượng mạng hàng triệu người theo dõi

Ít ai quên rằng trước khi được biết đến với những căn nhà khang trang hay ô tô, Lộc Fuho từng trải qua quãng thời gian khó khăn.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2022, nam YouTuber kể gia đình từng nghèo đến mức không có đủ gạo ăn, phải sang hàng xóm xin. Mẹ mất sớm, Lộc cùng em gái trải qua nhiều năm thiếu thốn. Đặc biệt, năm 2018, một trận bão khiến căn nhà của hai anh em bị tốc mái, nước mưa làm ướt đồ đạc nhưng họ không có tiền sửa chữa. "Mỗi tối, chúng tôi rúc vào trong phòng ngủ bé xíu, nơi ấm áp nhất của căn nhà", Lộc từng kể.

Để kiếm sống, anh theo các chủ thầu làm nghề phụ hồ, nhận khoảng 300.000 đồng/ngày. Có tháng, Lộc làm việc tới 26 ngày, chỉ nghỉ 4 ngày. Công việc vất vả nhưng thu nhập vẫn hạn chế, khiến cuộc sống của hai anh em không dễ dàng.

Bước ngoặt xuất hiện khi Lộc bắt đầu được chú ý trên mạng xã hội nhờ những bình luận hài hước và video ghi lại cuộc sống thường ngày. Ban đầu, anh vẫn đi phụ hồ trong khi thử sức với YouTube. Chỉ đến khi kênh có khoảng 600.000–700.000 người theo dõi, Lộc mới quyết định tập trung nhiều hơn cho công việc sáng tạo nội dung.

Năm 2021, tên tuổi Lộc Fuho thực sự bùng nổ với những buổi livestream mở "lớp học phụ hồ" trực tuyến. Một buổi phát trực tiếp cao điểm của anh từng thu hút khoảng 314.700 người xem cùng lúc, một con số đặc biệt ấn tượng tại thời điểm đó.

Nhờ sự nổi tiếng, cuộc sống của Lộc dần thay đổi. Anh có điều kiện sửa sang nhà cửa, kết hôn với Kim Thủy, mua ô tô và phát triển công việc riêng. Tháng 2/2023, Công ty TNHH Xây dựng Lộc Fuho được thành lập với Phạm Văn Lộc là người đại diện theo pháp luật.

Cuộc sống hiện tại và lời giải thích về thành quả sau 10 năm

Ở tuổi 32, Lộc Fuho vẫn duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Tại một hội nghị dành cho những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Gia Lai, anh cho biết nội dung hiện tại chủ yếu xoay quanh gia đình, cuộc sống với vợ con và nghề xây dựng.

Công việc này cũng mang đến cho anh nguồn thu nhập đáng kể. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, Lộc từng công khai ảnh chụp màn hình thể hiện thu nhập ước tính từ Facebook đạt khoảng 26.357 USD, tương đương 672 triệu đồng. Đây là số tiền trước khi trừ thuế và các khoản khấu trừ.

Đáng chú ý, tháng 8/2026, ông Lê Trung Dũng, Trưởng Thuế cơ sở 3 tỉnh Gia Lai, cho biết Phạm Văn Lộc đã nộp hơn 3 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân. Theo cơ quan thuế, nguồn thu nhập chịu thuế của nam YouTuber chủ yếu đến từ các nền tảng mạng xã hội.

Dù vậy, việc liên tục công khai thu nhập và tài sản cũng khiến Lộc Fuho nhận được những ý kiến khác nhau. Trong phần bình luận dưới video mới nhất, nam YouTuber đã lên tiếng giải thích về lý do thường xuyên chia sẻ những thành quả của mình.

"Lộc là 1 người khó khăn đi lên", anh viết, đồng thời cho biết mỗi khi làm được hay mua được thứ gì, bản thân đều muốn đăng tải để ghi nhận những nỗ lực đã bỏ ra. Lộc khẳng định mình không phải người thích khoe khoang và gửi lời cảm ơn chân thành tới những người luôn yêu quý, ủng hộ.

Sau khoảng 10 năm nỗ lực như lời tự sự, cuộc sống của Lộc Fuho đã thay đổi đáng kể so với thời điểm còn làm thuê trên các công trường. Từ căn nhà từng bị bão tốc mái đến biệt thự hơn 10 tỷ đồng đang dần hoàn thiện, đó là một hành trình nhiều khác biệt.

Với nam YouTuber, thành quả hiện tại không chỉ được đo bằng giá trị căn nhà, mà còn là khả năng chăm lo cho người thân, có một nơi sum họp gia đình và sự đồng hành của những người đã giúp đỡ anh trên chặng đường đi lên từ khó khăn.