Silent treatment: Khi sự im lặng trở thành một thứ vũ khí

Bạn nhắn cho một người bạn thân: “Hôm qua tao có nói gì khiến mày khó chịu không?”. Tin nhắn được gửi đi. Hai dấu tích xuất hiện. Người kia đã đọc, nhưng không trả lời. Một tiếng trôi qua, rồi nửa ngày. Trong lúc ấy, họ vẫn đăng ảnh đi cà phê, chia sẻ một bài hát, thậm chí bình luận rất nhiệt tình dưới bài viết của một người bạn chung. Điện thoại của họ rõ ràng vẫn hoạt động tốt. Chỉ có tình bạn của hai người là đang ở chế độ máy bay.

Hoặc bạn vừa có một cuộc tranh luận với bố mẹ. Không ai đập cửa, không có lời trách móc nào được nói ra. Chỉ là từ sáng đến tối, mẹ không hỏi bạn ăn gì, bố không nhìn bạn khi đi ngang qua phòng khách. Những câu giao tiếp thông thường bỗng biến mất. Bạn bước vào nhà với cảm giác mình vừa bị đình chỉ tư cách thành viên gia đình, dù chẳng ai chính thức thông báo quyết định ấy.

Ở công sở, câu chuyện có thể diễn ra tinh vi hơn. Một đồng nghiệp vốn thường xuyên trao đổi công việc bỗng ngừng phản hồi. Một cấp trên không còn góp ý trực tiếp, không trả lời những câu hỏi cần thiết, nhưng vẫn trao đổi bình thường với tất cả mọi người. Bạn bắt đầu tự hỏi liệu mình đã mắc lỗi gì, có bỏ sót thông tin nào hay vô tình làm mất lòng ai. Trong khi đó, deadline vẫn đến, công việc vẫn phải hoàn thành, và không ai giải thích cho bạn chuyện gì đang xảy ra.

Không có tiếng quát tháo, không có lời xúc phạm, thậm chí chẳng có một cuộc đối đầu đúng nghĩa. Nhưng bằng cách nào đó, bạn vẫn cảm thấy mình đang bị trừng phạt.

Đó là một nghịch lý của giao tiếp: đôi khi, điều khiến chúng ta khó chịu nhất không phải là những gì người khác nói, mà là việc họ đột nhiên không còn nói gì nữa. Trong tâm lý học đời sống, hành vi cố tình phớt lờ, rút lại sự tương tác hoặc từ chối giao tiếp với một người thường được gọi là Silent Treatment. Nó có thể xuất hiện trong tình yêu, nhưng không thuộc sở hữu riêng của các cặp đôi. Tình bạn, gia đình, quan hệ đồng nghiệp, thậm chí những cộng đồng nhỏ mà chúng ta tham gia đều có thể trở thành sân khấu cho kiểu xung đột không lời này.

Vấn đề là, không phải mọi sự im lặng đều đáng bị lên án. Có người cần vài giờ, thậm chí vài ngày, để sắp xếp suy nghĩ trước khi nói ra điều gì đó. Có người đơn giản không giỏi xử lý xung đột và chọn cách rút lui vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi mọi người luôn sẵn sàng trả lời tin nhắn, giải thích cảm xúc hay tham gia vào một cuộc trò chuyện chỉ vì người khác muốn.

Nhưng có một khác biệt đáng kể giữa việc cần một khoảng lặng và việc dùng khoảng lặng ấy để khiến người khác phải chịu đựng.

Im lặng không có tội, nhưng đôi khi người ta có thể dùng nó để gây án

Hãy tưởng tượng bạn đang tranh luận với một người bạn. Cả hai đều nóng giận, cuộc trò chuyện bắt đầu đi vào ngõ cụt. Bạn nhận ra nếu tiếp tục, mình có thể nói ra những điều không thể rút lại. Bạn dừng lại và nói: “Tao đang rất bực. Cho tao một chút thời gian, tối mai mình nói tiếp nhé”. Sau đó, bạn đi dạo, tắt điện thoại một lúc hoặc đơn giản là ngồi yên để bình tĩnh. Đây là một cách ứng xử lành mạnh: bạn không phủ nhận vấn đề, chỉ trì hoãn cuộc trò chuyện cho đến khi có thể tham gia vào nó một cách tử tế hơn.

Bây giờ hãy thay đổi một vài chi tiết. Bạn không nói mình cần thời gian, không giải thích điều gì khiến mình khó chịu. Bạn chỉ ngừng trả lời, lạnh nhạt và để mặc người kia tự tìm hiểu. Khi họ chủ động hỏi han, bạn tiếp tục im lặng. Chỉ đến khi họ xin lỗi, rút lại yêu cầu hoặc đồng ý với quan điểm của bạn, bạn mới trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đó là lúc sự im lặng có thể đã chuyển từ một cách tự bảo vệ thành công cụ gây áp lực.

Điểm phân biệt không nằm đơn thuần ở số giờ hay số ngày một người không nói chuyện. Một người có thể cần cả cuối tuần để bình tĩnh sau một biến cố lớn mà không hề có ý định trừng phạt ai. Ngược lại, một khoảng im lặng chỉ vài tiếng cũng có thể mang tính gây sức ép nếu nó được sử dụng có chủ đích và gắn với một yêu cầu ngầm: muốn tôi nói chuyện với bạn trở lại, bạn phải làm theo ý tôi.

Có ba trạng thái thường bị đánh đồng: nhu cầu được ở một mình để điều chỉnh cảm xúc; phản ứng đóng băng hoặc né tránh xung đột vì không biết cách diễn đạt điều mình cảm thấy; và Silent Treatment theo nghĩa trừng phạt, tức cố tình rút lại sự giao tiếp để khiến đối phương bất an, tự trách hoặc nhượng bộ.

Ba trạng thái này có thể trông giống nhau từ bên ngoài, nhưng động cơ và cách chúng vận hành không giống nhau. Người cần không gian thường có thể nói rõ rằng họ chưa sẵn sàng trò chuyện và sẽ quay lại khi bình tĩnh hơn. Người gặp khó khăn trong giao tiếp có thể không biết phải nói gì, nhưng vẫn có khả năng học cách giải thích. Còn khi sự im lặng trở thành hình phạt, sự mơ hồ thường chính là một phần của cách gây áp lực.

Không phải ai sử dụng Silent Treatment cũng ngồi xuống lập kế hoạch thao túng người khác như một nhân vật phản diện trong phim truyền hình. Có người làm vậy vì từng chứng kiến cha mẹ giải quyết bất đồng bằng cách không nói chuyện với nhau. Có người học được rằng chỉ cần lạnh nhạt đủ lâu, người khác sẽ tự động xuống nước. Có người không nhận ra mình đang khiến đối phương tổn thương, bởi trong suy nghĩ của họ, không chửi bới, không xúc phạm đã là một cách cư xử văn minh.

Nhưng ý định không phải yếu tố duy nhất quyết định tác động. Một hành vi có thể không xuất phát từ mong muốn làm tổn thương người khác, nhưng vẫn gây ra tổn thương thật.

Tại sao bị phớt lờ lại khiến chúng ta khó chịu đến vậy?

Nếu từng bị một người thân thiết đột nhiên ngừng giao tiếp, có lẽ bạn hiểu cảm giác kỳ lạ này: điện thoại vẫn nằm trên bàn, bạn vẫn có công việc để làm, vẫn có thể đi ăn, đi ngủ, xem phim hay đọc sách. Nhưng một phần tâm trí cứ quay lại với câu hỏi: Tại sao họ không trả lời?

Bạn mở lại cuộc trò chuyện, đọc từng dòng tin nhắn. Có phải câu đùa hôm qua hơi quá đáng? Có phải mình đã vô tình tỏ ra thiếu quan tâm? Có phải họ đang giận vì chuyện gì đó mà mình không nhớ? Bạn có thể dành nhiều thời gian phân tích một dấu chấm câu hơn cả thời gian cần thiết để hoàn thành một bản báo cáo. Nếu có giải thưởng dành cho khả năng suy diễn từ một dấu “đã xem”, nhiều người trong chúng ta hẳn đã có cơ hội đứng trên bục nhận giải.

Sự khó chịu ấy không đơn thuần là biểu hiện của tính nhạy cảm. Con người có nhu cầu được kết nối và công nhận trong các mối quan hệ xã hội. Chúng ta muốn biết mình có vị trí nào đó trong cuộc sống của người khác, rằng sự hiện diện của mình được ghi nhận. Khi một người đột nhiên rút lại giao tiếp, điều bị đe dọa không chỉ là một cuộc trò chuyện mà còn là cảm giác thuộc về.

Những trải nghiệm như bị bỏ ra khỏi một cuộc trò chuyện, bị một nhóm người cố tình làm ngơ hay không được thừa nhận sự hiện diện có thể gây ra cảm giác đau đớn, bất an và mất kết nối. Điều này lý giải vì sao đôi khi một người không cần nói lời xúc phạm nào vẫn có thể khiến chúng ta tổn thương chỉ bằng cách không phản hồi.

Sự bất định còn khiến trải nghiệm ấy trở nên khó chịu hơn. Khi bị chỉ trích, ít nhất chúng ta biết người kia không hài lòng về điều gì. Khi tranh luận, chúng ta có thể phản biện, giải thích hoặc thừa nhận sai sót. Nhưng khi đối phương im lặng, chúng ta không có đủ thông tin để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoảng trống ấy nhanh chóng được lấp đầy bằng những giả thuyết do chính mình tạo ra.

Người bị phớt lờ có thể bắt đầu nhận trách nhiệm về toàn bộ tình huống. Họ rà soát những tương tác trước đó, cố đoán xem điều gì khiến người kia không hài lòng và tìm cách khiến mọi chuyện trở lại bình thường. Họ có thể xin lỗi ngay cả khi chưa hiểu rõ mình cần xin lỗi vì điều gì. Không hẳn vì đã thay đổi quan điểm, mà vì muốn thoát khỏi cảm giác bị treo lơ lửng trong một mối quan hệ.

Khi không biết mình đang bị giận vì điều gì, chúng ta rất dễ thương lượng với chính lòng tự trọng của mình: sẵn sàng nhận lỗi, rút lại một yêu cầu hoặc từ bỏ một quan điểm để đổi lấy tín hiệu rằng mọi chuyện đã ổn.

Người im lặng đang nắm giữ thứ quyền lực nào?

Chúng ta thường hình dung quyền lực trong một mối quan hệ thuộc về người nói to hơn, người có nhiều tiền hơn, người đưa ra quyết định hoặc người có khả năng áp đặt ý kiến. Nhưng quyền lực đôi khi lại nằm trong tay người có thể quyết định khi nào cuộc trò chuyện bắt đầu, khi nào nó kết thúc và bao giờ hai bên mới được kết nối trở lại.

Khi một người liên tục sử dụng sự im lặng để trừng phạt, họ tạo ra một tình thế bất cân xứng: một bên có quyền rút lui, còn bên kia phải chờ đợi; một bên quyết định khi nào mọi chuyện kết thúc, bên kia phải đoán xem mình cần làm gì để được tha thứ. Người bị phớt lờ có thể dần thay đổi hành vi: tránh đưa ra ý kiến trái chiều, không dám nhắc đến những chủ đề nhạy cảm, hạn chế yêu cầu hoặc phản biện. Họ học cách đi vòng quanh những điều có thể khiến đối phương khó chịu.

Đây là lúc sự im lặng trở thành một thứ vũ khí đặc biệt: nó không cần phát ra âm thanh, cũng không cần đưa ra lời đe dọa cụ thể. Người bị ảnh hưởng có thể tự điều chỉnh hành vi để tránh bị đặt vào tình trạng ấy một lần nữa.

Tuy nhiên, sẽ là thiếu công bằng nếu mặc định mọi người im lặng đều đang thao túng người khác. Có những người thực sự bị quá tải khi xung đột xảy ra. Họ có thể cảm thấy bị dồn ép, không biết diễn đạt cảm xúc ra sao hoặc cần nhiều thời gian hơn người khác để xử lý những gì vừa diễn ra. Một người muốn nói chuyện ngay lập tức không đương nhiên có quyền yêu cầu người kia phải sẵn sàng đáp ứng.

Đây là nơi vòng lặp pursue-withdraw - đuổi theo và rút lui - thường xuất hiện. Một người càng lo lắng khi vấn đề chưa được giải quyết, họ càng muốn nói chuyện ngay, liên tục nhắn tin, gọi điện hoặc yêu cầu câu trả lời. Người còn lại càng cảm thấy bị áp lực, càng rút lui. Sự rút lui khiến người thứ nhất bất an hơn, còn sự đeo bám khiến người thứ hai muốn tránh né nhiều hơn.

Trong vòng lặp ấy, không nhất thiết phải có một người xấu và một người tốt. Người đuổi theo có thể cần học cách tôn trọng giới hạn của người khác; người rút lui cần học cách thông báo nhu cầu thay vì biến mất. Nhưng nếu một người cố tình duy trì vòng lặp này để buộc người kia nhượng bộ, chúng ta không thể dùng lý do “khác biệt phong cách giao tiếp” để bao biện cho hành vi kiểm soát.

Đừng biến việc được trả lời thành một cuộc thương lượng với lòng tự trọng

Nếu nhận ra mình đang bị đối xử bằng Silent Treatment, điều đầu tiên cần làm có lẽ không phải là tìm cách khiến đối phương lên tiếng bằng mọi giá. Hãy thử dừng lại trước khi gửi tin nhắn thứ mười, trước khi viết một đoạn xin lỗi dài hơn cả bản kiểm điểm cuối năm, hoặc trước khi nhờ ba người bạn chung đứng ra làm trung gian hòa giải.

Bạn có thể chủ động một lần, bằng một thông điệp rõ ràng và bình tĩnh: “Tôi nhận thấy chúng ta đang không nói chuyện với nhau. Nếu bạn cần thời gian, tôi tôn trọng điều đó. Nhưng tôi muốn biết liệu chúng ta có thể trao đổi lại vào một thời điểm phù hợp hay không”. Cách tiếp cận này vừa thừa nhận nhu cầu của người kia, vừa không phủ nhận nhu cầu được giao tiếp của chính mình.

