Hai bức ảnh do Đình Bắc tự đăng tải lúc hơn 20h tối 16/11 đang nhận về nhiều sự quan tâm. Chỉ sau 3 năm, nam cầu thủ đã có màn thay đổi rõ rệt từ ngoại hình, sự nghiệp đến vị thế trong làng bóng đá Việt Nam.

Đình Bắc là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Từ những màn trình diễn nổi bật trên sân cỏ, diện mạo ngày càng thu hút cho đến cuộc sống đời thường, nam cầu thủ sinh năm 2004 liên tục trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Có lẽ nhìn lại hành trình của mình, chính Đình Bắc cũng cảm nhận rõ những thay đổi mà bản thân đã trải qua.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đình Bắc bất ngờ đăng tải hai hình ảnh ghi lại bản thân ở hai thời điểm cách nhau 3 năm, kèm dòng chú thích bằng tiếng Anh: “Before and after 3 year!” (Tạm dịch: Trước và sau 3 năm!). Sự khác biệt trong hai bức ảnh nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm.

Đình Bắc có chia sẻ gây chú ý. Ảnh chụp màn hình

Nếu Đình Bắc của năm 2023 mang vẻ ngoài có phần non nớt, gương mặt trẻ và vóc dáng còn khá mảnh thì phiên bản năm 2026 đã trưởng thành hơn rõ rệt. Đường nét gương mặt sắc nét, diện mạo sáng sủa, làn da cũng có sự khác biệt. Phong thái của nam cầu thủ hiện tại trông chững chạc và tự tin hơn. Đặc biệt, nếu trước đây Đình Bắc vẫn là một cầu thủ trẻ đang trên hành trình tìm kiếm chỗ đứng thì hiện tại, Đình Bắc đã trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đồng thời nam cầu thủ xứ Nghệ này hiện cũng là đội phó ĐTQG.

Đình Bắc năm 2023

Đình Bắc năm 2026

Hai bức ảnh nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ lại. Nhiều người dành lời khen cho màn thay đổi ngoại hình của nam cầu thủ, đồng thời nhắc đến những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của cậu. Không ít người còn đăng lại hình ảnh này lên trang cá nhân,như một cách lưu giữ khoảnh khắc trưởng thành của nam cầu thủ; và xem hành trình 3 năm của Đình Bắc như một nguồn động lực để bản thân tiếp tục cố gắng và kiên trì với mục tiêu đã đặt ra. “2023 lần đầu ghi bàn trên tuyển và là cầu thủ trẻ. 2026 đã trưởng thành, là Đội phó kiêm Đội trưởng ĐTQG rồi, là một trong những trụ cột tinh thần của Đội. Giỏi lắm em, tiếp tục tiến lên nhé”, “Một hành trình dài, chúc em sẽ luôn vững vàng như vậy”, “3 năm sau đẹp trai hơn nha, dậy thì thành công là vậy đó hả”, “Ăn gì mà ngày càng trắng với càng đẹp ra vậy Bắc ơi”, “Bạn này giỏi, thành công và thay đổi thấy rõ”... là một số bình luận của cư dân mạng.

Nếu lấy mốc 3 năm trước, Đình Bắc khi ấy mới 19 tuổi. Đây cũng là giai đoạn sự nghiệp của nam cầu thủ bắt đầu có bước chuyển mình đáng kể.

Thời điểm đó, Đình Bắc đang khoác áo CLB Quảng Nam và thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia. Sau khi được trao cơ hội lên đội một, tiền đạo quê Nghệ An nhanh chóng chứng minh khả năng bằng phong độ ấn tượng. Đình Bắc ghi 8 bàn thắng, có 7 pha kiến tạo, góp công lớn giúp Quảng Nam giành chức vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2023 và giành quyền trở lại V.League.

Ở tuổi 19, Đình Bắc còn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp cái tên Nguyễn Đình Bắc bắt đầu được chú ý nhiều hơn bên ngoài phạm vi những người theo dõi bóng đá trẻ.

Cũng trong năm 2023, nam cầu thủ lần lượt được triệu tập lên U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và Đội tuyển quốc gia. Đình Bắc tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, ASIAD 19 và có màn ra mắt ĐTQG trong tháng 10/2023. Đến tháng 11 cùng năm, Đình Bắc ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG trong trận gặp Philippines tại vòng loại World Cup 2026.

