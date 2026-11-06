Quang Hùng MasterD, RHYDER cùng dàn line-up hot hit bùng nổ hai miền mùa Halloween

SiuKay Halloween Festival 2026 khuấy động TP.HCM và Hà Nội với loạt thử thách săn Ớt Ma đầy kịch tính và sân khấu âm nhạc bùng nổ, qua đó lan tỏa tinh thần "Cay tột đỉnh - Bùng bản lĩnh".

SiuKay Halloween 2026 - Ớt Ma trở lại báo thù

Tiếp nối câu chuyện Halloween những mùa trước, năm nay Trùm Ớt Ma chính thức trở lại với màn "báo thù" đầy bất ngờ. Không còn đơn độc, Ớt Ma đã "hắc hóa" Gà, Bò và Mực thành những tay sai, tạo nên hành trình truy tìm và đối đầu xuyên suốt SiuKay Halloween 2026.

Tinh thần Halloween cũng được tái hiện trên các phiên bản mì SiuKay Hải Sản, Bò và Gà Xốt Phô Mai với diện mạo đậm chất ma quái. Nổi bật trong đó là mì SiuKay Hải Sản Ớt Ma, mang đến thử thách vị giác với Ghost Pepper có độ cay trên 1.000.000 SHU. Kết hợp cùng sợi mì dai và hương vị đậm đà đặc trưng, sản phẩm tiếp tục đưa tinh thần thử thách bản lĩnh của mì SiuKay lên một level mới.

Loạt hương vị mới của mì SiuKay thu hút giới trẻ tại SiuKay Halloween Festival 2026

Từ diện mạo sản phẩm được nâng cấp đến câu chuyện chiến đấu với trùm Ớt Ma, lễ hội Halloween 2026 của mì SiuKay tiếp tục đẩy cao tinh thần thử thách bản lĩnh với một mùa lễ hội mang đậm màu sắc ma quái và vô cùng sôi động.

Đại tiệc âm nhạc bùng nổ hai đêm Siukay Halloween Festival 2026

Tâm điểm của SiuKay Halloween Festival 2026 là hai đêm nhạc tại TP.HCM và Hà Nội, nơi dàn nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích liên tục mang đến những màn trình diễn thăng hoa.

Tại TP.HCM sân khấu nhanh chóng được khuấy động với sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD, Da LAB, HURRYKNG, Pháp Kiều, UPRIZE, Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, DJ Veera cùng loạt tiết mục giàu năng lượng liên tục giữ nhiệt cho sân khấu. Những bản hit quen thuộc, màn fanchant đồng thanh và khoảnh khắc nghệ sĩ tương tác trực tiếp với khán giả đã khiến không khí ngày hội thêm cuồng nhiệt.

Hàng ngàn bạn trẻ cùng khuấy động SiuKay Halloween Festival 2026 tại TP.HCM

Sức nóng được tiếp tục diễn ra tại Hà Nội với những cái tên đình đám: RHYDER, Dương Domic, Bùi Công Nam, UPRIZE, Mỹ Mỹ, Sơn.K, Ngô Lan Hương, DJ RIN, MC Công Tố. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc âm nhạc riêng, từ những màn trình diễn live đầy cuốn hút, đến phong cách hóa trang đậm chất Halloween, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội đa sắc màu.

Sân khấu SiuKay Halloween Festival 2026 tại Hà Nội rực lửa giữa biển khán giả cuồng nhiệt

Cao trào của hai đêm hội tiếp tục được kết nối với câu chuyện đối đầu Trùm Ớt Ma, khép lại hành trình săn Ớt Ma của các Hunter bằng âm nhạc, tiếng reo hò và nguồn năng lượng phấn khích.

Dàn nghệ sĩ nổi bật khuấy động hai miền mùa SiuKay Halloween

Giao lộ đảo điên khuấy động TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

Bên cạnh sân khấu âm nhạc đậm chất nghệ thuật, Giao Lộ Đảo Điên cũng thu hút đông đảo bạn trẻ nhập vai SiuKay Hunter và chinh phục chuỗi thử thách đầy kịch tính. Từ Trạm Ghi Dấu Hunter check-in và chính thức nhập hội, Trạm Tiếp Tế Hunter thưởng thức mì SiuKay, Trạm Trang Bị Hunter hóa trang đầy ma mị cho đến Hẻm Thét Gào với những màn truy tìm dấu vết của Gà, Bò và Mực, mỗi điểm dừng đều góp phần tạo nên không khí Halloween.

Đặc biệt tại Hà Nội, hoạt động hóa trang để lại dấu ấn khi xác lập Kỷ lục Việt Nam "Sự kiện âm nhạc ngoài trời có số lượng người hoá trang cùng tham gia đông nhất". Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã trao bằng kỷ lục, huy hiệu và quyết định xác lập tại sân khấu chương trình.

Đại diện Acecook Việt Nam nhận chứng nhận kỷ lục "Sự kiện âm nhạc có số lượng người hóa trang nhiều nhất Việt Nam"

Loạt thử thách kịch tính, những màn hóa trang đầy sáng tạo và đại tiệc âm nhạc đầy cảm hứng đã tạo nên một mùa SiuKay Halloween khó quên cho giới trẻ hai miền. Bên cạnh diện mạo bao bì mới, sự xuất hiện của bộ ba mascot SiuKay với tạo hình trẻ trung, cá tính cũng góp phần mang đến hình ảnh mới mẻ, gần gũi hơn, giúp mì SiuKay tiếp tục bắt nhịp cùng người tiêu dùng trẻ trong mùa lễ hội.

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