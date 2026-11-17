Tập đoàn TOTO của Nhật Bản vốn nổi tiếng với thiết bị nhà vệ sinh cao cấp nhưng thương hiệu này còn đang kiếm bộn tiền từ những linh kiện gốm kỹ thuật cao phục vụ ngành sản xuất chip, nhờ nền tảng công nghệ tích lũy suốt nhiều thập kỷ.

Từ thương hiệu thiết bị vệ sinh đến nhà cung ứng linh kiện cho ngành bán dẫn

Tại Việt Nam, TOTO vốn là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh. Những sản phẩm như bồn cầu, chậu rửa, vòi sen hay thiết bị vệ sinh thông minh đã giúp thương hiệu Nhật Bản này xây dựng vị trí riêng trên thị trường. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn TOTO như một công ty chuyên bán thiết bị phòng tắm, nhà vệ sinh thì vẫn chưa đủ.

Bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống, tập đoàn còn sở hữu một lĩnh vực ít được người tiêu dùng biết đến hơn: gốm kỹ thuật cao (Advanced Ceramics). Đây là những vật liệu được chế tạo với yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác, độ bền, khả năng chịu nhiệt và đặc tính điện, phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, trong đó có sản xuất thiết bị bán dẫn.

Điều thú vị là TOTO không phải doanh nghiệp mới gia nhập lĩnh vực này vì làn sóng AI hay cơn sốt chip gần đây. Theo thông tin tập đoàn công bố, hãng đã nghiên cứu và phát triển gốm kỹ thuật cao từ năm 1976, tận dụng nền tảng kiến thức và công nghệ tích lũy trong gần một thế kỷ sản xuất thiết bị vệ sinh.

TOTO là thương hiệu quen thuộc với nhiều người Việt về các sản phẩm, thiết bị vệ sinh (Ảnh: TOTO Vietnam)

Thoạt nghe, hai lĩnh vực này có vẻ chẳng liên quan. Nhưng trên thực tế, cả sản xuất thiết bị vệ sinh bằng sứ lẫn gốm kỹ thuật đều đòi hỏi khả năng kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu, công thức vật liệu, quá trình tạo hình, nung ở nhiệt độ cao và xử lý bề mặt. Khi nâng cấp những kỹ thuật vốn có để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe hơn, TOTO đã từng bước đưa gốm sứ từ phòng tắm vào môi trường sản xuất công nghiệp chính xác.

Theo TOTO, danh mục gốm kỹ thuật cao của hãng hiện có nhiều sản phẩm như đĩa hút tĩnh điện (Electrostatic Chuck - ESC), linh kiện phủ màng gốm bằng công nghệ Aerosol Deposition (AD) và các chi tiết gốm kỹ thuật khác. Trong đó, ESC là một trong những sản phẩm chủ lực, được sử dụng trong thiết bị chế tạo bán dẫn.

Đĩa gốm tĩnh điện: Linh kiện nhỏ nhưng không thể thiếu trong quá trình sản xuất chip

Để hiểu vì sao một công ty vốn nổi tiếng với bồn cầu lại có thể góp mặt trong ngành bán dẫn, cần biết đến một linh kiện có tên Electrostatic Chuck (ESC), hay đĩa hút tĩnh điện.

Trong quá trình sản xuất chip, các tấm wafer silicon - vật liệu nền để tạo ra vi mạch - phải trải qua nhiều công đoạn xử lý phức tạp. Ở một số công đoạn, đặc biệt là khắc bán dẫn bằng plasma, wafer cần được giữ cố định, đồng thời kiểm soát nhiệt độ chính xác trong môi trường xử lý đặc biệt.

Đây chính là lúc ESC phát huy vai trò. Thay vì dùng kẹp cơ học, linh kiện này sử dụng lực hút tĩnh điện để giữ tấm wafer ổn định trên bề mặt đĩa gốm. Nhờ đó, wafer có thể được cố định mà không cần những điểm kẹp cơ học ở phần viền. ESC cũng hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ wafer theo yêu cầu của từng quy trình sản xuất.

Với một nhà máy bán dẫn, đây không phải chi tiết có thể tùy tiện thay thế bằng vật liệu thông thường. Linh kiện phải chịu được môi trường khắc nghiệt, có độ bền cao, hạn chế phát sinh hạt bụi và đảm bảo độ chính xác trong suốt quá trình vận hành. Chỉ một lượng tạp chất rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất chip.

