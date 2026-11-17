Bất chấp diện tích sống ngày càng thu hẹp tại các đô thị lớn cùng chi phí chăm sóc không hề rẻ, khoảng 1/3 số người được hỏi tại Hàn Quốc đang tự nguyện trở thành những "quản gia cây cảnh". Trào lưu độc đáo này không chỉ là liều thuốc chữa lành áp lực mà còn thúc đẩy một ngành công nghiệp trị giá tới 46,6 nghìn tỷ đồng.

Thị trường 46,6 nghìn tỷ đồng nảy mầm trong những căn hộ hộp diêm

Từ lâu, những người nuôi mèo tại Hàn Quốc thường tự gọi mình là "jipsa" (quản gia), một cách nói nửa đùa nửa thật thừa nhận rằng loài mèo mới là chủ nhân thực sự của ngôi nhà. Giờ đây, cộng đồng yêu cây xanh cũng mượn danh xưng này để tự gọi mình là "sikjipsa", tức những "quản gia cây cảnh" tận tụy phục vụ các loại cây được xem như bạn đồng hành trong nhà.

Theo khảo sát của Cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc (RDA) thực hiện trên 500 người trưởng thành vào tháng 9/2024, có tới 34% số người được hỏi cho biết họ đang trồng cây cảnh trong nhà. Cơ quan này ước tính quy mô ngành công nghiệp xoay quanh thú chơi này, bao gồm cây giống, chậu, đất trồng và phân bón, đạt giá trị khoảng 1,81 tỷ USD (tương đương 46,6 nghìn tỷ đồng).

Điều đáng kinh ngạc là cơn sốt này lại bùng nổ ngay tại một quốc gia nổi tiếng với không gian sống chật chội. Nhà ở tại Hàn Quốc phần lớn là những căn hộ hình chữ nhật khép kín. Theo Viện Nghiên cứu Seoul, gần một nửa số nhà ở tại thủ đô, chiếm tỷ lệ 49,5%, có diện tích từ 60 m2 trở xuống, và diện tích sống bình quân của mỗi cư dân chỉ vỏn vẹn 28,3 m2. Không sân vườn, ánh sáng tự nhiên bị cản trở bởi cửa sổ kính hai lớp và lưới chống côn trùng, mỗi chậu cây đặt xuống sàn đồng nghĩa với việc không gian sinh hoạt bị thu hẹp đi. Thế nhưng, dữ liệu của RDA vẫn ghi nhận tới 90,2% người chơi cây đặt chúng ở không gian bên trong nhà.

Chân dung "quản gia" nuôi 200 chậu cây và bài toán chi phí

Park Ji-soo, nữ họa sĩ truyện tranh mạng (webtoon) nổi tiếng với bút danh Milo, là một trong những gương mặt đình đám nhất của cộng đồng "quản gia cây cảnh" trực tuyến tại Hàn Quốc. Trải nghiệm thực tế dày dặn đã giúp cô sáng tác bộ truyện "Crazy Gardener" (từ năm 2021 đến 2022) trên nền tảng Kakao Webtoon, lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh đua xe đạp Nhật Bản "Yowamushi Pedal". Thay vì viết những bài tản văn trữ tình sáo rỗng, Park nhân cách hóa các chậu cây thành những nhân vật sống động, thậm chí có phần cơ bắp và hài hước, giúp tác phẩm sau đó được xuất bản thành sách in.

Ở giai đoạn đỉnh cao của niềm đam mê, Park nuôi tới hơn 200 chậu cây trong căn hộ tại Seoul. Cô dành từ một đến hai tiếng mỗi sáng để chăm sóc, thay chậu hàng tuần và sẵn sàng chi tới khoảng 112 USD (gần 2,9 triệu đồng) cho một chậu cây duy nhất. Tổng chi phí hàng tháng cho thú vui này từng ngốn của cô từ khoảng 150 đến 224 USD (khoảng 3,8 đến 5,8 triệu đồng), trước khi cô tự đặt ra ngân sách giới hạn ở mức khoảng 75 USD mỗi tháng (khoảng 1,9 triệu đồng) và rút gọn bộ sưu tập xuống còn khoảng 50 chậu.

Hành trình làm "quản gia" của Park cũng đầy rẫy những lần trả giá đắt. Những ngày đầu thiếu kinh nghiệm, hầu hết cây cô mang về đều chết, buộc cô phải mua cùng lúc ba chậu giống hệt nhau để thử nghiệm các cách chăm sóc khác nhau. Có thời điểm, loài nhện đỏ tấn công chậu cây đuôi công Calathea Fusion White đắt đỏ của cô, sống sót qua cả việc phun sương hàng ngày lẫn biện pháp thả bọ thiên địch ăn thịt, cho đến khi cô phải nhốt cây vào nhà kính độ ẩm cao mới xử lý dứt điểm.

Ngoài sâu bệnh, bài toán khó nhất của các "quản gia" là những chuyến đi xa. Các loài cây ưa nước như dương xỉ hay tùng thơm thường khó sống sót nếu chủ nhân đi du lịch và nhờ người khác tưới hộ không đúng liều lượng. Để khắc phục tình trạng thiếu nắng trong căn hộ Seoul, Park học theo giới chơi cây chuyên nghiệp, mua tủ trưng bày bằng kính của IKEA, lắp thêm đèn quang hợp chuyên dụng để biến nó thành một nhà kính thu nhỏ ngay trong phòng khách.

Dù tốn kém, thú chơi này đôi khi cũng mang lại khoản thu bất ngờ. Loại cây Park yêu thích nhất là trầu bà lá xẻ đột biến (variegated monstera). Cô từng mua một cây con bé xíu, chăm bẵm cho đến khi cây phát triển khổng lồ chật kín căn hộ rồi bán đi, chỉ giữ lại đúng một chiếc lá để giâm rễ và bắt đầu nuôi lại từ đầu.

Kéo theo cả bệnh viện khám chữa bệnh cho cây...

Nhu cầu chăm sóc cây cảnh lớn đến mức chính quyền thành phố Seoul đã phải mở hẳn một bệnh viện công lập dành riêng cho thực vật vào năm 2023. Theo Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp Seoul, kể từ khi thành lập, Bệnh viện Cây cảnh Bầu bạn Seoul đã tiếp nhận 10.886 ca chẩn đoán, điều trị và tư vấn. Đáng chú ý, có tới 87% số ca bệnh xuất phát từ rối loạn sinh lý, tức cây bị úng rễ do tưới quá nhiều nước, thiếu ánh sáng hoặc sốc nhiệt vì chủ nhân chăm sai cách, chứ không phải do sâu bệnh tự nhiên.

Lý giải cho việc hàng triệu người sẵn sàng hy sinh vị trí đón nắng đẹp nhất trong căn hộ chật hẹp để phục vụ cây cối, các số liệu đều chỉ ra giá trị xoa dịu tinh thần. Trong một khảo sát trực tuyến năm 2022 của RDA với 874 người tham gia, 55% cho biết họ trồng cây để tìm kiếm sự kết nối và ổn định cảm xúc, và 77% đồng ý rằng cây xanh giúp tâm trạng họ vững vàng hơn.

Là một họa sĩ làm việc tại nhà cả ngày, Park Ji-soo xem việc ngắm nhìn mảng xanh là cách giải tỏa đầu óc hiệu quả mà không cần bước chân ra đường. Khảo sát cũng cho thấy 40% người chơi thích các loại cây có phản ứng rõ rệt với sự chăm sóc, chẳng hạn như các loài cây ăn thịt bắt côn trùng mà Park đang nuôi.

Với nữ họa sĩ vốn nuôi cả thú cưng, cây cảnh nằm ở lằn ranh đặc biệt giữa đồ vật vô tri và động vật. Người nuôi có thể chứng kiến chúng lớn lên từng ngày để nảy sinh sự gắn bó, nhưng lại không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hay áp lực như khi chăm sóc chó mèo. Như Park chiêm nghiệm, niềm vui khi nhìn một mầm xanh phát triển dường như là bản năng nguyên thủy ăn sâu vào máu của con người từ thuở sơ khai của nền văn minh nông nghiệp.

Theo Korea JoongAng Daily