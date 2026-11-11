0 đồng vẫn đòi chill? Sáng xem nhà, chiều lái thử xe sang, tối dạo mall mà không mua gì: Nhiều người trẻ thử rồi thích!

Từ đi xem bất động sản, lái thử ô tô đến dạo trung tâm thương mại, tất cả đều trở thành những trải nghiệm giải trí mới lạ với giá 0 đồng đang được nhiều người trẻ ở Trung Quốc thử và thích.

Dạo gần đây, lướt Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư), không khó để bắt gặp những bài đăng chia sẻ về các hoạt động giải trí chẳng cần đến ngân sách. Người thì khoe lịch trình cuối tuần đi xem nhà mẫu, được môi giới đưa đón tận nơi và giới thiệu đủ thứ tiện ích xung quanh. Người lại kể chuyện đăng ký lái thử ô tô, tranh thủ trải nghiệm nội thất xe sang, thậm chí còn được mời cà phê, bánh ngọt. Có người đơn giản hơn, dành cả buổi chiều đi dạo trung tâm thương mại, thử quần áo, ngắm nghía các cửa hàng nhưng cuối cùng không mua bất cứ món đồ nào.

Điểm chung của những hoạt động này là người tham gia vẫn có thể vui chơi, trải nghiệm dịch vụ và thay đổi không khí mà không cần chi nhiều tiền. Thậm chí, có những người còn lên lịch trình cho cả ngày với hàng loạt điểm đến miễn phí, biến việc tận dụng các tiện ích sẵn có thành một thú vui cuối tuần. Đó chính là xu hướng “chill 0 đồng” đang được nhiều người trẻ hưởng ứng ở Trung Quốc.

Đi chơi 0 đồng đang là xu hướng.

Chill 0 đồng là gì? Cách tận hưởng cuộc sống mà không cần mở ví

Hiểu một cách đơn giản, “chill 0 đồng” là hình thức giải trí với chi phí bằng 0 hoặc gần như bằng 0, trong đó người tham gia chủ động tìm kiếm, tận dụng những dịch vụ, tiện ích và hoạt động trải nghiệm miễn phí có sẵn để tận hưởng thời gian rảnh mà không cần mua sắm hay chi trả cho các dịch vụ đắt đỏ.

Thay vì bỏ tiền mua một món đồ, họ có thể đến cửa hàng để trải nghiệm sản phẩm dùng thử; thay vì trả phí cho một chuyến tham quan, họ đăng ký xem nhà mẫu, tham quan các dự án bất động sản; thay vì mua ô tô để trải nghiệm cảm giác lái xe, họ đăng ký các chương trình lái thử miễn phí tại showroom. Ngay cả việc đi dạo trung tâm thương mại, thử quần áo, ngắm các gian hàng nhưng không mua gì cũng được xem là một cách tận hưởng thời gian rảnh theo tinh thần này.

Điểm đặc trưng của “chill 0 đồng” là người tham gia không đặt mục tiêu mua sắm hay thực hiện giao dịch ngay từ đầu, mà chủ yếu muốn tận hưởng trải nghiệm mà các doanh nghiệp cung cấp miễn phí để thu hút khách hàng. Nói cách khác, họ tận dụng chính những hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ vốn có để biến thành một hình thức giải trí cho bản thân.

Trên Xiaohongshu, một trong những hình thức “chill 0 đồng” được chia sẻ khá nhiều là đi xem nhà để giải trí. Nghe có vẻ khó tin, bởi xem nhà vốn là hoạt động dành cho những người có nhu cầu thuê hoặc mua bất động sản. Thế nhưng, với một bộ phận người trẻ Trung Quốc, đây lại là cách để có một chuyến tham quan miễn phí, vừa mở mang tầm mắt vừa khám phá những không gian sống mới.

Nhiều người coi việc đi xem nhà là để giải trí.

Có người ban đầu chỉ đi xem nhà để tìm hiểu thị trường trước khi chuyển chỗ ở, hoặc đơn giản là giúp môi giới quen biết hoàn thành chỉ tiêu khách tham quan. Nhưng sau vài lần trải nghiệm, họ lại phát hiện đây là một hoạt động cuối tuần khá thú vị.

Liễu Liễu - một người trẻ đang sống và làm việc tại Bắc Kinh, kể rằng cô bắt đầu chú ý đến các căn nhà cho thuê sau những lần đi ngang qua bảng quảng cáo của môi giới đặt trước cổng khu dân cư. Dù hợp đồng thuê nhà hiện tại còn nửa năm mới hết hạn, cô vẫn chủ động tìm hiểu để nắm bắt tình hình thị trường. Sau khi kết bạn với một người môi giới, Liễu Liễu thỉnh thoảng được dẫn đi xem vài căn nhà. Điều bất ngờ là nhờ những chuyến đi này, cô còn khám phá được hàng loạt địa điểm ăn uống, vui chơi xung quanh khu vực mình sinh sống. Có những quán ăn ngon, khu dân cư hay tiện ích cộng đồng mà dù đã sống gần đó 2-3 năm, cô vẫn chưa từng biết đến.

Không dừng ở những căn hộ cho thuê, một số người trẻ còn tìm đến văn phòng bán hàng của các dự án bất động sản mới, thậm chí cả biệt thự và căn hộ cao cấp. Tại đây, họ được tham quan không gian sống, tìm hiểu cách bố trí nội thất, trải nghiệm các tiện ích như phòng gym, phòng trưng bày nghệ thuật hay khu vui chơi trẻ em. Một số nơi còn phục vụ trà, cà phê, trái cây và tổ chức hoạt động thử rượu vang, pha chế cà phê để thu hút khách tham quan.

Nhiều người còn có thêm kiến thức về bất động sản, thiết kế khi đi xem nhà.

Có người còn hài hước ví những văn phòng bán hàng này như công viên giải trí dành cho người lớn. Thay vì bỏ tiền đi xem triển lãm để tìm hiểu về kiến trúc và nội thất, họ có thể trực tiếp bước vào những không gian sống được thiết kế chỉn chu, tận mắt quan sát phong cách trang trí của các gia đình có điều kiện.

Một hoạt động khác cũng được người trẻ tận dụng là đăng ký lái thử ô tô tại các showroom. Thay vì chỉ ngắm xe qua hình ảnh hoặc video trên mạng, họ có thể trực tiếp trải nghiệm nội thất, công nghệ và các tính năng của những mẫu xe mới. Có người chia sẻ rằng dù chưa có ý định mua xe, họ vẫn đăng ký lái thử để đổi gió vào cuối tuần. Thậm chí, sau buổi trải nghiệm, khách còn có cơ hội nhận cà phê, bánh mì hoặc quà tặng từ các chương trình dành cho khách tham quan.

Thay vì chỉ ngắm xe qua hình ảnh hoặc video trên mạng, họ có thể trực tiếp trải nghiệm nội thất, công nghệ và các tính năng của những mẫu xe mới.

Một số hãng xe còn tổ chức chương trình khuyến mãi dành cho người đăng ký lái thử, với phần quà từ những món đồ uống đến các sản phẩm công nghệ. Với những người vốn chưa có kế hoạch mua ô tô, đây vẫn là cơ hội để trải nghiệm một sản phẩm có giá trị lớn mà không cần bỏ ra khoản tiền tương ứng.

Còn với những người không muốn lên lịch trình quá cầu kỳ, đi dạo trung tâm thương mại nhưng không mua gì cũng là một lựa chọn thú vị vào mỗi tối hoặc dịp cuối tuần. Hình thức này còn được gọi là mall-walking, tức đi bộ, tham quan và tận hưởng không gian tại các trung tâm thương mại. Người tham gia có thể ngắm các cửa hàng, thử quần áo, xem sản phẩm hoặc đơn giản là đi dạo trong không gian có điều hòa mát mẻ mà không nhất thiết phải mua sắm.

Đi dạo trung tâm thương mại nhưng không mua gì vẫn thấy chill chill, thoải mái.

Bên cạnh đó, một số người còn tìm đến các quầy dùng thử sản phẩm, nhận mẫu thử hoặc tham gia những hoạt động trải nghiệm miễn phí do cửa hàng tổ chức. Những khoản chi tưởng chừng nhỏ như một ly nước, món ăn vặt hay vé vui chơi vì thế cũng có thể được cắt giảm đáng kể.

Điểm chung của những hoạt động này là người tham gia vẫn có thể vui chơi, khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ mà không cần chi quá nhiều tiền. Tất nhiên, gọi là “0 đồng” không có nghĩa tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Một số người vẫn phải trả chi phí đi lại hoặc chi tiêu thêm trong quá trình trải nghiệm. Điều đáng chú ý là họ chủ động tận dụng những dịch vụ vốn được cung cấp miễn phí để thu hút khách hàng, biến chúng thành một phần trong lịch trình giải trí của mình.

Vì sao “chill 0 đồng” lại được người trẻ Trung Quốc hưởng ứng?

Đằng sau những câu chuyện có phần hài hước trên mạng xã hội là một thay đổi đáng chú ý trong cách người trẻ nhìn nhận việc tiêu dùng. Họ vẫn có nhu cầu giải trí, khám phá và tận hưởng cuộc sống, nhưng không còn cho rằng muốn vui vẻ thì nhất thiết phải bỏ tiền mua một dịch vụ hay sản phẩm nào đó.

Trước hết, áp lực tài chính là một trong những yếu tố đáng kể. Với những người mới đến thành phố lớn lập nghiệp, các khoản tiền thuê nhà, sinh hoạt, đi lại và tiết kiệm đã chiếm một phần không nhỏ trong thu nhập. Trong bối cảnh công việc cạnh tranh, thị trường lao động thiếu ổn định, việc cân nhắc kỹ trước mỗi khoản chi cũng trở thành điều dễ hiểu.

Nếu trước đây một buổi đi chơi cuối tuần có thể đồng nghĩa với việc ăn uống, mua sắm, xem phim và tiêu vài trăm NDT, thì hiện tại, một số người chọn cách tận hưởng những hoạt động miễn phí. Họ không nhất thiết phải từ bỏ nhu cầu giải trí, mà chỉ thay đổi cách đáp ứng nhu cầu đó.

Người trẻ vẫn có nhu cầu giải trí, khám phá và tận hưởng cuộc sống, nhưng không còn cho rằng muốn vui vẻ thì nhất thiết phải bỏ tiền mua một dịch vụ hay sản phẩm nào đó.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, xu hướng này còn phản ánh quan niệm tiêu dùng thực tế hơn của một bộ phận người trẻ. Họ bắt đầu phân biệt giữa việc trải nghiệm và việc sở hữu. Không đủ khả năng mua một căn biệt thự không có nghĩa là không thể bước vào tham quan; chưa có ý định mua ô tô cũng không đồng nghĩa không được trải nghiệm cảm giác lái thử một mẫu xe mới.

Câu chuyện đi xem nhà là một ví dụ khá rõ. Có người ban đầu chỉ muốn tìm hiểu thị trường nhưng sau đó lại xem đây là cơ hội khám phá kiến trúc, nội thất và những phong cách sống khác nhau. Thậm chí, một số người còn cho rằng việc được tham quan nhiều căn nhà giúp họ hiểu rõ hơn về nhu cầu của bản thân, biết mình thích kiểu không gian nào và cần chuẩn bị những gì nếu muốn mua nhà trong tương lai.

Một yếu tố khác là nhu cầu tìm kiếm niềm vui và giải tỏa áp lực tinh thần. Sau những ngày làm việc căng thẳng, không phải ai cũng muốn tiếp tục dành tiền cho các hoạt động giải trí đắt đỏ. Một chuyến đi dạo, một buổi tham quan không gian mới hay vài tiếng trải nghiệm ô tô cũng đủ giúp họ thay đổi không khí.

Đáng chú ý, những người thích đi xem nhà còn kể rằng họ cảm thấy có thêm động lực làm việc khi được tiếp xúc với những không gian sống tốt hơn. Có người từng nghĩ chuyện mua nhà là mục tiêu quá xa vời, nhưng sau khi tìm hiểu thị trường, họ bắt đầu hình dung rõ hơn về kế hoạch tài chính và mục tiêu tương lai. Một người dùng Xiaohongshu thậm chí ví những lời động viên từ môi giới bất động sản đôi khi còn có tác dụng giải tỏa tâm trạng hơn cả một buổi tư vấn tâm lý.

Chill 0 đồng: Vui thật, tiết kiệm thật nhưng không phải không có mặt trái

Không thể phủ nhận, cách giải trí này mang đến một số lợi ích khá rõ ràng. Trước hết, người trẻ có thể giảm đáng kể chi phí vui chơi mà vẫn duy trì được những hoạt động giúp cân bằng cuộc sống. Thay vì ở nhà vì sợ tốn tiền, họ vẫn có thể ra ngoài, khám phá những địa điểm mới và dành thời gian cho bản thân.

Việc tận dụng các buổi trải nghiệm miễn phí cũng giúp người tham gia có thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Đi xem nhà có thể giúp hiểu hơn về thị trường bất động sản, cách bố trí không gian sống; lái thử xe giúp tìm hiểu công nghệ và tính năng của phương tiện; còn việc tham gia các hoạt động tại trung tâm thương mại có thể mở rộng trải nghiệm mua sắm, tiêu dùng.

Đi trải nghiệm lái thử xe còn có ảnh check-in xịn xò mang về thế này.

Tuy nhiên, “chill 0 đồng” cũng không hoàn toàn chỉ có màu hồng. Trên thực tế, phần lớn những dịch vụ kể trên đều được tổ chức với mục đích thương mại. Môi giới bất động sản dẫn khách đi xem nhà để tìm kiếm người mua hoặc người thuê tiềm năng; showroom tổ chức lái thử để quảng bá sản phẩm và thúc đẩy doanh số; cửa hàng phát mẫu thử cũng nhằm thu hút khách hàng.

Vì vậy, dù người tham gia chưa có ý định mua sắm, họ vẫn có thể trở thành khách hàng tiềm năng trong mắt doanh nghiệp. Việc thường xuyên tiếp xúc với những sản phẩm, dịch vụ cao cấp đôi khi còn khiến một số người nảy sinh nhu cầu tiêu dùng ngoài dự tính.

Câu chuyện của những người trẻ đi xem nhà cũng cho thấy điều này. Có người ban đầu chỉ định tham quan cho vui, nhưng sau khi nhìn thấy những không gian sống tốt hơn, họ lại bắt đầu mong muốn sở hữu một căn nhà tương tự và đặt ra những mục tiêu tài chính mới. Đây có thể là động lực tích cực, nhưng cũng có khả năng tạo thêm áp lực nếu mong muốn vượt quá khả năng thực tế.

Ngoài ra, việc tận dụng dịch vụ miễn phí cũng cần đi kèm với sự tôn trọng đối với người cung cấp dịch vụ. Không nên cố tình chiếm dụng thời gian, công sức của nhân viên hoặc đưa ra những thông tin sai lệch chỉ để nhận được trải nghiệm miễn phí. Chẳng hạn, nếu đã biết chắc chắn không có nhu cầu mua nhà, người tham gia vẫn nên cân nhắc cách ứng xử phù hợp khi đăng ký tham quan, tránh biến sự nhiệt tình của môi giới thành điều bị lợi dụng.

Sau cùng, “chill 0 đồng” có lẽ không đơn thuần là câu chuyện tìm cách vui chơi mà không phải tiêu tiền. Đó còn là biểu hiện của một bộ phận người trẻ đang học cách cân bằng giữa nhu cầu tận hưởng hiện tại và khả năng tài chính của bản thân.

Bởi suy cho cùng, một ngày cuối tuần vui vẻ không nhất thiết phải kết thúc bằng những chiếc túi mua sắm hay hóa đơn nhà hàng đắt đỏ. Đôi khi, chỉ cần được bước vào một không gian mới, thử một trải nghiệm chưa từng có hoặc đơn giản là đi dạo vài vòng mà không phải lo lắng về ví tiền, thế là đủ để có một ngày nghỉ trọn vẹn.

Ảnh minh họa Xiaohongshu - Nguồn: Xiaohongshu, Sina, SCMP