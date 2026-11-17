Zhong Shanshan có biệt danh "sói cô độc", bỏ học năm 12 tuổi, từng làm công nhân xây dựng trước khi khởi nghiệp kinh doanh.

Zhong Shanshan sinh năm 1954 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trước khi trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất châu Á, ông từng trải qua nhiều công việc khác nhau, từ công nhân xây dựng, thợ mộc đến phóng viên báo chí.

Gia đình ông Zhong rất khó khăn nên việc học của ông bị gián đoạn khi còn nhỏ. Sau khi rời trường, ông dành khoảng 10 năm làm những công việc chân tay để kiếm sống, trong đó có xây dựng và nghề mộc.

Năm 1977, khi kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức trở lại tại Trung Quốc, Zhong hai lần dự thi nhưng không thành công. Sau đó, ông theo học tại Đại học Phát thanh và Truyền hình Chiết Giang (nay thuộc hệ thống Đại học Mở Trung Quốc).

Ông chủ đế chế nước đóng chai Zhong Shanshan

Đầu những năm 1980, Zhong trở thành phóng viên của Nhật báo Chiết Giang. Ông làm công việc này khoảng 5 năm, có cơ hội tiếp xúc và phỏng vấn nhiều doanh nhân. Những trải nghiệm trong lĩnh vực báo chí giúp ông quan sát hoạt động kinh doanh và nuôi ý định tự mình khởi nghiệp.

Năm 1988, Zhong rời công việc báo chí, chuyển đến đảo Hải Nam để thử sức kinh doanh. Ông từng trồng nấm, nuôi tôm, kinh doanh các sản phẩm liên quan đến rùa và làm đại lý bán hàng cho một doanh nghiệp đồ uống. Tuy nhiên, những thử nghiệm ban đầu không đưa ông đến thành công như kỳ vọng.

Năm 1993, ông thành lập Yangshengtang, doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Ba năm sau, tháng 9/1996, Zhong thành lập tiền thân của Nongfu Spring tại Chiết Giang. Thương hiệu nước đóng chai này sau đó trở thành nền tảng chính tạo nên khối tài sản hàng chục tỷ USD của ông.

Nongfu Spring lựa chọn hướng đi khác biệt khi nhấn mạnh nguồn nước tự nhiên, thay vì chỉ cạnh tranh với các thương hiệu nước tinh khiết trên thị trường. Doanh nghiệp từng gây chú ý với chiến dịch quảng cáo so sánh nước tự nhiên và nước tinh khiết vào năm 2000.

Thương hiệu nước đóng chai Nongfu Spring

Không dừng lại ở nước đóng chai, Nongfu Spring tiếp tục mở rộng sang trà, nước ép trái cây và đồ uống chức năng. Tháng 9/2020, công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong. Đợt IPO cùng diễn biến tăng giá cổ phiếu đã giúp tài sản của nhà sáng lập tăng mạnh.

Ngoài Nongfu Spring, Zhong còn sở hữu cổ phần chi phối tại Wantai Biological, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sinh học, nổi bật với các sản phẩm vaccine và bộ xét nghiệm chẩn đoán bệnh truyền nhiễm.

Theo Forbes cập nhật ngày 16/11/2026, Zhong Shanshan sở hữu khối tài sản ước tính 66,4 tỷ USD, đứng thứ 30 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Một trong những phát ngôn đáng chú ý nhất của Zhong được ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với China Daily năm 2016: "Tôi không thích kết bạn với những người làm kinh doanh. Trong thế giới kinh doanh, tôi muốn mọi thứ chỉ đơn giản là công việc".

Câu nói phần nào lý giải biệt danh "sói cô độc" mà truyền thông Trung Quốc dành cho ông. Zhong vốn kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng và không có thói quen giao du rộng rãi với giới doanh nhân. Ông cũng hiếm khi chia sẻ về đời sống cá nhân.

Tỷ phú Zhong Shanshan có biệt danh là "sói cô độc"

Trong kinh doanh, Zhong thể hiện sự coi trọng tính khác biệt của sản phẩm và khả năng xây dựng thương hiệu. Với Nongfu Spring, ông không đơn thuần bán một chai nước uống mà tập trung vào câu chuyện về nguồn gốc tự nhiên của sản phẩm. Đây cũng là nền tảng cho chiến lược định vị thương hiệu của doanh nghiệp.

Ông từng thể hiện quan điểm khá mạnh mẽ về marketing trong một bài báo năm 2004: "Một công ty sẽ thành xác ướp nếu không biết cách quảng cáo bản thân".

Thực tế, Nongfu Spring nhiều lần sử dụng những chiến dịch quảng bá tạo tranh luận để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Tuy nhiên, thành công của doanh nghiệp không chỉ đến từ marketing. Hệ thống nhà máy, nguồn cung nước và mạng lưới phân phối rộng khắp Trung Quốc cũng là những yếu tố quan trọng giúp thương hiệu duy trì vị thế trên thị trường.

Theo Forbes, SCMP, Fortune