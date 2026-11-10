iCAUR hé lộ ưu đãi cho khách hàng đầu tiên tại Chương trình 11/11

Chương trình dành cho khách hàng của iCAUR Việt Nam ngày 11/11/2026 sẽ diễn ra dưới hình thức đặt hàng sớm online, với những ưu đãi lớn dành cho các khách hàng đầu tiên trước thềm thương hiệu chính thức gia nhập thị trường.

Sau thông báo về chương trình đặc biệt ngày 11/11, iCAUR Việt Nam tiếp tục hé lộ hình thức tổ chức và nội dung đáng chú ý. Chương trình 11/11 sẽ là dịp thương hiệu công bố các ưu đãi dành cho những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam, cùng thông tin chi tiết về quyền lợi và điều kiện tham gia.

Chương trình 11/11 hé lộ ưu đãi dành cho khách hàng đầu tiên

Chương trình ngày 11/11 là một trong những hoạt động tiếp cận khách hàng của iCAUR trong giai đoạn chuẩn bị gia nhập thị trường. Những ưu đãi cụ thể sẽ được công bố ngày 11/11, đồng thời cập nhật trên website và các kênh truyền thông chính thức của iCAUR Việt Nam.

Thông tin mới về chương trình được đưa ra khi thương hiệu đang chuẩn bị giới thiệu hai mẫu SUV năng lượng mới V23 và V27, cùng kế hoạch hoàn thiện mạng lưới phân phối, dịch vụ tại Việt Nam.

Chương trình ngày 11/11/2026 sẽ công bố những ưu đãi lớn dành cho các khách hàng đầu tiên của iCAUR tại Việt Nam.

Hoàn thiện hệ thống đại lý tại năm địa phương

Song song với chương trình khách hàng, iCAUR đang triển khai hệ thống đại lý đầu tiên tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An và Đà Nẵng, dự kiến khai trương trong thời gian tới.

Mạng lưới tại ba miền Bắc, Trung, Nam sẽ đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa thương hiệu và người dùng, từ cung cấp thông tin sản phẩm, tư vấn mua xe đến tổ chức trải nghiệm và triển khai dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn của hãng.

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, iCAUR đang đào tạo nhân sự, hoàn thiện quy trình vận hành và nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh. Đây là những bước chuẩn bị để khách hàng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ khi thương hiệu chính thức phân phối tại Việt Nam.

V23 và V27 mang đến hai lựa chọn SUV năng lượng mới

iCAUR là thương hiệu ô tô năng lượng mới cao cấp của Trung Quốc thuộc Tập đoàn Chery. Trong giai đoạn đầu tại Việt Nam, hãng dự kiến giới thiệu V23 và V27, cùng theo đuổi định hướng kết hợp thiết kế kinh điển với công nghệ hiện đại, nhưng sử dụng hai cấu hình truyền động khác nhau.

V23 là mẫu SUV thuần điện sở hữu thiết kế hình hộp đặc trưng. Thân xe vuông vức, cụm đèn tròn và các đường nét dứt khoát gợi nhắc những mẫu SUV địa hình kinh điển, được thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại.

Mang tinh thần "Born to Play", V23 hướng tới khách hàng yêu thích khám phá và coi trọng phong cách cá nhân. Thiết kế cùng các công nghệ, tiện ích trên xe được phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng trong cuộc sống hằng ngày.

iCAUR V23 kết hợp nền tảng thuần điện với thiết kế SUV hình hộp mang dấu ấn kinh điển.

Trong khi đó, V27 sử dụng công nghệ REEV (Range-Extended Electric Vehicle), hay xe điện mở rộng phạm vi hoạt động. Với cấu hình này, mô-tơ điện đảm nhiệm hoàn toàn việc dẫn động bánh xe, còn động cơ xăng đóng vai trò phát điện, bổ sung năng lượng cho hệ thống khi cần.

Cơ chế REEV duy trì đặc tính vận hành của hệ truyền động điện, đồng thời cho phép người dùng bổ sung năng lượng bằng cả sạc điện và tiếp nhiên liệu. Nhờ đó, xe có thêm sự linh hoạt khi kết hợp đi lại trong đô thị với những hành trình dài, nhất là tại khu vực chưa thuận tiện về trạm sạc.

V27 mang dáng SUV mạnh mẽ với tỷ lệ khỏe khoắn và đường nét rõ ràng. Thông tin về phiên bản, thông số kỹ thuật, trang bị và giá bán của cả V23 và V27 tại Việt Nam sẽ được iCAUR công bố trong thời gian tới.

iCAUR V27 sử dụng công nghệ REEV, kết hợp trải nghiệm dẫn động điện với khả năng bổ sung năng lượng linh hoạt.

Kết nối trải nghiệm toàn cầu với thị trường Việt Nam

Với thông điệp "Classic Never Fades", iCAUR đề cao những giá trị thiết kế có sức hút lâu dài, đồng thời ứng dụng công nghệ điện hóa và phát triển trải nghiệm mang tính cá nhân hóa.

Định hướng này được thể hiện tại iCAUR International User Summit 2026, diễn ra từ ngày 19–23/10 tại Vu Hồ, Trung Quốc, với chủ đề "Classic Never Fades | Make It Yours". Các hoạt động tham quan nhà máy, lái thử và trưng bày 20 mẫu xe V-series tùy biến giúp người tham dự tìm hiểu sản phẩm, đồng thời trao đổi ý tưởng với thương hiệu.

Tại Việt Nam, sự hiện diện của iCAUR gắn với quan hệ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Chery và Tập đoàn Geleximco, hướng tới phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh ô tô trong nước. Năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất của Chery kết hợp với kinh nghiệm đầu tư của Geleximco được kỳ vọng tạo nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài.

Trước thềm phân phối sản phẩm, chương trình online ngày 11/11 sẽ cung cấp thêm thông tin về quyền lợi dành cho khách hàng đầu tiên. Người quan tâm có thể theo dõi thông báo chi tiết trên website icaur.vn và Facebook iCAUR Việt Nam.