Đình Bắc hiện tại là cầu thủ nổi tiếng

Có thể nói, năm 2023 là thời điểm Đình Bắc từ một cầu thủ trẻ triển vọng bắt đầu tiến gần hơn đến sân chơi bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, so với hiện tại, độ nhận diện của cậu khi ấy vẫn còn khá khiêm tốn.

Sau 3 năm, vị thế của Đình Bắc đã thay đổi đáng kể. Không còn đơn thuần là một cầu thủ trẻ được kỳ vọng, tiền đạo sinh năm 2004 hiện là một trong những gương mặt nổi bật của các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Đặc biệt, giai đoạn 2025-2026 đánh dấu chuỗi thành tích đáng chú ý của nam cầu thủ. Đình Bắc được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2025, giành Quả bóng bạc Việt Nam 2025. Tại VCK U23 châu Á 2026, nam cầu thủ tiếp tục gây ấn tượng với 4 bàn thắng, 2 kiến tạo và danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.

Ở cấp độ đội tuyển, Đình Bắc cũng góp mặt trong những chiến tích đáng nhớ của bóng đá Việt Nam, trong đó có chức vô địch ASEAN Cup 2026. Những đóng góp trên sân cỏ giúp Đình Bắc ngày càng có vị trí quan trọng trong đội hình.

Không chỉ được chú ý bởi chuyên môn, Đình Bắc còn có bước tiến về vai trò trong tập thể. Trong đợt tập trung ĐTQG tháng 11/2026, nam cầu thủ tiếp tục được lựa chọn vào ban cán sự với vị trí đội phó, bên cạnh đội trưởng Nguyễn Thành Chung và đội phó Võ Hoàng Minh Khoa. Đây cũng là một dấu mốc đáng chú ý đối với tiền đạo mới 22 tuổi.

Sự trưởng thành của Đình Bắc không chỉ thể hiện qua những con số và danh hiệu trên sân cỏ. Cuộc sống đời thường của nam cầu thủ cũng có nhiều thay đổi so với thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp. Sinh ra trong một gia đình bình thường ở Nghệ An, bố mẹ chủ yếu làm nông và buôn bán nhỏ, Đình Bắc từng trải qua giai đoạn không ít khó khăn để theo đuổi đam mê bóng đá. Thậm chí, năm 14 tuổi, cậu từng bị loại khỏi lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An vì thể hình nhỏ bé. Từ cậu bé có biệt danh "Bắc còi", nam cầu thủ hiện sở hữu chiều cao khoảng 1m80 cùng vóc dáng săn chắc của một vận động viên chuyên nghiệp.

Đình Bắc ngày càng thành công, và vẫn luôn nỗ lực

Sau những năm tháng nỗ lực, Đình Bắc hiện cũng có điều kiện kinh tế tốt hơn. Nam cầu thủ đã xây dựng căn nhà mới dành tặng bố mẹ ở quê nhà Nghệ An. Đặc biệt, mỗi khi chia sẻ hình ảnh gia đình, người hâm mộ còn chú ý đến cách bố mẹ trân trọng những thành tích mà con trai đạt được. Từ huy chương, cúp đến bằng khen đều được sắp xếp ngay ngắn tại những vị trí nổi bật trong nhà.

Đình Bắc xây nhà tặng bố mẹ

Phong cách đời thường của Đình Bắc cũng là chủ đề được quan tâm. Nam cầu thủ thường lựa chọn trang phục trẻ trung, đơn giản nhưng không thiếu những món phụ kiện hàng hiệu có giá trị hàng chục triệu đồng.

Đình Bắc từng xuất hiện với túi Goyard, các món đồ Louis Vuitton hay giày Adidas thuộc những dòng được giới trẻ yêu thích. Từ một cầu thủ 19 tuổi đang nỗ lực khẳng định mình ở Giải hạng Nhất, sau 3 năm, Đình Bắc đã có trong tay nhiều danh hiệu, được trao vai trò đội phó ĐTQG và trở thành gương mặt có sức hút lớn trên mạng xã hội. Hai bức ảnh tưởng chừng chỉ là màn so sánh ngoại hình đơn giản, nhưng cũng phần nào cho thấy hành trình trưởng thành đáng nhớ của tiền đạo quê Nghệ An.