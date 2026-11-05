3h khuya của Đỗ Mỹ Linh - vợ chủ tịch Đỗ Vinh Quang

Vừa đảm nhận công việc tại tập đoàn, vừa chăm sóc con nhỏ, mỹ nhân này có lịch trình khá bận rộn sau khi lập gia đình.

Bên cạnh vai trò Hoa hậu, Đỗ Mỹ Linh được biết đến là vợ của doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Từ sau khi kết hôn, người đẹp sinh năm 1996 có cuộc sống khá kín tiếng, ít tham gia các hoạt động giải trí như trước. Thay vào đó, cô dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ cùng chồng.

Cũng bởi vậy mà một ngày của Đỗ Mỹ Linh bắt đầu từ khá sớm. Nàng hậu từng tiết lộ buổi sáng thường thức dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc rồi đưa con gái Tuệ An đi học trước khi đến công ty làm việc. Đây là khoảng thời gian cô dành để chăm lo cho con trước khi bước vào lịch trình công việc trong ngày.

Sau khi con gái đến trường, cô chuyển sang vai trò một nữ quản lý doanh nghiệp. Đỗ Mỹ Linh hiện đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch tại một công ty bất động sản thuộc hệ sinh thái T&T Group - doanh nghiệp của nhà chồng.

Đỗ Mỹ Linh và chồng - chủ tịch Đỗ Vinh Quang

Theo đó, vợ Đỗ Vinh Quang khá bận rộn với công việc tại tập đoàn. Dù đã đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch được khoảng một năm, Đỗ Mỹ Linh nhiều lần bày tỏ bản thân vẫn cần thời gian để học hỏi, trau dồi thêm các kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Hoa hậu Việt Nam 2016 không còn hoạt động showbiz năng nổ như thời điểm trước. Quỹ thời gian hiện tại của cô gần như dành trọn cho công việc, vun vén gia đình và chăm sóc con cái. Những sự kiện giải trí mà Đỗ Mỹ Linh tham gia cũng được chọn lọc, chủ yếu là các dịp phù hợp hoặc có sự góp mặt của người thân.

Sau giờ làm, lịch trình của nàng hậu lại trở về với vai trò một người mẹ. Buổi chiều, con gái Tuệ An thường được người thân đón từ trường về; nếu có thời gian, Đỗ Mỹ Linh sẽ tự mình đi đón con. Buổi tối, gia đình thường ăn cơm cùng nhau, sau đó cô dành thời gian chơi hoặc học cùng con trước giờ đi ngủ.

Đỗ Mỹ Linh hiện đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch tại một công ty bất động sản thuộc hệ sinh thái T&T Group

Bên cạnh thời gian cho công việc, cô còn dành thời gian cho con cái từ đưa đi học, nấu ăn, chơi cùng con,...

Đáng chú ý, dù bận rộn với công việc, Đỗ Mỹ Linh vẫn luôn dành sự quan tâm cho con gái. Cô từng chia sẻ rằng từ khi có con, cuộc sống thay đổi hoàn toàn, gần như không còn khái niệm thật sự thư thả hay rảnh rang vì trong đầu lúc nào cũng có một mối bận tâm mang tên con. Ngay cả khi hai vợ chồng đi du lịch riêng, đến giờ ăn hay giờ ngủ của bé, cô vẫn thường xuyên hỏi han và mở camera để xem con ở nhà thế nào.

Khi con đã ngủ, đó mới là khoảng thời gian Đỗ Mỹ Linh có thể dành cho bản thân sau một ngày xoay quanh cả công việc lẫn gia đình.

Thực tế, hình ảnh Đỗ Mỹ Linh gắn với công việc kinh doanh đã được chú ý từ trước khi cô chính thức đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch. Vào năm 2023, một bức ảnh do doanh nhân Đỗ Vinh Quang chia sẻ từng khiến mạng xã hội bàn luận. Trong ảnh, Đỗ Mỹ Linh xuất hiện tại một cuộc họp nội bộ cùng bố chồng - ông Đỗ Quang Hiển và các nhân viên vào lúc 3h sáng.

Thời điểm đó, Đỗ Mỹ Linh ăn mặc khá giản dị, không trang điểm cầu kỳ, tập trung theo dõi nội dung cuộc họp. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ít ai nghĩ nàng hậu lại có những buổi làm việc kéo dài đến rạng sáng như vậy.

Đỗ Vinh Quang từng hé lộ hình ảnh vợ - Đỗ Mỹ Linh (áo hồng) cùng gia đình làm việc tới 3h sáng

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Tháng 7/2023, cô sinh con gái đầu lòng. Chưa đầy một năm sau, người đẹp đã xuất hiện trở lại với hình ảnh một nhân viên công sở, thường xuyên có mặt tại văn phòng.

Đến năm 2025, việc Đỗ Mỹ Linh công khai đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch tại một doanh nghiệp bất động sản thuộc tập đoàn gia đình càng khiến công chúng chú ý đến hành trình chuyển hướng công việc của cô.

Ở tuổi 30, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò: một người mẹ có con nhỏ, người vợ đồng hành cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang và một nữ quản lý đang từng bước làm quen với công việc kinh doanh. Dù không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng, cuộc sống của nàng hậu vẫn có lịch trình riêng với nhiều đầu việc cần sắp xếp mỗi ngày.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Đỗ Mỹ Linh cùng chồng

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV