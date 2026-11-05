Từ ý tưởng đến hành động: Top 8 Sinh viên Thế hệ Mới 2026 học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ Herbalife

Tám đội thi xuất sắc của chương trình Sinh viên Thế hệ Mới 2026 đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với các nhà quản lý Herbalife Việt Nam về cách phát triển ý tưởng, giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án và đưa các sáng kiến của mình đến gần hơn với thực tế.

Tại workshop "Từ ý tưởng vào đời", các đội thi được khuyến khích nhìn lại dự án của mình qua những câu hỏi thiết thực: Vấn đề mà dự án hướng đến có thực sự tồn tại? Giải pháp có đáp ứng nhu cầu của người thụ hưởng? Cần những nguồn lực nào để triển khai và làm thế nào để duy trì hiệu quả lâu dài?

Thông qua những chia sẻ kinh nghiệm, bài tập tình huống và trao đổi trực tiếp về dự án, workshop mang đến cho sinh viên những góc nhìn mới để tiếp tục hoàn thiện ý tưởng của mình..

8 Đội thi tham gia buổi Workshop "Từ ý tưởng vào đời" tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Ban tổ chức

Trực tiếp đồng hành và hướng dẫn các đội thi là anh Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cùng chị Huỳnh Thị Thùy Vân, Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc Cấp cao Herbalife Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh, anh Thắng và chị Vân khuyến khích sinh viên chủ động đặt câu hỏi, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và tự tìm ra hướng giải quyết phù hợp, thay vì đưa ra những đáp án có sẵn.

Ý tưởng hay cần đi cùng khả năng thực hiện

Theo anh Vũ Văn Thắng, để một ý tưởng trở thành dự án khả thi, điều quan trọng trước tiên là xác định đúng vấn đề cần giải quyết, hiểu rõ ai là người được hưởng lợi và giải pháp có thể mang lại thay đổi gì cho họ.

Anh cũng lưu ý các đội cần phân biệt giữa những nhận định ban đầu và thông tin đã được kiểm chứng. Những giả định chưa có đủ bằng chứng cần được tiếp tục tìm hiểu thông qua khảo sát, dữ liệu hoặc phản hồi thực tế trước khi trở thành cơ sở xây dựng giải pháp..

Anh Vũ Văn Thắng trao đổi cùng đội thi khu vực miền Bắc về quá trình thực hành áp dụng kiến thức. Ảnh: Ban tổ chức

Tiếp nối nội dung này, chị Huỳnh Thị Thùy Vân hướng dẫn các đội nhìn nhận vấn đề từ vị trí của người thụ hưởng, đơn vị quản lý, đối tác và chuyên gia. Mỗi bên có nhu cầu, kỳ vọng riêng; hiểu được những khác biệt ấy giúp sinh viên đánh giá giải pháp đầy đủ hơn.

"Phải đặt mình vào vị trí khách hàng và những bên liên quan để biết họ cần gì", một thành viên đội Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải chia sẻ trong khảo sát sau buổi tập huấn

Bà Huỳnh Thị Thuỳ Vân trao đổi cùng đội thi khu vực miền Nam-Trung về quá trình thực hành áp dụng kiến thức. Ảnh: Ban tổ chức

Với Quốc Khánh, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, hoạt động này giúp nhóm nhận ra cần xem xét ý tưởng từ những vị trí khác nhau trước khi thuyết phục người khác về giải pháp của mình.

"Em rất háo hức đến tham gia buổi workshop hôm nay, đêm qua gần như em không ngủ được", Khánh chia sẻ. Theo nam sinh, cuộc trao đổi với hai diễn giả giúp đội có thêm góc nhìn khi đặt mình vào vị trí người thụ hưởng và các bên liên quan. Nhóm dự định vận dụng những góp ý này để cải thiện phần trình bày tại vòng Sân khấu hóa và Phản biện kế tiếp.

Những câu hỏi giúp sinh viên nhìn lại dự án của mình

Sau phần thực hành, mỗi đội có 10 phút trao đổi trực tiếp với người hướng dẫn về những khó khăn đang gặp phải trong quá trình phát triển dự án. Đây là dịp để các đội đặt câu hỏi, lắng nghe góp ý và xem xét những điểm cần điều chỉnh trước khi bước vào các thử thách tiếp theo.

Với Phùng Minh Khoa, sinh viên trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM giá trị của buổi tập huấn nằm ở những câu hỏi giúp nhóm nhận ra điều từng bỏ sót.

