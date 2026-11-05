BST UNIQLO and Cecilie Bahnsen Thu/Đông 2026 sắp ra mắt có gì thú vị dành cho hội mê mặc đẹp?

Mùa lạnh năm nay, hội mê mặc đẹp có thể tìm thấy thêm nhiều gợi ý làm mới phong cách từ Bộ sưu tập (BST) Thu/Đông 2026 của UNIQLO kết hợp với Nhà thiết kế (NTK) Cecilie Bahnsen, chính thức mở bán từ ngày 20/11.

Mang chủ đề "Dạo Bước Ngày Đông", BST lấy cảm hứng từ những buổi dạo bước thong dong giữa miền quê Bắc Âu yên bình qua các thiết kế giả lông cừu mềm mại cùng phụ kiện giữ ấm. Sự kết hợp giữa nét nữ tính hiện đại, phom dáng bay bổng tinh tế của Cecilie Bahnsen cùng chất liệu cao cấp và tính ứng dụng cao của UNIQLO chính là lựa chọn hoàn hảo để chào đón một mùa lễ hội ngập tràn niềm vui.

Chia sẻ về BST này, NTK Cecilie Bahnsen cho biết: "Tôi rất hào hứng khi trong lần hợp tác thứ hai này, chúng tôi có thể dành trọn BST để giới thiệu Fleece - chất liệu giả lông cừu đang được yêu thích trở lại. Mềm mại, ấm áp và phảng phất nét cổ điển, fleece đối với tôi là món đồ kinh điển của mùa lạnh. BST lần này mang đến một tinh thần nữ tính đầy tự nhiên, dành cho phụ nữ và các cô gái ở mọi độ tuổi. Tôi hy vọng mọi người sẽ tìm thấy niềm vui khi khoác lên mình các thiết kế trong BST lần này, với tinh thần tự do và sáng tạo theo cách riêng."

NTK Cecilie Bahnsen

Các thiết kế ấm áp cùng bảng màu lấy cảm hứng từ mùa đông Bắc Âu

Điểm nhấn trong BST lần này là các thiết kế sử dụng chất liệu giả lông cừu với bảng màu lấy cảm hứng từ mùa đông Bắc Âu như đen, xanh navy đậm, xám xước và hồng nhạt. Bên cạnh áo khoác và chân váy giả lông cừu, BST còn mang đến các phụ kiện như găng tay len và mũ cùng chất liệu để hoàn thiện set đồ tươi vui. Bên cạnh đó, họa tiết thêu hoa nhỏ tinh tế, lấy cảm hứng từ những bông hoa đồng nội, được sắp xếp tỉ mỉ, mang đến tổng thể thanh lịch.

Đa dạng phong cách phối kết

Điểm nhấn lãng mạn của BST nằm ở chi tiết chun nhún duyên dáng nơi vòng eo chân váy, kết hợp cùng dây rút tinh tế trên các mẫu áo khoác và áo gile giả lông cừu giúp người mặc tự do tinh chỉnh độ dài lẫn phom dáng. Bên cạnh những lựa chọn mặc đồng bộ đầy ưng ý, BST còn mở ra khả năng phối kết đa dạng với các thiết kế đơn lẻ, vừa thú vị vừa cá tính. Dành riêng cho các bé gái, mẫu áo thun điểm hoa viền bèo nhún peplum khi kết hợp cùng thiết kế quần váy phom dáng chữ A - lần đầu tiên ra mắt - sẽ là lựa chọn trang phục vừa năng động vừa đáng yêu cho những ngày đông.

Tham khảo thêm về BST UNIQLO kết hợp cùng Cecilie Bahnsen tại đây.