Sau đó, hãy để đối phương có không gian. Việc liên tục gọi điện, nhắn tin hoặc tìm cách tiếp cận có thể khiến tình hình căng thẳng hơn, đặc biệt nếu người kia thực sự đang quá tải. Nhưng tôn trọng không gian riêng không đồng nghĩa với việc bạn phải chờ đợi vô thời hạn. Bạn có thể đặt ra giới hạn cho chính mình: mình sẵn sàng chờ bao lâu, cần điều gì để tiếp tục mối quan hệ và đâu là kiểu ứng xử mình không thể chấp nhận.

Hãy nhìn vào mô thức thay vì một sự kiện đơn lẻ. Một người bạn không trả lời tin nhắn trong vài ngày có thể đơn giản đang trải qua giai đoạn khó khăn. Một người thân cần vài giờ để bình tĩnh sau tranh cãi không có nghĩa họ đang trừng phạt bạn. Nhưng nếu mỗi lần có bất đồng, người ấy đều biến mất cho đến khi bạn xin lỗi, rút lại quan điểm hoặc đáp ứng yêu cầu của họ, đó là dấu hiệu cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Trong công việc, nếu việc không phản hồi ảnh hưởng đến nhiệm vụ, hãy đưa cuộc trao đổi trở lại phạm vi chuyên môn: gửi yêu cầu cụ thể, ghi nhận thời hạn cần phản hồi và sử dụng những kênh làm việc phù hợp. Nếu hành vi này lặp lại và gây ảnh hưởng đến công việc, có thể cần trao đổi với người quản lý hoặc bộ phận nhân sự, thay vì tiếp tục cố gắng giải quyết bằng những cuộc trò chuyện riêng không có hồi đáp.

Và cũng cần tự hỏi chiều ngược lại: liệu mình có đang là người dùng sự im lặng để trừng phạt người khác? Liệu mình có thường xuyên biến mất mà không giải thích, chờ đối phương tự hiểu, hoặc chỉ chịu nói chuyện trở lại khi họ nhận lỗi? Đôi khi, chúng ta dễ nhận ra sự lạnh nhạt của người khác hơn là nhận ra cách mình đang sử dụng nó.

Một khoảng lặng không nhất thiết phải là một cuộc chia lìa

Chúng ta đang sống trong một thời đại đề cao khả năng giao tiếp. Người ta khuyên nhau phải nói ra cảm xúc, bày tỏ nhu cầu, giải quyết xung đột và đừng để mọi chuyện tích tụ. Nhưng những lời khuyên ấy đôi khi tạo ra một kỳ vọng thiếu thực tế: rằng một người trưởng thành phải luôn sẵn sàng trò chuyện, luôn có khả năng diễn đạt cảm xúc và luôn biết cách xử lý mọi bất đồng ngay khi chúng xuất hiện.

Điều đó không thực tế. Có những ngày chúng ta quá mệt để giải thích. Có những cuộc tranh luận khiến ta cần rời khỏi căn phòng trước khi nói ra điều gì đó tàn nhẫn. Có những mối quan hệ mà việc giữ khoảng cách là cần thiết. Và có những trường hợp, ngừng giao tiếp hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn để bảo vệ bản thân khỏi sự quấy rối, đe dọa hoặc tổn thương kéo dài.

Một mối quan hệ lành mạnh không đòi hỏi hai người phải luôn nói chuyện với nhau. Nó cần khả năng tạm dừng mà không biến khoảng dừng thành hình phạt; khả năng bất đồng mà không đe dọa rút lại sự quan tâm; khả năng nói “Tôi chưa sẵn sàng” mà không khiến người kia phải tự hỏi liệu mình còn được tôn trọng hay không.

Chúng ta có thể không đồng ý với nhau, có thể giận dữ, thất vọng, cần một ngày cuối tuần riêng hoặc quyết định không tiếp tục đồng hành. Không ai có nghĩa vụ phải duy trì mọi mối quan hệ bằng mọi giá. Nhưng nếu vẫn muốn giữ một người trong cuộc đời mình, có lẽ chúng ta nên học cách để họ biết chuyện gì đang xảy ra, thay vì bắt họ tự giải mã sự im lặng.

Bởi đôi khi, điều người khác cần không phải một lời giải thích hoàn hảo hay một cuộc hòa giải ngay lập tức. Họ chỉ cần biết rằng bạn đang cần thời gian, chứ không phải đang dùng thời gian ấy để khiến họ phải trả giá. Và có lẽ, đó cũng là một phép thử khá giản dị cho cách chúng ta đối xử với nhau: ngay cả khi không còn điều gì để nói, liệu chúng ta có còn đủ tôn trọng để không bỏ mặc người khác trong một khoảng trống mà chính mình tạo ra?