TOTO cho biết ESC của hãng được phát triển từ vật liệu gốm có khả năng chống chịu plasma cao, kết hợp năng lực thiết kế, phân tích nhiệt và gia công chính xác. Doanh nghiệp cũng có khả năng cung cấp giải pháp đồng bộ gồm phần gốm, bộ gia nhiệt và bộ phận làm mát, đồng thời kiểm soát quy trình từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn thiện.

Đĩa hút tĩnh điện (Electrostatic Chucks - ESC) (Ảnh: TOTO)

Ngoài ESC, TOTO còn sản xuất linh kiện sử dụng công nghệ Aerosol Deposition (AD). Công nghệ này giúp tạo lớp màng gốm đặc trên bề mặt các bộ phận bên trong thiết bị sản xuất bán dẫn. Lớp phủ có khả năng chống ăn mòn do plasma, góp phần hạn chế phát sinh bụi và tạp chất trong quá trình vận hành máy móc.

Điều đó có nghĩa là TOTO không trực tiếp tạo ra những con chip nằm trong điện thoại hay laptop. Thay vào đó, hãng cung cấp các linh kiện được sử dụng trong thiết bị sản xuất chip - một mắt xích ít xuất hiện trước mắt người tiêu dùng nhưng có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ.

Mảng kinh doanh ít người biết đang trở thành động lực tăng trưởng của TOTO

Không dừng lại ở việc nghiên cứu và sản xuất, gốm kỹ thuật cao đang dần trở thành một mảng kinh doanh có đóng góp đáng kể vào kết quả hoạt động của TOTO.

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, lĩnh vực gốm kỹ thuật cao của tập đoàn ghi nhận doanh thu 67,4 tỷ yên và lợi nhuận hoạt động 28,9 tỷ yên. TOTO cho biết kết quả này đến từ nhu cầu tăng đối với ESC và linh kiện AD trong bối cảnh thị trường bán dẫn, đặc biệt là nhu cầu liên quan đến trung tâm dữ liệu và AI, tiếp tục mở rộng.

Đây cũng là lĩnh vực được TOTO xác định là một trong những phân khúc tăng trưởng trong chiến lược dài hạn WILL2030. Tập đoàn đặt mục tiêu phát triển gốm kỹ thuật cao thành một trụ cột kinh doanh quan trọng, song song với mảng thiết bị nhà ở vốn đã làm nên tên tuổi của mình.

Đáng chú ý, TOTO vẫn đang tiếp tục đầu tư để mở rộng năng lực sản xuất. Cuối tháng 10/2026, doanh nghiệp công bố kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất mới tại nhà máy Toyo Fine Ceramics ở Buzen, Nhật Bản. Công trình dự kiến phục vụ sản xuất thế hệ tiếp theo của ESC và linh kiện AD, với tổng vốn đầu tư khoảng 60 tỷ yên và thời điểm bắt đầu sản xuất dự kiến vào nửa đầu năm tài chính 2029.

(Ảnh: Bloomberg / Getty Images)

Từ một thương hiệu gắn liền với những sản phẩm trong phòng tắm, TOTO đã tận dụng nền tảng công nghệ vật liệu tích lũy qua nhiều thập kỷ để tiến vào một thị trường có yêu cầu kỹ thuật hoàn toàn khác. Người tiêu dùng có thể không nhìn thấy tên TOTO bên trong chiếc điện thoại hay laptop của mình, nhưng những linh kiện do hãng sản xuất đang góp phần hỗ trợ quá trình chế tạo các con chip phục vụ đời sống công nghệ hiện đại.

Về TOTO, đây là tập đoàn thiết bị vệ sinh và thiết bị nhà ở của Nhật Bản, được thành lập năm 1917 với tên gọi ban đầu là Toyo Toki. Trải qua hơn một thế kỷ phát triển, doanh nghiệp mở rộng hoạt động từ sản xuất thiết bị vệ sinh sang nhiều lĩnh vực công nghệ vật liệu, trong đó có gốm kỹ thuật cao phục vụ ngành bán dẫn.

Nguồn: TOTO