“Một ngày trăm họ, một đời đôi ta” là gì mà các cô dâu rần rần: Lấy chồng là phải làm một bức như vậy!

Khoảnh khắc này kết thúc của một bữa tiệc nhưng lại là khởi đầu mới của một hành trình hôn nhân trước mắt.

Những khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình thường đôi khi lại trở thành content viral, được chia sẻ rộng rãi. Trend “một ngày trăm họ, một đời đôi ta” đang được lan truyền trên MXH mới đây là một ví dụ.

Khoảnh khắc đang viral trên MXH (Ảnh: Xiaohongshu)

Về cơ bản, trend này chỉ là một bức ảnh, ghi lại khung cảnh tiệc cưới sau khi khách khứa đã ra về, chỉ còn cô dâu và chú rể ngồi bên nhau giữa những chiếc bàn vẫn còn nguyên bát đĩa, thức ăn thừa và ly cốc ngổn ngang.

Điểm đặc biệt của trend nằm ở sự tương phản trong cùng một khung hình. Nếu trước đó, cô dâu chú rể là tâm điểm của buổi tiệc đông vui với hàng trăm hàng nghìn khách mời, hoa tươi, sân khấu và những lời chúc phúc, thì trong bức ảnh sau tiệc, mọi thứ đã trở về trạng thái ban đầu. Hội trường vắng người, bàn ghế chưa được dọn dẹp, những món ăn còn dang dở và không gian có phần bừa bộn.

Giữa khung cảnh ấy, cô dâu chú rể - nay chính thức thành vợ chồng đang ngồi cạnh nhau, trò chuyện và nở nụ cười vui vẻ. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay cố gắng tìm một góc chụp hoàn hảo, chính sự tự nhiên của hai nhân vật chính mới là điểm thu hút người xem.

Tên gọi “một ngày trăm họ, một đời đôi ta” cũng phần nào nói lên ý nghĩa của trào lưu. Ngày cưới là dịp có đông đảo người thân, bạn bè đến chung vui, chứng kiến và chúc phúc cho tình yêu của hai người. Nhưng khi buổi tiệc khép lại, khách mời lần lượt trở về với cuộc sống riêng, chặng đường phía trước sẽ chỉ còn cô dâu và chú rể đồng hành cùng nhau.

Được biết, trào lưu này xuất phát từ MXH Trung Quốc từ khoảng cuối tháng 9 - đầu tháng 10/2026. Trên Xiaohongshu, nhiều cặp đôi đăng tải lại khoảnh khắc tiệc cưới đã tan cùng những chú thích ý nghĩa: “Một bữa tiệc lớn đã kết thúc. Tiếng huyên náo đã lắng xuống, nhưng tình yêu sẽ không bao giờ chấm dứt!”, “Lễ cưới kết thúc, khách mời ra về, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi mới thực sự bắt đầu”, “Khi sự huyên náo qua đi và chỉ còn lại anh và em bên nhau”,...

Nhiều cặp đôi Trung Quốc đu trend (Ảnh: Xiaohongshu)

Một trong những khoảnh khắc góp phần đưa trào lưu này đến gần hơn với đông đảo cư dân mạng là đám cưới của đôi vợ chồng mới cưới tại Khải Đông, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào ngày 11/10 vừa qua.

Ban đầu, cả hai dự định chụp thêm một bức ảnh cuối cùng sau khi tiệc cưới kết thúc. Tuy nhiên, thay vì chỉ đứng cạnh nhau trước ống kính, đôi vợ chồng lại có một khoảnh khắc rất tự nhiên và xúc động. Họ ngồi bên nhau, nhìn vào mắt đối phương đầy trìu mến rồi rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Cả hai không biết rằng nhiếp ảnh gia vẫn đang ghi hình lại toàn bộ khoảnh khắc này. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc sau tiệc cưới nhanh chóng lan truyền trên MXH Trung Quốc, nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tình cảm tự nhiên của đôi vợ chồng, đặc biệt sau một ngày dài bận rộn với lễ cưới, khiến nhiều người xem xúc động.

Sau đó, cặp đôi cũng kể lại câu chuyện giải thích lý do cho sự xúc động này. Cặp đôi đã bên nhau hơn 2 năm nhưng phần lớn là yêu xa. Trong thời gian đó, một người ở Hàng Châu còn một người Thượng Hải, thường xuyên di chuyển khoảng 170km để gặp đối phương 2 - 3 lần/ tuần. Bây giờ khi đã vượt qua những khó khăn đó, cặp đôi cũng chính thức về chung một nhà.

Khoảnh khắc viral của cặp vợ chồng tại Giang Tô (Trung Quốc) (Ảnh: Xiaohongshu)

Tại Việt Nam, trend này bắt đầu viral từ khoảng đầu tháng 11/2026. Sau khi hình ảnh đám cưới ở Trung Quốc được chia sẻ rầm rộ, nhiều cô dâu chú rể cũng nhanh chóng đu trend. Từ khóa “cô dâu chú rể sau khi tiệc tan” cũng lọt vào nhóm tìm kiếm phổ biến trên TikTok, cho thấy sự quan tâm của cư dân mạng với xu hướng chụp ảnh này.

“Một ngày trăm mâm, một đời trăm năm”, “Lấy chồng phải chụp bức như vậy”, “Tiệc tàn chứ tình không tan”, “Tiệc cũng tàn rồi, nhưng đôi ta chỉ mới bắt đầu thôi”, “Mọi người về hết rồi, chỉ còn em đi cùng anh hết quãng đường về sau thôi”, “+1 trend sau này cưới”, “Muốn đu trend nhưng chợt nhận ra còn chưa có người yêu! Tức nha!”,... là một số bình luận từ dân tình.

Tìm kiếm phổ biến liên quan đến trend (Ảnh chụp màn hình)

Khoảnh khắc của cặp đôi này nhận được 1,1 triệu lượt xem (Ảnh: @ssu0212)