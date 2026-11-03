FANMEN: Thấu hiểu điều đàn ông thực sự mong muốn để “đổi cách yêu”

Khi được hỏi về món quà mình mong muốn, không phải người đàn ông nào cũng đưa ra một lựa chọn cụ thể. Một câu trả lời như “gì cũng được” đôi khi xuất phát từ việc trân trọng tâm ý của người tặng, nhưng lại khiến đối phương khó biết đâu mới là điều anh thực sự yêu thích.

Hiểu đúng tâm lý quen thuộc này, FANMEN khai thác câu chuyện quà tặng dưới góc độ thấu hiểu người dùng, đồng thời phát triển Big Idea "Đổi cách yêu" và The Memories Gift Set như một cách để người tặng và người nhận có thêm cơ hội khám phá lựa chọn của nhau.

Thấu hiểu nam giới từ những khác biệt nhỏ

Với nam giới, nhu cầu chăm sóc bản thân không chỉ nằm ở việc lựa chọn một sản phẩm phù hợp, mà còn gắn với sở thích, phong cách và cách mỗi người muốn thể hiện mình. Chính những khác biệt tưởng như nhỏ ấy tạo nên những lựa chọn rất riêng, từ mùi hương yêu thích đến cách trải nghiệm một sản phẩm trong đời sống hằng ngày.

FANMEN được xây dựng với định hướng đồng hành cùng nam giới trong những nhu cầu như vậy. Thương hiệu quan tâm đến những điều gần gũi trong đời sống, từ đó phát triển các sản phẩm hướng đến trải nghiệm sử dụng và sở thích của người dùng. Với cách tiếp cận lấy sự thấu hiểu làm điểm khởi đầu, FANMEN không chỉ đặt câu hỏi nam giới cần sản phẩm gì, mà còn quan tâm đến việc điều gì thực sự phù hợp với từng người.

Chuyện tặng quà cũng bắt đầu từ một nhu cầu rất giản dị như thế. Khi muốn dành một món quà cho người mình yêu, người tặng thường dành nhiều thời gian để tìm hiểu, cân nhắc và lựa chọn. Nhưng trong khi người tặng cố gắng tìm ra câu trả lời, người nhận đôi khi lại chỉ nói "gì cũng được". Họ có thể vui vẻ đón nhận món quà dù chưa thực sự đúng sở thích, bởi điều được trân trọng trước hết là tâm ý của người tặng.

Sự "dễ chiều" ấy nghe có vẻ thuận lợi, nhưng lại khiến người bên cạnh khó biết mình đã thực sự hiểu đúng người mình yêu hay chưa. Một món quà có thể được khen, được nhận với nụ cười, nhưng sở thích thật sự phía sau vẫn chưa được nói ra. Và rồi, ở lần lựa chọn tiếp theo, người tặng lại tiếp tục dựa vào những gì mình đoán.

Chính câu chuyện ấy khiến FANMEN nhìn thấy một nghịch lý: đàn ông dễ chiều đến mức không ai biết họ thật sự thích gì. Sự thấu hiểu vì thế không chỉ nằm ở việc biết nên tặng sản phẩm nào, mà còn nằm việc tạo ra một cách để người nhận được thể hiện lựa chọn của mình.

Khi sự thấu hiểu trở thành cách "đổi cách yêu"

Trong chuyện tặng quà, người tặng thường muốn giữ lại yếu tố bất ngờ. Vì thế, thay vì hỏi trực tiếp, họ chọn cách tự mình tìm hiểu và đoán xem món quà nào sẽ khiến đối phương vui. Người nhận cũng có thể không muốn làm mất niềm vui ấy, nên ngay cả khi món quà chưa thực sự đúng gu, họ vẫn lựa chọn cách đón nhận tích cực.

Hai phía đều đang xuất phát từ sự quan tâm, nhưng chính điều đó lại tạo nên một khoảng cách nhỏ: người tặng không chắc mình đã chọn đúng, còn người nhận chưa có cơ hội nói ra điều mình thực sự thích. Nếu vòng lặp này tiếp tục, việc tặng quà có thể trở thành một cuộc "đoán ý" mà không ai biết đáp án.

Từ góc nhìn ấy, FANMEN lựa chọn thay đổi cách tiếp cận thay vì cố tìm ra một công thức để người tặng luôn chọn đúng. Khi người nhận có cơ hội chia sẻ, người tặng cũng có thêm cơ sở để hiểu đối phương. Món quà vì thế không chỉ là thứ được trao đi, mà còn có thể trở thành một cách để hai người khám phá nhau.

