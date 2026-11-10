Scooter cổ điển quay lại: Vì sao người trẻ TP.HCM mê dòng xe của thế hệ U60?

Từng là biểu tượng của thị dân Sài Gòn thập niên 60–70, những chiếc scooter dáng cổ điển đang trở lại trên phố. Lần này, người cầm lái không chỉ là các chú lớn tuổi hoài niệm, mà ngày càng nhiều người trẻ coi chiếc xe là một phần phong cách sống.

‏Một thú chơi tưởng chỉ dành cho người hoài niệm‏

‏Văn hoá scooter cổ điển tại Việt Nam từ lâu gắn liền với hình ảnh những người chơi xe thuộc thế hệ trước - những người gìn giữ chiếc xe hàng chục năm tuổi, duy trì những buổi cà phê sáng cuối tuần và chia sẻ niềm đam mê qua từng món phụ tùng hiếm. Tuy nhiên, thú chơi này đang dần chuyển mình khi ngày càng thu hút đông đảo người trẻ tham gia, mở rộng một cộng đồng vốn từng được xem là sân chơi của các bậc niên trưởng. ‏‏Văn hoá scooter không chỉ là thú chơi xe,‏‏ mà còn là sự giao thoa giữa tinh thần hoài cổ, phong cách thời trang và giá trị kết nối cộng đồng.‏

‏Lambretta cổ điển trên đường phố Saigon những năm 1960

Văn hóa scooter đang được thế hệ trẻ khám phá và tiếp nối‏

‏Với nhiều người, những chiếc scooter Italy không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà còn đại diện cho ký ức, phong cách sống và giá trị sưu tầm vượt thời gian. Từ thiết kế mang dấu ấn lịch sử đến tiếng động cơ đặc trưng, mỗi chiếc xe đều chứa đựng một câu chuyện riêng, tạo nên sức hấp dẫn bền bỉ qua nhiều thế hệ.‏

‏Văn hoá scooter cổ điển không biến mất mà đang tiếp tục phát triển thông qua các hoạt động giao lưu, sự kiện và nền tảng số. Những lễ hội scooter, các câu lạc bộ trong và ngoài nước cùng cộng đồng trực tuyến tạo điều kiện để người chơi chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đam mê và lan toả văn hoá chơi xe. Trên mạng xã hội, nội dung về scooter cổ điển cũng xuất hiện qua nhiều góc nhìn như phối đồ, dạo phố, phục chế xe và trải nghiệm lái, giúp thú chơi này tiếp cận những nhóm công chúng mới.‏

‏Điểm đáng chú ý là scooter cổ điển ngày càng có cơ hội tiếp cận thế hệ trẻ – những người tìm kiếm sự khác biệt trong phong cách và trải nghiệm cá nhân. Sự trở lại của ‏‏Lambretta‏‏ tại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2025, với định hướng kết nối di sản thiết kế Italy và phong cách sống hiện đại, cũng cho thấy tiềm năng giao thoa giữa giá trị truyền thống và thị hiếu đương đại. Với người trẻ, sức hút của scooter không chỉ nằm ở lịch sử hay tính nguyên bản, mà còn ở khả năng thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng.‏

Sự dịch chuyển của văn hoá scooter cổ điển phản ánh cách một thú chơi truyền thống được tái diễn giải trong đời sống hiện đại. Nếu thế hệ trước đề cao việc gìn giữ, sưu tầm và phục chế, thế hệ trẻ có thể tìm thấy ở những chiếc xe này sự giao thoa giữa hoài cổ, thời trang, trải nghiệm và kết nối cộng đồng. Scooter cổ điển vì thế không chỉ là một phần ký ức của quá khứ, mà còn là di sản sống đang được tiếp nối và làm mới qua góc nhìn của mỗi thế hệ

‏Văn hoá Scooter thể hiện cách "sống chậm" giữa thành phố nhanh ‏

‏Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ tìm đến scooter không phải để đi nhanh hơn, mà để được chậm lại. Scooter cổ điển mang đến một phong cách tận hưởng thành phố thong thả hơn, giàu trải nghiệm hơn. Sau giờ làm, những buổi night ride qua Thảo Điền, Phú Mỹ Hưng hay những cuộc hẹn cà phê cùng bạn bè trở thành cách người trẻ tận hưởng thành phố theo nhịp điệu riêng. Không vội vã với điểm đến, họ thong thả dạo phố, ngắm nhìn thành phố lên đèn, khám phá những góc phố quen thuộc và tận hưởng từng khoảnh khắc trên hành trình.‏

Sự trở lại của Lambretta tại Việt Nam từ tháng 10/2025 cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của dòng scooter mang dấu ấn di sản Italy đối với giới trẻ.

Sức hút của scooter không chỉ nằm ở lịch sử hay tính nguyên bản, mà còn ở khả năng thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng.





‏Hai bạn trẻ trên hai chiếc scooter Lambretta màu trắng thanh lịch và cam nổi bật. Thiết kế vuông vức, góc cạnh cùng cấu trúc thân xe nguyên khối tạo nên diện mạo mạnh mẽ nhưng vẫn tinh tế, dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách thời trang và trở thành điểm nhấn trong những khung hình lifestyle.

‏Văn hoá scooter hòa vào nhịp sống năng động và phong cách đường phố hiện đại.

‏Năm mẫu xe Lambretta với nhiều màu sắc khác nhau. Sức hút của dòng scooter cổ điển tiếp tục được kế thừa và làm mới qua ngôn ngữ thiết kế đậm chất châu Âu.

‏Scooter cổ điển trở lại không phải vì người trẻ muốn sống trong quá khứ. Văn hóa ấy vẫn đang lăn bánh, chỉ là có thêm những người trẻ cầm lái. Họ mượn vẻ đẹp của một thời để kể câu chuyện theo phong cách của riêng mình. ‏