"Có những câu hỏi mà chính bản thân em khi làm dự án vẫn chưa nghĩ đến", Phùng Minh Khoa chia sẻ. Theo nam sinh, buổi trao đổi mang lại góc nhìn mới để đội tiếp tục cải thiện dự án.

Còn với Vũ Hà Tường Vy, sinh viên Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, bài học đáng nhớ là cách bắt đầu từ những bước nhỏ. Đồng hành cùng đội thi của trường tại Sinh viên Thế hệ mới 2026, Vy cho biết nhóm có nhiều mong muốn khi xây dựng ý tưởng nhưng cần làm rõ cách thực hiện.

"Dự án của chúng em thật ra thì cũng có rất là nhiều mong muốn được thực hiện", Vy chia sẻ. Qua hướng dẫn tại buổi tập huấn, nữ sinh hiểu rõ hơn cần bắt đầu từ đâu để từng bước cụ thể hóa mong muốn.

Khảo sát sau hoạt động ghi nhận những phản hồi từ thành viên các đội. Những sinh viên tham gia khảo sát cho biết những góp ý từ người hướng dẫn giúp nhóm nhìn nhận rõ hơn điểm mạnh, điểm cần cải thiện của dự án. Các bạn cũng đánh giá phương pháp 5W1H và những bài tập tình huống có thể áp dụng vào quá trình thực hiện dự án.

Một số sinh viên mong muốn có thêm thời gian trao đổi về cách đánh giá thị trường, dự toán chi phí, tính khả thi và kỹ năng thuyết trình trước Ban Giám khảo. Những phản hồi này cho thấy các đội không chỉ quan tâm đến việc phát triển ý tưởng mà còn mong muốn trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để đưa dự án vào thực tế.

Đại diện đội thi trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu cảm nghĩ sau buổi Workshop. Ảnh: Ban tổ chức

Herbalife đồng hành cùng hành trình biến ý tưởng thành hành động

Đồng hành cùng Sinh viên Thế hệ Mới từ mùa đầu tiên năm 2023 trong vai trò Nhà tài trợ và Đồng kiến tạo nội dung, Herbalife Việt Nam tiếp tục góp phần mang đến cho sinh viên những cơ hội học hỏi, trải nghiệm và phát triển kỹ năng thông qua các hoạt động của chương trình.

Workshop "Từ ý tưởng vào đời" là một trong những hoạt động thể hiện sự đồng hành đó, khi các nhà quản lý Herbalife trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp sinh viên có thêm góc nhìn để giải quyết vấn đề và hoàn thiện dự án.

Theo anh Vũ Văn Thắng, bên cạnh nhiệt huyết và sự sáng tạo, người trẻ cần biết cách xác định đúng vấn đề, lựa chọn giải pháp phù hợp và kiên trì thực hiện mục tiêu.

"Điều quan trọng không chỉ là có một ý tưởng hay mà còn là biết cách biến ý tưởng thành hành động và tạo ra giá trị thực tế", anh Thắng chia sẻ. Anh cho biết Herbalife mong muốn mang đến những kinh nghiệm thực tiễn, giúp sinh viên phát triển tư duy giải quyết vấn đề và tự tin hơn trong hành trình thực hiện dự án.

Với thông điệp "Dinh dưỡng lành mạnh tiếp sức nhịp sống trẻ", Herbalife Việt Nam mong muốn khuyến khích thế hệ trẻ xây dựng lối sống năng động, lành mạnh, đồng thời chủ động học hỏi, khám phá tiềm năng và phát triển bản thân.

Bước sang mùa thứ tư với chủ đề "Quê Mình Có Việc, Gen Z Việt Có Cách", Sinh viên Thế hệ Mới 2026 tiếp tục khuyến khích người trẻ vận dụng kiến thức, sự sáng tạo và tinh thần chủ động để giải quyết những vấn đề thực tế tại địa phương và cộng đồng.

Những kinh nghiệm được chia sẻ tại workshop sẽ là hành trang để các đội thi tiếp tục khảo sát, lắng nghe phản hồi, điều chỉnh giải pháp và từng bước đưa ý tưởng của mình vào cuộc sống.

Sinh viên Thế hệ mới 2026 phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3, với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam trong vai trò nhà tài trợ và đơn vị đồng kiến tạo nội dung.