Thực tế đây chỉ là một màn đu trend và chính chủ cũng không ngờ lại có thể viral đến vậy.

Sự thật về đoạn clip viral trên mạng

Những video bất ngờ viral trên mạng xã hội thường bắt đầu từ những lý do rất đơn giản: người đăng chỉ muốn chia sẻ một khoảnh khắc vui vẻ, bắt trend cho biết, chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện sẽ có hàng triệu người sẽ xem. Đến khi điện thoại nhảy notice liên tục, chính chủ mới ngỡ ngàng nhận ra mình vừa trở thành nhân vật được netizen gọi tên.

Màn thông báo kết quả siêu âm đang viral trên nhiều nền tảng MXH như TikTok, Facebook dưới đây cũng bắt đầu theo cách như vậy.

Đoạn clip được chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau (Nguồn: @a.sinner.of.god2)

Video là tình huống giả định một bác sĩ đang hào hứng chúc mừng nữ bệnh nhân vì kết quả siêu âm cho thấy cô đã có thai. Tuy nhiên, thay vì mừng rỡ, cô gái lập tức bật khóc nức nở, liên tục nài nỉ bác sĩ kiểm tra lại. Lý do là bạn trai đã bỏ rơi cô, nếu thực sự mang thai ở thời điểm này, cô không biết phải lấy gì để nuôi con.

Thấy bệnh nhân quá kích động, vị bác sĩ liên tục trấn an, khuyên cô bình tĩnh và ngừng khóc để nghe mình nói hết. Thế nhưng, ngay khi cô gái vừa lấy lại được bình tĩnh, anh bất ngờ thông báo thêm một tin nữa: Sản phụ đang mang thai đôi. Cú chốt khiến tình huống vốn đã trớ trêu càng trở nên khó tả.

Ngay sau đó, đoạn clip nhanh chóng viral trên nhiều nền tảng, thu về khoảng 6,3 triệu lượt xem sau hơn 3 ngày đăng tải. Gương mặt ưa nhìn, biểu cảm bối rối của bác sĩ cùng tình huống oái oăm khiến nhiều người ấn tượng.

(Ảnh chụp màn hình)

Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục để lại những phản ứng thích thú: “Bác sĩ nói thêm câu nữa bả bắt bác sĩ nuôi luôn bây giờ nè”, “Sợ khóc chưa đủ lớn bác sĩ dội thêm cái sinh đôi nữa”, “Bộ khóc chưa đủ lớn hay sao bác sĩ chơi thêm câu sau nữa? Nhỏ nấc luôn mà”, “Bác sĩ thêm lửa vào xe bồn chở xăng hả”, “Bởi ráng nghe bác sĩ nói hết đi, khóc luôn một lần cho lẹ”...

Được biết, nhân vật trong video là bác sĩ Phạm Trung Chánh (sinh năm 1994, quê Nam Định cũ, nay thuộc Ninh Bình), hiện công tác tại Trung tâm Cơ Xương Khớp Sports Medic Center (TP.HCM), có chuyên môn về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.

Bác sĩ Phạm Trung Chánh

Liên hệ với bác sĩ Chánh, anh cho biết video này không phải do mình tự nghĩ ra hay tự nói mà chỉ đơn giản là đu trend, sử dụng âm thanh video từ một tài khoản TikTok tên là Hồ Vũ Ân. Sau khi xem video của Hồ Vũ Ân, bác sĩ Chánh thấy nội dung vui vẻ, nơi làm việc cũng có máy siêu âm nên anh quay lại với mục đích giải trí.

“Thật ra máy siêu âm đó ở chỗ mình chủ yếu là để siêu âm khớp. Dù máy có đầu dò Convex (mình cầm trên tay) có thể siêu âm thai được nhưng ai tinh mắt sẽ thấy màn hình máy lúc đó là hình ảnh sụn khớp gối của bệnh nhân trước đó, mình chưa kịp tắt đi”, bác sĩ Chánh chia sẻ.

Toàn bộ video chỉ được quay đúng 1 lần. Sau đó, bác sĩ Chánh chỉnh sửa để khẩu hình miệng trùng với âm thanh của video gốc và định bụng đăng lên cho bạn bè xem. Điều khiến anh bất ngờ hơn cả là phản ứng trên các nền tảng mạng xã hội:

“Nơi đầu tiên mình đăng video đó là lên Facebook và chưa được 50 người like. Sau đó tiện tay nên mình post lên TikTok và không để ý nữa. Ai ngờ hôm sau có nhiều người bạn nhắn tin cho mình nói video đang viral rồi, khiến mình rất bất ngờ. Mấy ngày hôm nay mình phải tạm… ở ẩn để trả lời tin nhắn của mọi người.

Bạn bè cũng trêu là ‘thành hot TikToker rồi’ nhưng thật sự là mình chỉ quay clip vui vui thôi, mình vẫn làm bác sĩ nhé”.

Nằm khóc một mình trong đêm trực đầu tiên, công việc áp lực nên càng trân trọng thời gian cá nhân

Về công việc, bác sĩ Chánh đến với ngành Y khá tình cờ và tự nhiên. Đầu năm học lớp 12, anh vẫn nghĩ mình sẽ thi đại học khối A. Đến học kỳ 1, anh mới nảy ra ý định học thêm môn Sinh học để có thể thi khối B. Kết quả, anh đỗ vào ngành Bác sĩ đa khoa của Đại học Y Thái Bình.

“Lúc đó mình nghĩ làm bác sĩ cũng tốt, có thể giúp đỡ người khác và chắc không sợ thất nghiệp nên mình lựa chọn học ngành Y”, anh nhớ lại.

Bác sĩ Chánh khi còn đi học đại học

Sau 6 năm đại học, bác sĩ Chánh nhận ra bản thân yêu thích phẫu thuật và ngoại khoa. Anh quyết định theo học 18 tháng thực hành ngoại khoa, trước khi tiếp tục gắn bó với lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật xương khớp.

Nhìn lại hành trình học tập và đào tạo chuyên môn, anh cho rằng giai đoạn khó khăn nhất không hẳn nằm ở những năm tháng học tập hay thực hành lâm sàng, mà là lúc chưa xác định được hướng đi cho bản thân.

Nam bác sĩ kể, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng trung bình - khá, anh cũng có những trăn trở khi bạn bè đồng trang lứa lần lượt có định hướng riêng: người theo ngành thẩm mỹ, người học da liễu, người thi đỗ nội trú. Chưa kể, thị trường còn có rất nhiều bác sĩ tốt nghiệp từ những trường Y danh tiếng như Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y, Đại học Y Dược TP.HCM...

Với bất kỳ công việc vào, giai đoạn đầu tiên mới vào nghề luôn có nhiều bỡ ngỡ. Với bác sĩ Chánh, sự bỡ ngỡ đó còn trở thành kỷ niệm không bao giờ quên: “Sau khi tốt nghiệp, mình chuyển vào TP.HCM. Vào đêm đầu tiên đi trực với vai trò bác sĩ thực hành tại Bệnh viện Nhân Dân 115, thì mình bị sốt. Bác sĩ trong khoa đưa cho mình 1 viên thuốc hạ sốt nhưng mình cảm thấy không đỡ và dần dần thấy quay cuồng chóng mặt.

Mình vội vàng xin phép bác sĩ trưởng ekip trực và chỉ chỉ kịp nghe 1 câu của anh ấy: ‘Sốt cao vậy em, đi vào trong nghỉ ngơi đi’. Vừa kịp vào trong phòng nghỉ thì mình đã....ói hết ra bồn rửa tay. Mặc nguyên áo blouse leo lên trên giường nằm, mình đã khóc rấm rứt vì suy nghĩ: ‘Vào TP.HCM làm việc đêm đầu tiên đã thế này rồi, rồi sau này không biết có làm được gì không?’. Một chị điều dưỡng đã vào truyền thuốc và an ủi mình nhưng vì mắc cỡ quá nên quay mặt đi khóc, đến tận bây giờ vẫn không nhớ rõ mặt chị ấy là ai”.

Bên cạnh đó, ngành Y vốn được xem là một trong những lĩnh vực có áp lực công việc lớn. Với bác sĩ Chánh, sau khi tự nhìn nhận và suy ngẫm, anh đúc kết được 3 áp lực đặc biệt trong nghề.

Đầu tiên là áp lực không được sai sót, nhất là với một người làm phẫu thuật: “Mình không dám tưởng tượng sẽ thế nào nếu xảy ra cảnh 'Ôi thôi chết, mổ nhầm rồi'. Vậy nên sếp cũng luôn dạy bảo mình rằng mỗi lần vào ca mổ là như một lần ra trận, phải chuẩn bị - trang bị thật kỹ, phải có kế hoạch tác chiến rõ ràng và luôn phải có phương án dự phòng B, C... Vậy nên trong công việc, mình luôn phải tập trung 100% công lực”.

Áp lực thứ hai, theo bác sĩ, là không được ốm bệnh. “Bác sĩ mà cũng ốm à?” là câu hỏi anh từng nghe và thường trả lời bằng một câu khá hài hước: “Dạ, bác sĩ cũng là con người mà, cũng có quyền ốm, quyền bị bệnh chứ ạ”.

Điều thứ ba khiến bác sĩ Chánh suy nghĩ là những câu bông đùa từ chính người thân như: “Không muốn phải gặp bác sĩ đâu!”, “Mong sao bác sĩ càng thất nghiệp càng tốt”,... Dù hoàn toàn hiểu mọi người nói vậy vì mong muốn tránh xa bệnh tật nhưng đôi khi vẫn thấy chạnh lòng.

Trong công việc, bác sĩ dành 100% sự tập trung

Dù vậy, bác sĩ Chánh cho rằng công việc có nhiều áp lực cũng là lý do anh càng trân trọng những khoảng thời gian dành cho sở thích cá nhân. Bên cạnh việc tập trung 100% cho chuyên môn, anh vẫn muốn làm những điều vui vẻ, mang lại tiếng cười cho mọi người, như video đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cùng với đó, công việc cũng mang đến cho bác sĩ Chánh nhiều trải nghiệm mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội trải qua. Đó là cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và điều trị cho những người nổi tiếng, VĐV mà anh từng yêu quý, thần tượng khi còn bé. Qua tiếp xúc với họ, mình cũng thấy họ cũng rất dễ thương và gần gũi như mọi người:

“Điển hình như anh VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh. Hồi nhỏ mình chỉ xem anh ấy đi thi đấu trên TV, chứ không nghĩ đến một ngày sẽ gặp và khám cho anh ấy. Rồi đến VĐV cầu lông Lê Đức Phát, VĐV bơi lội Ánh Viên, nghệ sĩ Hiếu Hiền, ca sĩ Lý Tuấn Kiệt - nhóm HKT mà hồi nhỏ mình hay nghe,... và đặc biệt là ‘nữ hoàng’ Muay Thái Việt Nam - VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc. Mình chơi khá thân với chị Trúc, hai chị em cứ gặp nhau là cười hoài”.