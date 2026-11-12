Danh tính cô gái dân tộc Thái “thu hút” sau giải bóng đá nữ ở Phú Thọ, giành danh hiệu Hoa khôi giải đấu

Làm quen với bóng đá từ năm 8 tuổi khi ra sân chơi cùng các anh chị trong làng, My đã đam mê bộ môn này lúc nào không hay.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một nữ cầu thủ thi đấu tại Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Mai Châu Open 2026. Hình ảnh của nữ cầu thủ với ngoại hình xinh xắn, làn da trắng, vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn, thi đấu đầy nhiệt huyết đã gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều người.

Được biết, nữ cầu thủ xinh xắn trên là Lường Thị My (17 tuổi, dân tộc Thái, sống tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, là học sinh lớp 12 Trường THPT Thảo Nguyên). My là cầu thủ của đội Sơn La Storm. Tại giải đấu diễn ra ngày 7 - 8/11 vừa qua tại xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, My cùng đồng đội đã giành hạng ba. Đồng thời, My cũng giành được danh hiệu Hoa khôi của giải đấu.

Nữ cầu thủ Lường Thị My.

My cùng các đồng đội vừa tranh tài ở Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Mai Châu Open 2026.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, My bày tỏ bản thân rất vui và xúc động khi được mọi người biết đến, yêu quý, quan tâm, cổ vũ. Trước giải đấu, cô gái xinh xắn cùng các đồng đội có ít thời gian tập luyện cùng nhau. My vẫn ưu tiên lịch học ở trường và thường tranh thủ lúc rảnh để chơi bóng.

Mặc dù vậy, cả đội vẫn luôn động viên nhau cùng cố gắng. My bộc bạch, cả cô và các đồng đội đã thi đấu hết mình và hài lòng với những gì cả đội đã thể hiện. Tại giải đấu, My thử sức ở cả vị trí tiền đạo lẫn hậu vệ để tìm ra vị trí mình yêu thích nhất. Nữ cầu thủ trẻ xem đây là cơ hội để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Cô gái dân tộc Thái tâm sự, ngày bé cô thường xuyên theo chân các anh chị trong làng ra sân chơi và bắt đầu làm quen với bóng đá từ năm 8 tuổi. Ở làng My, chơi bóng đá là hoạt động thân thuộc với nhiều người, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Mỗi buổi chiều, mọi người lại rủ nhau ra sân đá bóng, trong đó có rất nhiều bạn nữ tham gia.

Lường Thị My đã đạt danh hiệu Hoa khôi của giải đấu.

Ban đầu, My đến với bóng đá là vì tò mò, muốn chơi thử theo các anh chị. Thế nhưng, sau những lần ra sân, My nhận ra mình yêu thích, đam mê bộ môn này. Bóng đá cũng giúp My giải tỏa áp lực sau một ngày học tập. Mỗi khi đá bóng xong, My lại thấy vui vẻ hẳn. Dần dần, chủ động tham gia các trận bóng trong xã cũng như thử sức tại các giải đấu ngoài tỉnh.

Chia sẻ trên báo Dân trí, My bày tỏ giải đấu vừa qua giúp cô được gặp gỡ nhiều cầu thủ đến từ các dân tộc khác nhau, được cùng giao lưu và tận hưởng không khí bóng đá. Với My, được cùng đồng đội thi đấu hết mình, được gặp gỡ những người có chung niềm đam mê đã là một thành tích đáng tự hào.

Nhan sắc thanh tú của Lường Thị My.

Trong tương lai, My ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và có cơ hội khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. My cũng bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho tiền đạo Huỳnh Như. Ngoài ra, "Hoa khôi bóng đá" cũng là fan của đội tuyển Bồ Đào Nha và đặc biệt hâm mộ siêu sao Cristiano Ronaldo.

Ảnh: MXH, FBNV