Con rể tỷ phú Jensen Huang: Là cựu VĐV trượt tuyết, 2 năm gia nhập Nvidia lên chức Phó chủ tịch, tham gia thương vụ 500 tỷ USD

Từng đại diện Thụy Sĩ thi đấu trượt tuyết chuyên nghiệp, Nico Caprez rẽ hướng sang lĩnh vực tư vấn, tài chính trước khi gia nhập Nvidia năm 2024. Chưa đầy 2 năm sau, anh trở thành Phó chủ tịch của tập đoàn chip hàng đầu thế giới.

Nico Caprez, 35 tuổi, đang là một trong những nhân vật thu hút sự chú ý tại Nvidia không chỉ bởi vị trí lãnh đạo cấp cao mà còn bởi mối quan hệ gia đình với nhà sáng lập kiêm CEO Jensen Huang. Anh kết hôn với Madison Huang, con gái của tỷ phú công nghệ, vào tháng 9/2026.

Trước khi bước chân vào gia đình Huang và trở thành một lãnh đạo tại Nvidia, Caprez có hành trình nghề nghiệp khá khác biệt: từ những đường đua trượt tuyết ở Thụy Sĩ, chuyển sang ngành tư vấn quản trị, rồi tiến vào lĩnh vực công nghệ và tài chính.

Từ vận động viên trượt tuyết đến lãnh đạo tại Nvidia

Nico Caprez sinh năm 1991, lớn lên tại thung lũng Engadin, miền Đông Thụy Sĩ. Đây là khu vực nổi tiếng với những dãy núi và hoạt động thể thao mùa đông. Trước khi được biết đến với vai trò một lãnh đạo công nghệ, Caprez từng theo đuổi sự nghiệp vận động viên trượt tuyết đổ đèo, đại diện Thụy Sĩ tham gia các giải đấu quốc tế.

Nico Caprez, con rể của CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: AP

Theo hồ sơ của Liên đoàn Trượt tuyết và Trượt ván tuyết quốc tế (FIS), Caprez từng thi đấu ở nhiều nội dung như Super-G (siêu khổng lồ), Slalom (trượt tuyết đổ đèo vượt chướng ngại vật) và Downhill (trượt tuyết đổ dốc).

Sau khi khép lại chặng đường thể thao, Caprez chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Anh làm việc tại Boston Consulting Group (BCG), một trong những hãng tư vấn quản trị lớn trên thế giới, tại Zurich (Thụy Sĩ).

Bước ngoặt tiếp theo đến khi Caprez theo học chương trình MBA tại London Business School (Anh), tốt nghiệp năm 2021. Tại đây, anh gặp Madison Huang, con gái của Jensen Huang. Mối quan hệ từ trường học kinh doanh sau đó phát triển thành tình yêu và nở rộ bằng một đám cưới vào tháng 9/2026.

Theo Fortune, Caprez gia nhập Nvidia vào tháng 2/2024 với vị trí quản lý phát triển doanh nghiệp (Corporate Development Manager). Khoảng một năm sau, anh chuyển sang phụ trách phát triển hạ tầng AI cho các đối tác điện toán đám mây của tập đoàn.

Đến tháng 1/2026, Caprez được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch phụ trách tăng trưởng hạ tầng AI toàn cầu (Vice President of Global AI Infrastructure Growth).

Những thương vụ hàng trăm tỷ USD

Sau khi trở thành thành viên gia đình Huang, Caprez tiếp tục được chú ý bởi vai trò ngày càng lớn trong các hoạt động kinh doanh của Nvidia. Theo The Information, anh là một trong những nhân sự tham gia thúc đẩy các thỏa thuận tài chính và quan hệ đối tác với những doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thế hệ mới.

Nico Caprez đứng cạnh vợ Madison Huang và bố vợ Jensen Huang trong chuyến đi tại Hàn Quốc

Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất có sự tham gia của Caprez là kế hoạch huy động hơn 500 tỷ USD vốn từ bên thứ ba để phát triển hạ tầng AI, được Nvidia công bố vào tháng 8/2026.

Theo Reuters, Nvidia hợp tác với 6 định chế tài chính lớn gồm Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs và KKR để xây dựng các nền tảng tài trợ điện toán. Mục tiêu là thu hút hơn 500 tỷ USD vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài, phục vụ việc xây dựng trung tâm dữ liệu và mở rộng năng lực tính toán AI.

Đáng chú ý, CEO Jensen Huang cho biết Nvidia có thể bảo lãnh tối đa 125 tỷ USD, tương đương 25% giá trị các thương vụ tiềm năng. Nguồn vốn này được kỳ vọng giúp các nhà phát triển AI, doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ đám mây tiếp cận hệ thống máy chủ, chip Nvidia với quy mô lớn hơn.

Fortune cho biết Caprez tham gia vào quá trình đàm phán, xây dựng các thỏa thuận liên quan đến kế hoạch tài chính nói trên. Đây là một trong những minh chứng cho thấy vai trò của vị phó chủ tịch trẻ trong chiến lược mở rộng hạ tầng AI của Nvidia.

Ngoài ra, Caprez còn được cho là tham gia vào nỗ lực đầu tư của Nvidia vào hai doanh nghiệp phát triển trung tâm dữ liệu tại Mỹ. Những khoản đầu tư này hướng tới việc bảo đảm quyền tiếp cận đất đai và nguồn điện trong dài hạn, hai yếu tố ngày càng quan trọng khi các tập đoàn công nghệ chạy đua xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Một thương vụ khác được The Information đề cập là thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho Firmus, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tại Australia. Theo đó, Nvidia đồng ý hỗ trợ tín dụng để Firmus có thể vay vốn mua khoảng 170.000 chip Grace Blackwell và Vera Rubin. Giá trị số chip này có thể vượt 15 tỷ USD.

Caprez được đánh giá là một trong những ứng cử có thể kế nhiệm CEO Jensen Huang

Đổi lại, Nvidia có thể nhận được một phần doanh thu trong tương lai từ hoạt động cho thuê năng lực tính toán của Firmus. Thỏa thuận cho thấy cách Nvidia không chỉ bán phần cứng mà còn tham gia sâu hơn vào việc thiết kế các cơ chế tài chính để khách hàng có thể đầu tư và khai thác hệ thống chip của hãng.

Một lãnh đạo Nvidia làm việc cùng Caprez, ông Vladimir Troy, từng nhận xét: “Nico rất quan trọng”. Trong khi đó, một lãnh đạo doanh nghiệp điện toán đám mây từng gặp Caprez gọi anh là “Jensen's consigliere” – cách ví von một cố vấn thân tín của CEO, theo The Information.

Những nhận xét này phần nào phản ánh vị thế của Caprez trong hệ sinh thái kinh doanh Nvidia. Anh không chỉ phụ trách một mảng tăng trưởng mà còn tham gia vào những thỏa thuận có ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược mở rộng thị trường của tập đoàn.

Sự hiện diện của Caprez cũng khiến giới quan sát chú ý hơn đến câu chuyện kế nhiệm tại Nvidia. Bên cạnh con rể, hai người con của Jensen Huang là Madison và Spencer Huang đều đang làm việc tại tập đoàn. Madison phụ trách tiếp thị sản phẩm AI vật lý và robot, trong khi Spencer đảm nhiệm vai trò giám đốc quản lý sản phẩm thuộc mảng robot.

Theo Fortune, The Information, Reuters