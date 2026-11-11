Nữ MC gây chú ý với gương mặt mộc, tóc rối khi lên sóng lúc 1 giờ sáng

Một nữ phát thanh viên của NHK (Nhật Bản) nhận được nhiều lời khen khi nhanh chóng xuất hiện trên sóng truyền hình với gương mặt mộc, đeo kính và mái tóc chưa kịp chỉnh trang để đưa tin về trận động đất xảy ra giữa đêm.

Đài NHK là một trong những cơ quan truyền thông có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho người dân Nhật Bản, đặc biệt khi xảy ra thiên tai. Trong những tình huống khẩn cấp, các phát thanh viên thường phải nhanh chóng có mặt tại đài để cập nhật diễn biến và hướng dẫn người dân ứng phó.

Mới đây, nữ MC Inai Sayaka của NHK Nagano trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản sau khi xuất hiện trong bản tin khẩn cấp về trận động đất xảy ra vào rạng sáng 8/11.

Đài NHK của Nhật Bản

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất có độ lớn 5,7 độ richter xảy ra vào khoảng 1h04 sáng, với tâm chấn ở phía Tây tỉnh Shizuoka. Tại tỉnh Aichi, cường độ địa chấn tối đa ghi nhận ở mức 5 mạnh (5+). Vụ việc khiến hơn 20 người bị thương.

Chỉ khoảng 10 phút sau khi động đất xảy ra, MC Inai đã xuất hiện tại trường quay của NHK Nagano để thông tin về tình hình địa phương.

Điều khiến nhiều khán giả chú ý là diện mạo khác hẳn thường ngày của nữ phát thanh viên. Thay vì trang phục công sở chỉn chu, mái tóc được tạo kiểu và gương mặt trang điểm như trong những chương trình thông thường, Inai lên sóng với chiếc áo len cổ cao màu xanh, đeo kính, gương mặt hoàn toàn tự nhiên và mái tóc chưa được chải chuốt.

Không có sự chuẩn bị cầu kỳ về ngoại hình, cô nhanh chóng bắt đầu công việc, tập trung truyền tải những thông tin cần thiết đến người xem.

Nữ MC để mặt mộc đưa tin về trận động đất lúc 1h sáng

Ngay trong bản tin, Inai chia sẻ cô đang ở nhà riêng tại thành phố Nagano khi động đất xảy ra. Điện thoại di động phát cảnh báo động đất khẩn cấp, sau đó cô lập tức đến đài truyền hình.

Việc một nữ phát thanh viên xuất hiện trên sóng với kính mắt và gương mặt không trang điểm cũng được truyền thông Nhật Bản chú ý. Đây là hình ảnh khá khác biệt so với diện mạo thường thấy của các nữ phát thanh viên trên truyền hình nước này.

Sau khi hình ảnh Inai xuất hiện trên bản tin được chia sẻ, nhiều người dùng mạng xã hội X đã bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần trách nhiệm của nữ phát thanh viên.

Một số ý kiến cho rằng cô có thể vừa mới ngủ trước đó không lâu nhưng đã nhanh chóng có mặt tại đài để thực hiện nhiệm vụ. Có người nhận xét nhịp thở còn gấp gáp cho thấy cô đã vội vã di chuyển đến nơi làm việc.

Đáng chú ý, nhiều khán giả gọi Inai là hình mẫu của một phát thanh viên. Họ cho rằng điều đáng trân trọng không nằm ở diện mạo chỉn chu hay lớp trang điểm, mà là việc cô ưu tiên cung cấp thông tin cho công chúng ngay khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

Trong bản tin, dù vẫn còn chưa ổn định nhịp thở sau khi vội vã đến đài, Inai vẫn nhắc nhở người dân chú ý an toàn, cẩn thận để tránh bị ngã. Chi tiết này càng khiến khán giả đánh giá cao thái độ làm việc nghiêm túc của cô.

Nữ MC Inai Sayaka gia nhập NHK vào năm 2024 và được phân công công tác tại đài Nagano. Tính đến năm 2026, cô đang ở năm thứ ba làm việc tại đây.

Với lĩnh vực phòng chống thiên tai, cô từng tham gia sản xuất các chương trình phát thanh và những sự kiện liên quan đến phòng chống thảm họa núi lửa.

Nữ phát thanh viên cũng cho biết cô quan tâm đến các vấn đề về giới và những nhóm thiểu số từ khi còn học đại học, đồng thời tiếp tục theo đuổi các đề tài này trong quá trình tác nghiệp.

Cô từng chia sẻ mong muốn tìm kiếm những việc bản thân có thể làm để góp phần bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân tỉnh Nagano.

Theo Nikkan Sports, SBS News