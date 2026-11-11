8 giây “đặc sắc” trong ô tô của Hoa hậu làm vợ tiến sĩ kinh tế

Nhan sắc bao năm vẫn không thay đổi của nàng hậu khiến dân tình phải “xin vía”.

Mới đây, Hoa hậu Thùy Lâm thu hút sự chú ý khi đăng tải một đoạn video ngắn trên TikTok. Không phải hình ảnh tại một sự kiện giải trí hay bộ ảnh được đầu tư chỉn chu, nàng hậu thực hiện màn biến hình bên trong ô tô.

Chỉ vỏn vẹn 8 giây, người đẹp đã kịp ghi lại khoảnh khắc thay đổi diện mạo, khoe nhan sắc rạng rỡ trước ống kính. “Xinh đẹp là đặc quyền của phụ nữ”, Thuỳ Lâm bày tỏ thê.

Điều khiến đoạn clip nhận được sự chú ý chính là ngoại hình của Thùy Lâm. Ở tuổi 39, nàng hậu vẫn sở hữu gương mặt thanh tú, cuốn hút. Dù để mặt mộc hay trang điểm nhẹ nhàng, nàng hậu vẫn sở hữu visual toả rõ hào quang, thần thái nhẹ nhàng và trẻ trung hơn tuổi.

8 giây biến hình của Hoa hậu Thuỳ Lâm gây sốt TikTok (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, Thùy Lâm hiện đã là mẹ của hai con. Con trai lớn của cô năm nay đã 16 tuổi, con gái cũng bước sang tuổi 13. So với hình ảnh thời điểm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008, nhan sắc của người đẹp dường như không có quá nhiều thay đổi, thậm chí ngày càng mặn mà, sắc sảo hơn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mấy chục năm không thay đổi từ gương mặt cho đến vóc dáng, quá đỉnh”.

- “Sao bao nhiêu năm rồi mà vẫn slay, vẫn đẹp quá chừng, aura sáng rõ luôn”.

- “Ui lần này chị biến hình chấn động nha"

- “Trẻ mãi không già là có thật, mê cái vibe này quá”.

- “Khúc trước khúc sau biến hình gì cũng đẹp hết à”.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh đời thường của Thùy Lâm cũng thường nhận được sự quan tâm từ netizen. Khác với vẻ chỉn chu, lộng lẫy thường thấy của các mỹ nhân hoạt động showbiz, cô xuất hiện khá gần gũi, thoải mái trong những video chia sẻ cuộc sống. Có lúc là khoảnh khắc vui vẻ bên các con, có lúc lại là những đoạn clip bắt trend đơn giản. Dù không thường xuyên cập nhật, mỗi lần xuất hiện, nàng hậu vẫn khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại cũng như nhan sắc sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu.

Thùy Lâm tên thật là Nguyễn Thùy Lâm, sinh năm 1987. Cô từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và người mẫu. Năm 2008, người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa đầu tiên. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2008 và lọt Top 15 chung cuộc. Đây cũng là một trong những dấu mốc đáng nhớ của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Hoa hậu Thuỳ Lâm sở hữu visual xinh đẹp, ngày càng cuốn hút

Thời gian gần đây, nàng hậu chịu khó đu trend, chia sẻ clip đời thường nhiều hơn trên TikTok

Trước khi được biết đến rộng rãi với danh hiệu hoa hậu, Thùy Lâm đã có thời gian hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi. Cô từng tham gia một số bộ phim truyền hình, trong đó có Kiều nữ và đại gia, đồng thời thử sức với âm nhạc. Sở hữu ngoại hình sáng, khả năng biểu diễn và hình ảnh khá đa dạng, Thùy Lâm từng được kỳ vọng sẽ có nhiều bước tiến hơn nữa trong showbiz.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang nhận được nhiều sự chú ý, người đẹp lại lựa chọn một hướng đi khác. Năm 2010, Thùy Lâm kết hôn với doanh nhân Nguyễn Anh Tuấn, người có học vị Tiến sĩ kinh tế. Sau khi lập gia đình, cô dần rút khỏi các hoạt động giải trí, chuyển ra Hà Nội sinh sống và dành phần lớn thời gian cho tổ ấm riêng. Đây cũng là quyết định khiến cuộc sống của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên trở nên kín tiếng hơn so với nhiều người đẹp cùng thời.

Thuỳ Lâm hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng là tiến sĩ kinh tế

Sau 16 năm kết hôn, vợ chồng Thùy Lâm hiện có hai người con, một trai và một gái. Dù ít chia sẻ về chuyện riêng tư, qua những hình ảnh hiếm hoi được đăng tải, có thể thấy gia đình cô vẫn duy trì cuộc sống khá bình yên. Nàng hậu cũng dành nhiều thời gian đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành.

Trong đó, con trai lớn của Thùy Lâm từng gây chú ý khi xuất hiện trên mạng xã hội với chiều cao nổi bật 1m86 ở tuổi 16. Cậu bé sở hữu gương mặt sáng, vóc dáng cao ráo và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Những lần hiếm hoi cả gia đình cùng xuất hiện cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.