Đó là tinh thần được gửi gắm trong thông điệp chính của campaign: "Yêu không đổi, đổi cách yêu". Tình cảm giữa hai người không cần thay đổi, nhưng cách thể hiện sự quan tâm có thể trở nên cởi mở hơn. Thay vì luôn tự đoán người mình yêu muốn gì, có thể bắt đầu bằng việc lắng nghe. Thay vì chỉ lựa chọn một món quà thay cho đối phương, có thể để họ cùng tham gia vào hành trình tìm ra điều phù hợp với mình.

Với FANMEN, "đổi cách yêu" vì thế không phải một thay đổi lớn lao. Đó có thể chỉ là một cách khác để hai người hiểu nhau hơn, bắt đầu từ chính một món quà.

Cùng Hùng Di Du và Phanh Nè kể câu chuyện về một món quà "đúng gu"

Góc nhìn này được FANMEN đưa vào TVC thông qua câu chuyện của couple Hùng Di Du và Phanh Nè. Khi nhận được một món quà chưa thực sự đúng sở thích, nói thật có thể khiến người tặng hụt hẫng. Nhưng nếu chỉ nói "thích" để đối phương vui, người tặng cũng sẽ không biết đâu mới là lựa chọn thực sự phù hợp. Trong khi đó, cả hai đều không hề có ý làm tổn thương nhau. Người tặng muốn dành điều tốt nhất, người nhận muốn trân trọng tình cảm phía sau món quà.

Chính tình huống ấy cho thấy khoảng cách giữa được quan tâm và được thấu hiểu đôi khi rất nhỏ. Một người có thể dành nhiều tâm ý để chọn quà, nhưng vẫn chưa chắc biết chính xác điều người kia mong muốn. Và có lẽ, cách giải quyết không nằm ở việc phải đoán giỏi hơn, mà là tạo ra nhiều cơ hội hơn để hai người chia sẻ với nhau.

Từ câu chuyện trong TVC, tinh thần "Yêu không đổi, đổi cách yêu" được tiếp tục mở rộng qua một món quà được thiết kế để người tặng và người nhận cùng tham gia vào trải nghiệm.

The Memories Gift Set: để món quà trở thành cơ hội hiểu nhau

The Memories Gift Set được FANMEN xây dựng từ chính câu chuyện đó. Thay vì chỉ tập trung vào việc lựa chọn một sản phẩm dành cho nam giới, bộ quà hướng đến việc tạo ra một trải nghiệm mà ở đó người nhận có thể thể hiện sở thích của mình, còn người tặng có thêm cơ hội để khám phá người mình yêu.

Trong bộ quà, bộ boardgame câu hỏi mở ra những chủ đề để hai người cùng trò chuyện và tìm hiểu nhau. Những câu hỏi giúp việc chia sẻ trở nên tự nhiên hơn, đồng thời tạo thêm những khoảnh khắc tương tác thay vì chỉ đơn thuần trao và nhận một món quà.

Cùng với đó là 3 chai nước hoa với 3 mùi hương, mang đến những lựa chọn để người nhận trực tiếp khám phá và tìm ra mùi hương phù hợp với mình. Người tặng không còn phải hoàn toàn dựa vào phỏng đoán, trong khi người nhận có thể chủ động thể hiện điều mình yêu thích. Cách lựa chọn này cũng giúp sản phẩm gắn kết trực tiếp với câu chuyện "đúng gu" mà chiến dịch đặt ra từ đầu.

Phần thiết kế hộp quà tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm trao tặng, để từng bước khám phá bên trong trở thành một phần của món quà. Nhờ đó, The Memories Gift Set không chỉ mang đến sản phẩm, mà còn tạo ra một không gian để hai người trò chuyện, lựa chọn và lưu giữ thêm một kỷ niệm cùng nhau.

Tham khảo ngay set quà The Memories Gift Set trong dịp 19/11 đặc biệt này.

Từ một món quà, mở ra cách yêu gần gũi hơn

Với FANMEN, thấu hiểu nam giới không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, đó là việc hiểu một người thích mùi hương nào, muốn lựa chọn ra sao hay đơn giản là tạo cho họ cơ hội nói lên điều mình thực sự yêu thích.

The Memories Gift Set là một cách cụ thể hóa quan điểm ấy. Món quà vẫn được trao đi với sự bất ngờ và tâm ý của người tặng, nhưng đồng thời mở ra một cách để người nhận được tham gia vào lựa chọn của chính mình. Từ đó, việc tặng quà không chỉ dừng ở chuyện tìm một món quà phù hợp, mà trở thành một trải nghiệm giúp hai người hiểu nhau hơn.

Đó cũng là điều FANMEN muốn gửi gắm qua "Yêu không đổi, đổi cách yêu": tình cảm vẫn nguyên vẹn, chỉ cần một cách thể hiện khác đi để sự quan tâm được trao đến đúng điều người mình yêu mong muốn.

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