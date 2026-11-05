Bị cha mẹ bỏ mặc khi mắc ung thư, cô gái 23 tuổi qua đời sau 5 năm chiến đấu: Khoảnh khắc cuối cùng khiến nhiều người rơi nước mắt

Một mình chống chọi với bệnh ung thư suốt 5 năm, cô gái trẻ qua đời ở tuổi 23. Trước khi nhắm mắt, cô cuối cùng cũng được gặp lại cha mẹ.

Có những mất mát không chỉ đến từ bệnh tật mà còn từ cảm giác phải đối diện với những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời mà thiếu vắng người thân. Câu chuyện của một cô gái trẻ tại Trung Quốc mới đây đã khiến nhiều người xúc động khi hành trình chống chọi với ung thư suốt 5 năm của cô khép lại ở tuổi 23. Điều khiến dư luận đặc biệt xót xa là trong phần lớn thời gian điều trị, cô phải tự xoay xở cuộc sống sau khi cha mẹ cắt liên lạc, nhưng những ngày cuối cùng, hai người lại xuất hiện bên giường bệnh.

Theo SCMP, cô gái được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Kỳ tích Hạ Hạ" (Miracle Xia Xia), tên thật là Hạ Cẩn Hòa (Xia Jinhe), đến từ tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ngày 27/10/2026, cô qua đời tại một bệnh viện ở Thượng Hải sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư xương. Thông tin được công bố trên tài khoản mạng xã hội của cô khiến những người từng theo dõi hành trình điều trị không khỏi đau lòng.

Mắc ung thư ở tuổi 18, cô gái một mình ký giấy phẫu thuật cắt chân

Cuộc sống của Hạ Hạ bắt đầu thay đổi khi cô mới 18 tuổi, vào thời điểm chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học năm 2021. Theo những chia sẻ trước đây của cô, Hạ Hạ từng ngất xỉu trong kỳ thi và sau đó được chẩn đoán mắc ung thư xương. Dù vẫn thi đỗ vào một trường sư phạm, cô không thể tiếp tục việc học khi bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, buộc phải dành phần lớn thời gian cho việc điều trị.

Ở độ tuổi mà nhiều bạn bè đồng trang lứa bắt đầu tận hưởng cuộc sống sinh viên, Hạ Hạ phải đối diện với những cuộc phẫu thuật và quá trình hóa trị kéo dài. Khi mới 19 tuổi, cô buộc phải cắt bỏ chân phải để điều trị bệnh. Đáng nói, theo lời kể của cô gái trẻ, trong quá trình chữa bệnh, cha không đến thăm, còn mẹ cắt liên lạc sau khoảng một năm cô mắc bệnh. Hạ Hạ từng chia sẻ rằng mẹ coi việc điều trị của cô là gánh nặng đối với gia đình vì chi phí y tế quá lớn.

Không có sự hỗ trợ thường xuyên từ cha mẹ, Hạ Hạ phải tìm cách tự trang trải một phần chi phí điều trị và sinh hoạt. Cô từng viết truyện trên mạng, làm đồ thủ công để bán, sau đó chuyển sang kinh doanh trực tuyến khi sức khỏe không còn cho phép. Cô cũng tự dành dụm tiền mua chân giả, đi nhiều nơi tìm kiếm cơ hội chữa bệnh và tự ký giấy đồng ý phẫu thuật.

Trong suốt 5 năm chống chọi với ung thư, Hạ Hạ trải qua 7 cuộc đại phẫu và hơn 20 đợt hóa trị. Bệnh tình nhiều lần tái phát, có thời điểm tế bào ung thư di căn đến phổi và những vị trí khác. Dù phải đối diện với nhiều đau đớn, cô vẫn thường xuyên chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội, kể về quá trình điều trị cũng như những mong muốn giản dị của bản thân.

Điều khiến nhiều người nhớ đến Hạ Hạ là thái độ sống lạc quan mà cô cố gắng duy trì giữa hoàn cảnh khắc nghiệt. Trên trang cá nhân, cô từng đặt mục tiêu sống đến 100 tuổi, như một cách tự động viên rằng cuộc đời phía trước vẫn còn rất nhiều điều đáng mong đợi. Với cô, việc phải mất đi một chân là điều vô cùng khó khăn, nhưng vẫn đáng để đánh đổi nếu có thể tiếp tục được sống.

Cha mẹ xuất hiện trong những ngày cuối đời, người mẹ bật khóc khi con gái trút hơi thở cuối cùng

Sau nhiều năm điều trị, sức khỏe của Hạ Hạ ngày càng suy yếu. Những tháng cuối đời, cô được chăm sóc tại bệnh viện ở Thượng Hải với sự đồng hành của bạn bè và những người đã quen biết qua mạng xã hội. Một trong số đó là người bạn họ Thẩm, người sau này đứng ra hỗ trợ giải quyết các công việc liên quan đến tang lễ.

Theo lời kể của người bạn này với truyền thông Trung Quốc, ngày 26/10, mẹ của Hạ Hạ đã đến bệnh viện sau nhiều năm không gặp con gái. Một ngày sau, cha cô cũng xuất hiện. Hai người có mặt trong những giờ phút cuối cùng của con, dù trước đó đã có khoảng thời gian dài không giữ liên lạc.

