OCB tổ chức thành công chương trình đào tạo thế hệ Digital Banker mới

Ngày 9/11/2026, chặng đào tạo chuyên sâu Level Up thuộc chương trình OCB Next Gen 2026, dành cho 30 nhân sự xuất sắc nhất đã được tổ chức thành công. Hoạt động đánh dấu bước tiến tiếp theo trong hành trình phát triển thế hệ Digital Banker am hiểu nghiệp vụ, thành thạo kỹ năng số và chủ động kết nối với khách hàng trên các nền tảng trực tuyến.

Sự kiện diễn ra tại Hội sở, tòa nhà The Hallmark (TP.HCM), với sự tham dự của lãnh đạo OCB, đội ngũ hướng dẫn (mentor) cùng khách mời là nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang.

Khởi động từ tháng 8/2026 với khóa huấn luyện Bootcamp tại Hà Nội, OCB Next Gen thu hút hàng trăm cán bộ nhân viên trên toàn quốc. Sau đó, các học viên bước vào giai đoạn thử thách 30 ngày sáng tạo nội dung và phát triển kênh cá nhân, trực tiếp vận dụng kiến thức đã học, thử nghiệm phương pháp tiếp cận người xem, từng bước định hình phong cách riêng.

Từ hành trình này, 30 gương mặt xuất sắc được lựa chọn, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và phát huy thế mạnh, sẵn sàng đảm nhận vai trò Đại sứ thương hiệu số nội bộ.

Top 30 được tham gia chuỗi hoạt động liên tục từ sáng đến chiều, kết hợp giữa củng cố kiến thức, thực hành kỹ năng và trao đổi kinh nghiệm thực tế.

Cụ thể, các học viên được phân tích chuyên sâu kênh của từng cá nhân, tìm hiểu thuật toán và cơ chế phân phối nội dung trên nền tảng số, đồng thời hoàn thiện chiến lược phát triển phù hợp với thế mạnh riêng và định hướng truyền thông của OCB.

Với phương pháp "học đi đôi với thực hành", Top 30 trực tiếp sử dụng các sản phẩm đã thực hiện để nhận góp ý từ mentor, rèn luyện kỹ năng dựng video, kể chuyện, livestream và tương tác với người xem. Bên cạnh đó, những nguyên tắc về tiêu chuẩn cộng đồng, bảo mật thông tin và trách nhiệm nghề nghiệp cũng được lồng ghép xuyên suốt, bảo đảm khả năng truyền tải kiến thức tài chính một cách gần gũi, chính xác và chuyên nghiệp.

Điểm nhấn của LEVEL UP là phiên giao lưu cùng Khoai Lang Thang – nhà sáng tạo nội dung được biết đến với những câu chuyện gần gũi về văn hóa, con người và cuộc sống. Tại đây, anh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kênh, khai thác chất liệu từ đời sống, duy trì cảm hứng và vượt qua những thử thách trên hành trình của mình.

Khoảnh khắc Khoai Lang Thang xuất hiện chia sẻ và truyền cảm hứng đến Top 30 của OCB Next Gen 2026

Từ những trải nghiệm thực tế của khách mời, các học viên có thêm góc nhìn về cách kể chuyện tự nhiên, biến những tình huống thường ngày trong công việc thành nội dung hữu ích, đồng thời giữ được dấu ấn cá nhân và trách nhiệm đối với thông tin chia sẻ.

Tiếp nối hành trình phát triển Digital Banker tại OCB

Sự đồng hành của Ban lãnh đạo và các đơn vị chuyên môn tại OCB Next Gen 2026 thể hiện định hướng đầu tư phát triển nguồn nhân lực của OCB, đặc biệt là khả năng thích ứng và đổi mới trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi phương thức tiếp cận dịch vụ tài chính của khách hàng.

Chia sẻ tại chương trình, ông Dương Đức Hùng – Tổng Giám đốc OCB nhận định, trước tác động của công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và kỳ vọng ngày càng cao từ khách hàng, lợi thế cạnh tranh của ngân hàng không chỉ đến từ quy mô hay hạ tầng số, mà còn phụ thuộc vào năng lực học hỏi và đổi mới của mỗi nhân sự.

"Về phía Ban Điều hành, chúng tôi xác định đầu tư cho con người chính là đầu tư cho tương lai của OCB. Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện và trao cơ hội để những nhân sự có năng lực, khát vọng và tinh thần đổi mới được phát huy tốt nhất", ông Dương Đức Hùng nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc OCB cũng kỳ vọng Top 30 sẽ xem kết quả tuyển chọn là điểm khởi đầu cho hành trình phát triển mới, tiếp tục chuyển hóa kiến thức và kỹ năng đã học thành những kết quả thực tế, đồng thời lan tỏa tinh thần học hỏi, đổi mới đến đồng nghiệp trên toàn hệ thống.

Kết hợp mô hình "học - làm thật", OCB Next Gen giúp phát huy năng lực, tích lũy kinh nghiệm thực chiến cùng hàng loạt trải nghiệm thú vị

Thông qua OCB Next Gen, ngân hàng hướng đến xây dựng đội ngũ Đại sứ thương hiệu số nội bộ có khả năng kết hợp kiến thức chuyên môn với kỹ năng sáng tạo nội dung, góp phần truyền tải thông tin sản phẩm, dịch vụ và lan tỏa văn hóa OCB đến khách hàng, cộng đồng.

Với OCB, phát triển Digital Banker không đơn thuần là gia tăng sự hiện diện của nhân sự trên mạng xã hội, mà còn là cách phát huy năng lực chuyên môn, tạo thêm những điểm chạm thiết thực và củng cố sự gắn kết với khách hàng. Qua đó, ngân hàng tiếp tục khẳng định định hướng lấy con người làm nền tảng, thúc đẩy văn hóa học hỏi và đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.