Không còn nhận ra Doãn Hải My

Chuyện lựa chọn trang phục của Doãn Hải My một lần nữa trở thành topic nhận về nhiều thảo luận.

Doãn Hải My là một trong những nàng WAG nhận được nhiều sự quan tâm trên NXH. Với gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối cùng hình ảnh tiểu thư, vợ Đoàn Văn Hậu thường xuyên thu hút chú ý mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Tuy nhiên, bên cạnh nhan sắc, phong cách ăn mặc của cô cũng là chủ đề khiến cư dân mạng bàn luận trong thời gian gần đây.

Mới nhất, Doãn Hải My đăng tải hình ảnh chụp cùng Đoàn Văn Hậu. Cặp đôi lựa chọn trang phục có thiết kế và màu sắc tương đồng - tone xanh rêu. Riêng Doãn Hải My, cô nàng chọn áo len cardigan dáng ôm cùng quần short nâu, tất đen cao quá gối và giày đế dày màu be.

Hình ảnh mới nhất của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu (Ảnh: FBNV)

Cách phối đồ mang hơi hướng preppy, trẻ trung với những món đồ tương đối quen thuộc. Dẫu vậy, tổng thể trang phục của Doãn Hải My vẫn tạo cảm giác có phần khó nắm bắt, khó nhận ra phong cách thanh lịch quen thuộc vốn có của cô nàng.

Đây không phải lần đầu phong cách thời trang của Doãn Hải My khiến nhiều người thắc mắc. Cách đây không lâu, một bài đăng trên Threads nhận được nhiều sự chú ý khi đưa ra nhận xét về gu ăn mặc của nàng WAG.

Người đăng bài cho rằng Doãn Hải My có lợi thế về gương mặt và vóc dáng nhưng chưa tìm được phong cách quần áo cũng như tóc tai chưa thực sự phù hợp, đồng thời gợi ý cô nên thử làm việc với stylist.

Chuyện ăn mặc của Doãn Hải My từng được thảo luận trên Threads cách đây không lâu (Ảnh chụp màn hình)

Bên dưới bài đăng, nhiều ý kiến đồng tình với nhận xét này. Một số người cho rằng Doãn Hải My sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng cách lựa chọn trang phục chưa giúp cô phát huy hết lợi thế.

"Công nhận luôn. Dáng và mặt oke mà mình thắc mắc từ trước đến giờ sao mặc đồ trông lạ quá. Chưa từng thấy bộ nào mặc đẹp luôn. Gu chọn đồ rất bất ổn", "Thật sự trước giờ chưa bao giờ thấy Doãn Hải My mặc đúng độ tuổi hay có bộ nào đẹp", "Tui cũng thấy vậy từ lâu rồi, bả xinh dáng đẹp mà style bả khó tả lắm”, “Thi thoảng thấy bạn này mặc quần áo không hiểu style rã đông từ năm bao nhiêu”,... là những bình luận thắc mắc.

Ở chiều ngược lại, không ít người lên tiếng bênh vực Doãn Hải My. Theo nhóm ý kiến này, những hình ảnh được cô chia sẻ chủ yếu là khoảnh khắc sinh hoạt, đi chơi thường ngày nên không nhất thiết phải có cách phối đồ cầu kỳ hay chỉn chu như khi xuất hiện tại sự kiện. Hơn nữa, phong cách tối giản cũng là lựa chọn của nhiều người có điều kiện kinh tế, không đồng nghĩa với việc ăn mặc thiếu gu.

"Thấy basic vậy sang mà, thật ra là toàn đồ hiệu ý. Để ý người giàu họ mặc đơn giản như này thôi, nhìn vẫn biết người ta nhiều tiền", "Toàn ảnh chụp đời sống hàng ngày chứ có đi sự kiện đâu mà thuê stylist. Hơn nữa bả cũng đâu có tham gia showbiz đâu mà cần lồng lộn”, “Style ngày thường như vậy là quá ổn mà chê gì trời? Mấy người thích mặc theo trend đại chúng thì không thấy đẹp là đúng rồi”,... là ý kiến của những người ủng hộ chuyện ăn mặc của Doãn Hải My.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận trái chiều (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó nữa, trong một số tình huống như đi du lịch Nhật Bản hay về quê chồng, Doãn Hải My cũng nhận về nhiều ý kiến khác nhau về chuyện ăn mặc. Về phần nàng WAG, cô không lên tiếng sau những bình luận này.

Doãn Hải My trong chuyến đi Nhật Bản (Ảnh: FBNV)

Doãn Hải My sinh năm 2001, được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt Top 10. Thời điểm đó mỹ nhân này cũng bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò với Đoàn Văn Hậu.

Đến năm 2022, cặp đôi công khai mối quan hệ và chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2023. Hiện tại vợ chồng Doãn Hải My đã có một nhóc tì kháu khỉnh, dễ thương.

Về công việc, trong khi Đoàn Văn Hậu tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá thì Doãn Hải My cũng có công việc kinh doanh riêng đồng thời có thu nhập từ quảng cáo cho các nhãn hàng, gắn link sản phẩm. Cùng với đó cô cũng duy trì việc học, đang theo học Thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội.