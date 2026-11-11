Vợ cũ ly hôn hơn 1 năm, có thu nhập 70 triệu đồng/tháng: Đến khi vợ mới nhắn tin, cô mới biết chuyện gì đang xảy ra

Thế nhưng, theo chia sẻ, chưa đầy hai tháng sau khi người phụ nữ kia về chung nhà với chồng cũ, cô lại nhận được tin nhắn từ người vợ mới.

Một tâm sự mang tên "Vợ mới của chồng cũ nhắn tin cho mình" đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ly hôn không lấy tài sản

Theo chia sẻ, người phụ nữ đã ly thân chồng cũ hơn hai năm trước khi chính thức ra tòa. Mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người là chuyện giành quyền nuôi con. Cô cho biết từ khi con chào đời đến lúc học lớp 5, chồng cũ gần như không trực tiếp chăm sóc, không mua sắm quần áo hay lo những việc sinh hoạt cơ bản cho con, nhưng khi ly hôn lại nhất quyết muốn giành quyền nuôi dưỡng.

Cô kể rằng chồng cũ từng có những lời đe dọa rất đáng sợ, thậm chí dọa sẽ cùng cô chết nếu cô đưa con đi. Trong khi đó, theo lời người mẹ, đứa trẻ lại mong muốn được sống với mẹ.

Sau khi tham khảo ý kiến của thẩm phán tiếp nhận hồ sơ, cô quyết định tạm thời nhường một bước, tiếp tục đi làm kinh tế và chờ khi con lớn hơn, có đủ khả năng bày tỏ nguyện vọng của mình.

Điều đáng chú ý là khi rời khỏi nhà chồng, cô không mang theo tài sản nào. Dù ông bà nội thương và muốn cho cô một khoản vốn, cô cũng từ chối, để lại mọi thứ cho con.

Cô viết: "Mình chọn kết thúc để cứu vớt quãng đời còn lại của mình. Bố mẹ chồng vẫn thương mình, vẫn gọi mình là con dâu. Em cô chồng cũng vẫn thường xuyên nói chuyện, hỏi han".

Sau ly hôn, cô tập trung vào công việc. Hiện tại, cô có công việc tự do, thu nhập khoảng 60-70 triệu đồng mỗi tháng, đã mua một mảnh đất gần nhà bố mẹ đẻ và đang tích góp để xây một căn nhà nhỏ.

Mục tiêu của cô rất rõ ràng: tạo dựng một nơi ở ổn định, để bất cứ khi nào con không muốn tiếp tục sống cùng bố, cô có thể đón con về mà không phải lo lắng mình chưa đủ điều kiện chăm sóc.

Chồng cũ tái hôn chóng vánh, người vợ mới bất ngờ nhắn tin

Theo lời kể, nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân gần 10 năm tan vỡ là chồng cũ có mối quan hệ ngoài luồng với một đồng nghiệp tại khu công nghiệp. Cô cho biết chuyện tình cảm này diễn ra công khai trong vòng bạn bè, chỉ có mình cô không hay biết cho đến khi được người khác báo tin và tìm đến tận nơi.

Sau khi ly hôn khoảng một năm, người đàn ông này kết hôn với người mới. Đáng chú ý, người phụ nữ ấy cũng từng trải qua đổ vỡ và đang một mình nuôi con trai khoảng 2 tuổi.

Ban đầu, người vợ cũ không có thái độ thù địch. Cô thậm chí cảm thông với hoàn cảnh của người phụ nữ kia, bởi cả hai đều là mẹ và đều hiểu những khó khăn khi nuôi con một mình.

Cô kể, trước đó người vợ mới từng chủ động nhắn tin vì bà nội đang nằm viện, không tiện gọi điện nên muốn nhờ cô nói chuyện với con. Hai người cũng từng trao đổi một vài lần về chuyện trẻ nhỏ, thậm chí dịp Trung thu, cô còn đặt bánh kem cho cả hai đứa trẻ.

Thế nhưng, theo chia sẻ, chưa đầy hai tháng sau khi người phụ nữ kia về chung nhà với chồng cũ, cô lại nhận được tin nhắn từ người vợ mới.

Người vợ cũ cho biết mình không có ý định hả hê hay can thiệp vào cuộc sống của họ. Tuy nhiên, diễn biến này khiến cô nhớ lại những điều đã trải qua trong gần 10 năm hôn nhân.

Cô cũng chia sẻ rằng chồng cũ hiện gần 30 tuổi nhưng công việc chưa ổn định, thường xuyên nhậu nhẹt với bạn bè và đôi khi phát sinh những khoản nợ phải xử lý. Trong khi đó, lý do cô yên tâm để con ở lại nhà nội là bởi ông bà nội rất thương cháu, chăm sóc cháu chu đáo.

Cô nhắn nhủ những phụ nữ đang chuẩn bị bước vào hôn nhân:

"Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, đừng lấy nhau chỉ vì tình yêu, hãy tìm hiểu cho kỹ. Phụ nữ rất cam chịu vì con cái, nhưng khi họ chọn rời đi nghĩa là họ đã đạt đến giới hạn chịu đựng".

Người phụ nữ sau ly hôn không nhất thiết phải thắng người cũ

Điều đáng chú ý trong câu chuyện này không phải là người chồng cũ đã tái hôn nhanh đến mức nào, hay cuộc hôn nhân mới của anh sẽ đi về đâu. Bởi suy cho cùng, đó là lựa chọn và trách nhiệm của hai người trưởng thành.

Điều đáng nói hơn là cách người phụ nữ lựa chọn cuộc sống sau ly hôn.

Cô không dành toàn bộ thời gian để trách móc người cũ, cũng không tìm cách chứng minh mình sống tốt hơn người phụ nữ mới. Thay vào đó, cô tập trung làm việc, tích lũy tiền bạc, mua đất và chuẩn bị một nơi ở ổn định cho con.

Đây là một góc nhìn rất đáng suy ngẫm về sự độc lập của phụ nữ sau đổ vỡ. Bởi có những người bước ra khỏi hôn nhân với rất nhiều tổn thương, nhưng điều họ cần nhất không phải một cuộc trả đũa, mà là khả năng tự bảo đảm cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, câu chuyện cũng có một khía cạnh cần nhìn nhận thận trọng: việc người mẹ nhường quyền chăm sóc con trong thời điểm ly hôn không có nghĩa cô đã từ bỏ vai trò làm mẹ. Nếu con thực sự mong muốn sống cùng mẹ, nguyện vọng ấy cần được lắng nghe và xem xét phù hợp với quy định pháp luật, độ tuổi của trẻ và điều kiện chăm sóc thực tế. Người mẹ cũng không nên phải chờ đến khi con đủ lớn mới có thể tìm hiểu các quyền và phương án pháp lý để bảo vệ mối quan hệ với con.

Đặc biệt, những lời đe dọa nghiêm trọng trong quá khứ không nên bị xem nhẹ. Nếu vẫn còn nguy cơ bị đe dọa hoặc gây tổn hại, cô cần ưu tiên an toàn của bản thân và con, đồng thời tìm sự hỗ trợ pháp lý khi cần thiết.

Một điều nữa cũng đáng ghi nhận là dù cuộc hôn nhân đã kết thúc, người phụ nữ vẫn giữ được mối quan hệ tương đối tốt với ông bà nội của con. Cô không vì mâu thuẫn với chồng cũ mà phủ nhận tình cảm của những người thực sự yêu thương và chăm sóc đứa trẻ. Đó là một cách ứng xử trưởng thành, miễn là các mối quan hệ ấy không khiến cô phải tiếp tục chịu đựng những điều gây tổn thương.

Và đôi khi, thành tựu lớn nhất sau ly hôn không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mua được bao nhiêu tài sản, mà là có đủ năng lực để khi con cần, mình có thể dang tay đón con về mà không phải ngửa tay xin bất kỳ ai.