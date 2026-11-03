Khoai Lang Thang cùng OWEN làm bùng nổ Sảnh Đông AEON MALL Tân Phú Celadon

Lần đầu tiên sải bước trên sàn Runway,Khoai Lang Thang gây chú ý với outfit công sở hiện đại tại sự kiện ra mắt BST Thu Đông "Business Travel" của OWEN ở AEON MALL Tân Phú Celadon.

Khoai Lang Thang xuất hiện giữa biển người, fan có dịp gặp thần tượng ngoài đời

Ngày 31/10 vừa qua, sự kiện Fashion Show và Meet & Greet giữa OWEN và Khoai Lang Thang đã mang đến không khí sôi động tại Sảnh Đông, AEON MALL Tân Phú Celadon. Sự góp mặt của nam travel blogger triệu view lập tức trở thành tâm điểm chú ý, thu hút hàng ngàn khán giả đặc biệt quan tâm và kéo đến từ rất sớm.

Visual chuẩn dân công sở Khoai Lang Thang tại sự kiện ra mắt BST Thu Đông - Business Travel của OWEN

Đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện trong vai trò vedette, Khoai Lang Thang không chỉ mang đến màn trình diễn ấn tượng giới thiệu BST Thu Đông 2026 của OWEN, đồng thời khuấy động không khí với những khoảnh khắc giao lưu gần gũi, vui vẻ cùng người hâm mộ trong phần Meet & Greet. Vốn quen thuộc với hình ảnh mộc mạc qua những thước phim khám phá văn hóa, ẩm thực khắp mọi miền, sự xuất hiện của anh ngoài đời khiến các fan "đứng ngồi không yên", tranh thủ lưu lại từng khoảnh khắc ngọt ngào bên thần tượng.

Nam blogger lịch lãm trong lần đầu đảm nhận vai trò vedette tại Fashion Show của OWEN

Khoai Lang Thang cùng dàn người mẫu trong màn xuất hiện đầy ấn tượng tại Big Event OWEN

Khoảnh khắc check-in gần gũi giữa nam travel blogger và người hâm mộ tại phần Meet & Greet

Chưa dừng lại ở đó, bầu không khí tại sự kiện còn được đẩy lên cao trào nhờ những giai điệu âm nhạc cuốn hút từ Tường Duy cùng loạt hoạt động tương tác cực xịn sò. Sự kết hợp tinh tế giữa thời trang, âm nhạc và những màn "tấu hài" đáng yêu đã tạo nên vô số điểm chạm cảm xúc với công chúng, khiến sự kiện không đơn thuần là một buổi ra mắt bộ sưu tập thông thường.

Không gian trải nghiệm "Business Travel" đậm chất dịch chuyển giữa lòng Sài Gòn

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 03/11, chuỗi sự kiện "Business Travel" của OWEN đang khuấy đảo Sảnh Đông, AEON MALL Tân Phú Celadon với loạt hoạt động check-in "cháy máy". Nếu ngày 30/10 mở màn cực bùng nổ với phần trình diễn của anh trai KIMLONG, thì ngày 31/10 chính là "vũ trụ visual" bùng nổ thực sự với màn fashion show cùng Khoai Lang Thang.

Toàn cảnh không gian sự kiện sôi động với đông đảo khán giả theo dõi các hoạt động trên sân khấu

Điểm thú vị trong chuỗi sự kiện còn nằm ở không gian được thiết kế đậm tinh thần "Business Travel", tái hiện nhịp sống năng động, nơi công việc và những hành trình dịch chuyển luôn song hành cùng người đàn ông hiện đại. Không gò bó trong những sàn diễn runway, khu vực trưng bày mở ra không gian mở để các tín đồ thời trang có thể chạm tay trực tiếp vào từng thiết kế mới nhất của OWEN ngay giữa lòng trung tâm thương mại.

Fan thích thú theo dõi Khoai Lang Thang khám phá các booth tại Big Event OWEN

Các khách tham quan còn có dịp tự tay khám phá các dòng sản phẩm Paper, Knit, Shirt, Flex Pants, RENU Pants… cực hot, cảm nhận trọn vẹn chất vải nhẹ tênh, độ co giãn đỉnh cao cùng khả năng chống nhăn "thần thánh". Trải nghiệm thực tế này không chỉ giúp các đặc tính sản phẩm trở nên trực quan hơn, mà còn giúp khách hàng hình dung được tính ứng dụng của các thiết kế trong công việc và những chuyến đi.

Từ thời trang đến lifestyle: Màn kết hợp bùng nổ sức hút mở ra chương mới cho local brand Việt

Là thương hiệu thời trang nam quen mặt theo đuổi phong cách hiện đại và lịch lãm, OWEN luôn biết cách ghi điểm nhờ tính ứng dụng cao trong mọi hoàn cảnh, từ chốn công sở đến những hành trình di chuyển bận rộn của người đàn ông hiện đại. Với "Business Travel", thương hiệu một lần nữa khắc họa thành công hình ảnh người đàn ông hiện đại: chỉn chu trong công việc, chủ động tận hưởng từng chuyến hành trình.

Màn xuất hiện của Khoai Lang Thang trong vai trò vedette nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ

"Bắt tay" cùng Khoai Lang Thang chính là nước đi cực kỳ thông minh của OWEN để tạo nên điểm nhấn khác biệt, đưa tinh thần Business Travel đến gần hơn với người tiêu dùng. Hình ảnh năng động, gần gũi của nam blogger góp phần truyền tải tinh thần của người đàn ông hiện đại mà bộ sưu tập hướng đến - luôn chủ động, linh hoạt và giữ phong thái chỉn chu dù lịch trình làm việc hay di chuyển bận rộn.

Giữa lúc làng mốt Việt đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các local brand, màn kết hợp "gấp x lần visual" này tiếp tục minh chứng cho sức sáng tạo không giới hạn của thời trang nội địa. Các tín đồ thời trang hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những cú "twist" bất ngờ hơn nữa, nơi mỗi lần ra mắt BST đều trở thành một sự kiện đáng mong chờ với những màn kết hợp thú vị, hoạt động tương tác sôi nổi và vô vàn điểm nhấn hấp dẫn.

Xem thêm thông tin về sự kiện và trải nghiệm sản phẩm tại website https://owen.vn/ hoặc fanpage chính thức https://www.facebook.com/owenvnofficial.