Người bạn cho biết cha mẹ Hạ Hạ không nói nhiều khi gặp con. Đến khi cô trút hơi thở cuối cùng, người mẹ đã bật khóc. Khoảnh khắc ấy khiến câu chuyện càng trở nên đau lòng, bởi sau những năm tháng phải tự mình đối diện với bệnh tật, Hạ Hạ cuối cùng cũng được gặp lại cha mẹ khi thời gian còn lại không nhiều.

Tuy nhiên, người mà cô luôn mong nhớ trong những ngày cuối đời lại là bà nội, người đã chăm sóc và nuôi dưỡng cô từ nhỏ. Do tuổi cao, bà không thể trực tiếp đến Thượng Hải. Theo những người ở bên cạnh, Hạ Hạ đã cố gắng duy trì sự tỉnh táo để được nhìn thấy bà qua cuộc gọi video. Trong cuộc trò chuyện cuối cùng, bà liên tục gọi tên thân mật của cháu gái và động viên cô cố gắng.

Đối với Hạ Hạ, cuộc gọi ấy có ý nghĩa đặc biệt bởi bà là người gắn bó với tuổi thơ và cũng là một trong những người thân mà cô luôn canh cánh nhớ thương. Sau khi được nhìn thấy bà, cô ra đi vào lúc 20h28 ngày 27/10/2026, hưởng dương 23 tuổi.

Lời từ biệt được cô gái tự viết khiến hàng nghìn người xúc động

Trước khi qua đời, Hạ Hạ đã chủ động chuẩn bị cho lời từ biệt của chính mình. Trong đoạn video được đăng tải trên tài khoản cá nhân, cô lựa chọn bức ảnh dùng làm di ảnh, chuyển sang màu đen trắng và dùng điện thoại viết những lời cuối cùng gửi đến những người đã theo dõi, động viên mình trong suốt hành trình chống chọi với bệnh tật.

Trong lời nhắn ấy, cô cảm ơn những tình cảm đã nhận được, nhắc lại những nơi mình từng đặt chân đến như biển cả, núi Thái Sơn và vùng đất Lệ Giang ở Vân Nam. Hạ Hạ lựa chọn cách nói đầy nhẹ nhàng về sự ra đi của bản thân, ví cuộc đời như một thế giới trực tuyến mà cô phải đăng xuất trước mọi người.

Cô cũng bày tỏ mong muốn được an nghỉ ở một nơi có cây xanh, hoa cỏ, không còn những cơn đau và muộn phiền. Cách cô chuẩn bị lời từ biệt khiến nhiều người xúc động, bởi ngay trong những ngày cuối cùng, Hạ Hạ vẫn cố gắng đối diện với sự ra đi bằng thái độ bình thản và lòng biết ơn dành cho những người đã yêu thương mình.

Ngày 3/11, lễ tiễn biệt Hạ Hạ được tổ chức tại Nhà tang lễ Long Hoa, Thượng Hải. Nhiều người từng theo dõi hành trình chống chọi với ung thư của cô đã tìm đến từ các địa phương khác nhau để nói lời từ biệt. Bên ngoài phòng tang lễ, những bó hoa cùng lời nhắn được gửi đến như một cách bày tỏ sự trân trọng dành cho cô gái trẻ.

Theo truyền thông Trung Quốc, trước khi qua đời, Hạ Hạ còn lập di chúc với mong muốn dành tài sản của mình để hỗ trợ những bệnh nhân ung thư xương có hoàn cảnh khó khăn. Sau những năm tháng phải tự tìm cách trang trải chi phí điều trị, cô vẫn muốn những gì mình có thể trở thành sự giúp đỡ dành cho người khác.

Câu chuyện của Hạ Hạ khiến nhiều người suy ngẫm về ý nghĩa của sự đồng hành trong gia đình, đặc biệt khi một người phải đối diện với bệnh tật hiểm nghèo. Dù được cha mẹ gặp lại trong những giờ phút cuối, khoảng thời gian dài cô phải tự xoay xở và chống chọi với bệnh tật vẫn là một thực tế khiến người đọc không khỏi xót xa.

Cuộc đời Hạ Hạ dừng lại ở tuổi 23, khi cô còn rất nhiều dự định chưa thể thực hiện. Nhưng qua những video, lời kể và cách cô đối diện với nghịch cảnh, người ta vẫn nhìn thấy một cô gái từng tha thiết muốn sống, luôn cố gắng tìm kiếm niềm vui và không ngừng trân trọng những tình cảm tốt đẹp nhận được.

Có lẽ điều khiến câu chuyện này ám ảnh không chỉ là sự ra đi quá sớm, mà còn là câu hỏi về những năm tháng cô đã phải trải qua một mình. Bởi với người đang chống chọi với bệnh tật, đôi khi một bàn tay nắm lấy, một lời hỏi thăm hay sự hiện diện của người thân cũng có ý nghĩa lớn lao.

Theo SCMP, The Paper