Bức ảnh khó đoán của Georgina giữa lúc Ronaldo tuyên bố giải nghệ

Sau quyết định quan trọng của chồng, Georgina Rodriguez - vợ Cristiano Ronaldo đã nhanh chóng có cập nhật mới.

Ngày 5/11, Cristiano Ronaldo gây chấn động làng bóng đá khi xác nhận sẽ chia tay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha ở tuổi 41. Trong thông báo, nam cầu thủ khẳng định anh sẽ rời ĐTQG với tư thế "ngẩng cao đầu", đồng thời luôn tự hào vì từng được đại diện cho "đất nước tuyệt vời nhất thế giới".

Cristiano Ronaldo (Ảnh: IGNV)

Sau quyết định quan trọng của chồng, Georgina Rodriguez để lại bình luận phía dưới bài đăng bằng 2 biểu tượng cảm xúc khóc và trái tim. Sau đó, cô tiếp tục chia sẻ lại đoạn clip Ronaldo thông báo quyết định lên story Instagram.

Ở story tiếp theo, Georgina đăng tải hình ảnh núi đá và những tán cây dưới bầu trời đêm, không kèm bất kỳ dòng chú thích nào về ý nghĩa bức ảnh.

Bình luận của Georgina Rodriguez phía dưới bài đăng của Cristiano Ronaldo (Ảnh chụp màn hình)

Georgina chia sẻ lại thông báo của Ronaldo (Ảnh chụp màn hình)

Bức ảnh không rõ ý nghĩa của Georgina được đăng tải giữa thời điểm Ronaldo tuyên bố giải nghệ (Ảnh chụp màn hình)

Trước khi Ronaldo công bố thông tin gây chú ý, Georgina vẫn duy trì những cập nhật quen thuộc về cuộc sống thường ngày tại biệt thự. Cô chia sẻ các hoạt động như học nhảy, tập luyện và dành thời gian cho gia đình.

Những ngày vừa qua, vợ chồng Ronaldo cùng các con cũng có chuyến nghỉ ngơi tại Bồ Đào Nha. “Được làm mẹ là kế hoạch tuyệt vời nhất của tôi. Cuối tuần ở Bồ Đào Nha, gia đình tôi đã có một khoảng thời gian thật trọn vẹn” - Georgina chia sẻ trong bài đăng vào ngày 27/10.

Cập nhật của Georgina trước đó (Ảnh chụp màn hình)

Georgina và Ronaldo cùng gia đình vừa có kỳ nghỉ tại Bồ Đào Nha (Ảnh: IGNV)

Georgina và Ronaldo gặp nhau lần đầu vào năm 2016 tại một cửa hàng Gucci ở Madrid (Tây Ban Nha), nơi cô làm nhân viên bán hàng. Trong những chia sẻ sau này, Georgina từng kể cuộc gặp gỡ với ngôi sao bóng đá đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Đến tháng 1/2017, cả hai chính thức công khai xuất hiện bên nhau tại lễ trao giải The Best FIFA Football Awards.

Cùng năm, cặp đôi đón con gái đầu lòng Alana Martina. Năm 2022, Georgina mang song thai nhưng không may mất một bé trai sau khi sinh, trong khi bé gái Bella Esmeralda chào đời khỏe mạnh. Ngoài hai con chung, Georgina còn cùng Ronaldo chăm sóc ba người con riêng của anh gồm Cristiano Jr. và cặp song sinh Eva, Mateo.

Georgina và các con thường xuyên đồng hành cùng Ronaldo trong những chặng đường sự nghiệp, khi anh lần lượt thi đấu cho Real Madrid, Juventus, Manchester United và hiện tại là Al-Nassr (Saudi Arabia). Cuộc sống của cô bên cạnh người chồng nổi tiếng cũng được khán giả theo dõi qua loạt phim phát sóng trên Netflix.

Trong suốt 10 năm bên nhau, Ronaldo nhiều lần gọi Georgina là "vợ" dù cả hai chưa đăng ký kết hôn. Đến tháng 8/2025, nam cầu thủ cầu hôn bạn gái bằng một chiếc nhẫn kim cương. Và ngày 11/8/2026 - kỷ niệm 10 năm bên nhau, cặp đôi đã chính thức tổ chức đám cưới giản dị ngay tại phòng khách thay vì một bữa tiệc hoành tráng.