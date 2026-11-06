Chàng trai tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội ngày làm ở bệnh viện tối chạy xe ôm công nghệ

Chàng trai này tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Y học Cổ truyền Đại học Y Hà Nội 2025, hiện đang trong quá trình thực hành tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương ở Hà Nội.

Mới đây, trên mạng xã hội Threads, một chàng trai gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh với nội dung “sáng làm bác sĩ, tối chạy xe ôm công nghệ”.

Cậu bạn dí dỏm viết caption, đính kèm hình ảnh diện áo blouse và khoảnh khắc mặc đồng phục xe ôm công nghệ “Ngày chủ nhật của bác sĩ trẻ. Chạy thêm cuốc ngoài được 81k nữa là vừa xinh 500k”.

Bài viết đang viral của Đức Hùng trên Threads. Ảnh chụp màn hình.

Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác. Hình ảnh một chàng trai tốt nghiệp ngành Y có vẻ ngoài điển trai, ban ngày thực hành tại bệnh viện, tối tranh thủ chạy xe ôm khiến không ít người bất ngờ. Một số cư dân mạng còn chia sẻ những trải nghiệm từng đặt xe và bất ngờ khi biết tài xế của mình vốn là bác sĩ, giáo viên hay làm một công việc khác ngoài giờ.

“Bạn này tốt nghiệp Y Hà Nội ấy, đã thế còn chăm”, “Trời ơi, ai ngờ đi xe ôm, người chở mình là bác sĩ”, “Cái này bình thường thôi mọi người. Tại nghề này học xong chưa đi làm ngay được, còn phải học chứng chỉ rồi học thêm nữa, mất cỡ 7-8 đến 10 năm cơ. Mấy bạn nhìn bông hoa chưa nở mà vội thương tiếc”, “Nhưng mà đẹp trai quá ạ, cũng muốn book được xe bác này”, “Tui không làm bác sĩ, nhưng lương chính cũng gọi là tạm đủ tiền sinh hoạt phí hai vợ chồng với bỉm sữa. Tui vẫn làm thêm một việc nữa vì đơn giản nó là đam mê và cũng là tích lũy thêm một ít vốn kiến thức xã hội mà”,... là một số bình luận của cư dân mạng.

Từ câu chuyện này, nhiều người cũng tò mò về danh tính chàng trai cũng như công việc thực tế phía sau những hình ảnh được chia sẻ.

Chàng trai khiến dân mạng tò mò có tên Hoàng Đức Hùng (SN 2000, quê Bắc Giang). Chia sẻ với chúng tôi, Hùng cho biết không nghĩ bài đăng về một ngày đi làm thêm của mình lại được quan tâm đến vậy. Trên thực tế, cậu bạn vốn khá cởi mở khi chia sẻ chuyện công việc trên mạng xã hội. Ngoài hình ảnh tại bệnh viện, Hùng từng đăng tải cả những câu chuyện liên quan đến việc chạy xe và kinh doanh hoa tươi.

Đức Hùng.

Hùng tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội vào năm 2025. Hiện tại, Hùng đang trong quá trình thực hành tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương để hoàn thiện điều kiện cấp giấy phép hành nghề (trước đây thường gọi là chứng chỉ hành nghề). Đây là bước bắt buộc đối với bác sĩ sau khi tốt nghiệp nếu muốn được cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh. Theo quy định hiện hành, thời gian thực hành đối với chức danh bác sĩ là 12 tháng. Lịch thực hành thường diễn ra cả ngày, ngoài ra có những hôm Hùng còn phải tham gia trực tại bệnh viện.

“Vì vậy, trong giai đoạn này sẽ không có lương mà còn phải đóng học phí tiếp, nên đa số vẫn phụ thuộc vào gia đình. Hơn nữa, sắp tới mình có dự định thi tuyển sinh sau đại học của Đại học Y Hà Nội, học lên thạc sĩ ứng dụng chuyên ngành Y học cổ truyền. Mình cần một khoản dự trữ cho quá trình ôn thi, học phí sau đại học nếu có cơ hội đỗ, đồng thời duy trì chi phí sinh hoạt tại Hà Nội.

Nên khi có thời gian rảnh, mình sẽ làm thêm”, Đức Hùng chia sẻ.

Đức Hùng tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền Đại học Y Hà Nội.

Cậu bạn cho biết có ý định học lên thạc sĩ nên cố gắng đi làm thêm, tiết kiệm.

Cậu bạn cho biết, ngoài chạy xe ôm công nghệ thì còn là cổ đông của một tiệm hoa tươi nhập khẩu tại Hà Nội. Bởi vậy, một ngày của Hùng gần như kín lịch với nhiều công việc khác nhau. Thời gian ngủ đôi khi chỉ còn khoảng 4-5 tiếng.

Cụ thể, ban ngày Hùng thực hành tại bệnh viện. Khi có thời gian rảnh, cậu tranh thủ chạy xe ôm công nghệ đến khoảng 9-10 giờ tối, sau đó tiếp tục lên kho hoa để nhập hàng, kiểm tra chất lượng và chăm sóc khách hàng. Có những hôm, công việc kéo dài đến 2-3 giờ sáng Hùng mới trở về nhà. Tuy nhiên, không phải ngày nào lịch trình này cũng lặp lại, bởi còn phụ thuộc vào khối lượng công việc của từng hôm.

“Mình chọn chạy xe ôm công nghệ để có thêm thu nhập, vì thời gian linh động, có thể sắp xếp cho những công việc khác. Tan ca là mình sẽ bật app chạy luôn đến tối muộn và cả ngày nghỉ. Thu nhập thêm khoảng 8-10 triệu đồng một tháng. Còn bán hoa thì là công việc online, kéo dài trong ngày”, cậu bạn chia sẻ.

Hùng tranh thủ chạy xe ôm công nghệ, bán hoa sau giờ làm ở bệnh viện.

Khoản tiền kiếm được từ việc chạy xe một phần được dùng để trang trải chi phí sinh hoạt, phần còn lại Hùng dành dụm cho việc học sau này, đồng thời trả khoản nợ đã vay để đầu tư kinh doanh hoa.

Hùng cho biết sau khi hoàn thành quá trình thực hành và được cấp giấy phép hành nghề, cậu dự định sẽ tiếp tục học việc tại phòng khám để trau dồi tay nghề, tích lũy thêm kiến thức chuyên môn. Khi đó, Hùng có thể sẽ phải cắt giảm thời gian chạy xe ôm công nghệ, thậm chí tạm dừng công việc này để tập trung cho chuyên môn và kế hoạch học lên thạc sĩ trong thời gian tới.

Ảnh: NVCC.