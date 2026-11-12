Điểm chung của các bà vợ tỷ phú khi chồng bị bung bét chuyện ngoại tình: Phải thông minh và bản lĩnh lắm mới đạt tới "cảnh giới" này!

Đàn ông có thể dùng một lá thư để xin lỗi hàng nghìn nhân viên, nhưng người vợ không cần dùng một lá thư để giải thích với hàng triệu người rằng mình đang đau đớn đến mức nào.

Có một điều khá lạ trong những vụ bê bối ngoại tình của giới tỷ phú: người đàn ông có thể trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu, nhân tình bị đem ra mổ xẻ, mạng xã hội bàn tán không ngớt, nhưng người vợ chính thức lại thường không xuất hiện để kể lể hay tranh cãi. Họ im lặng, ít nhất là trong thời điểm dư luận đang ồn ào nhất.

Điểm chung khi làm vợ tỷ phú

Lori Huang là trường hợp mới nhất. Ngày 8/11, CEO Nvidia Jensen Huang gửi thư xin lỗi, thừa nhận không chung thủy và nói rằng hành động của mình đã làm tổn thương vợ con. Trong bức thư, ông còn đề nghị công chúng dành sự riêng tư cho gia đình. Đến nay, chưa có phát ngôn công khai được xác nhận từ Lori về vụ việc.

Trước đó, câu chuyện của Jeff Bezos và MacKenzie Scott cũng có một điểm tương tự. Tháng 1/2019, khi thông tin về mối quan hệ giữa Bezos và cựu MC Lauren Sánchez bị truyền thông phanh phui, vợ chồng ông tuyên bố ly hôn. MacKenzie không bước vào cuộc khẩu chiến công khai, cũng không đưa ra những lời kể chi tiết về chuyện ngoại tình. Đến tháng 4 cùng năm, cuộc ly hôn được hoàn tất với thỏa thuận tài sản trị giá hàng chục tỷ USD. Bà chỉ công khai nói về việc phân chia cổ phần và những gì mình lựa chọn giữ lại.

Với Bill Gates và Melinda French Gates, câu chuyện phức tạp hơn. Mối quan hệ ngoài hôn nhân của Bill được cho là đã xảy ra từ năm 2000, nhưng phải đến năm 2021, thông tin mới được công khai rộng rãi. Sau khi ly hôn, Melinda mới chia sẻ rằng bà từng tin hai người đã vượt qua được chuyện cũ, nhưng đến một thời điểm, bà nhận ra mình không còn tin tưởng vào cuộc hôn nhân ấy. Bà nói với CBS: "Tôi không thể tin vào những gì chúng tôi từng có".

Vậy tại sao họ không lập tức lên tiếng?

Thứ nhất, im lặng có thể là cách giữ quyền kiểm soát câu chuyện. Khi một vụ bê bối nổ ra, truyền thông thường muốn người vợ xác nhận, phủ nhận, kể lại cảm xúc và thậm chí đưa ra phản ứng với nhân tình. Nhưng một khi bước vào cuộc chơi ấy, mọi lời nói, biểu cảm và lựa chọn của người vợ đều có thể bị đem ra phân tích. Nói một câu có thể bị xem là cay nghiệt, không nói lại bị cho là cam chịu. Đôi khi, không trả lời mới là cách từ chối để đời tư trở thành món giải trí cho thiên hạ.

Thứ hai, cuộc hôn nhân của tỷ phú không chỉ có tình cảm. Phía sau một gia đình có thể là con cái, tài sản chung, cổ phần, quỹ từ thiện, doanh nghiệp và những mối quan hệ xã hội đan xen. Một cuộc khẩu chiến công khai có thể gây ra những hệ lụy mà người vợ không muốn hoặc không cần phải gánh thêm. Với người có khối tài sản khổng lồ, ly hôn cũng không đơn giản là ký một tờ giấy rồi đường ai nấy đi.

Thứ ba, họ không có nghĩa vụ phải chứng minh mình đau khổ trước công chúng. Đây có lẽ là điều nhiều người hay quên. Một người vợ không khóc trước ống kính không có nghĩa là cô ấy không tổn thương. Không đăng tâm thư không có nghĩa là cô ấy đã tha thứ. Và ở lại hay rời đi cũng là quyết định riêng, không phải cuộc bình chọn của hàng triệu người xa lạ.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Social and Personal Relationships cũng cho thấy quyết định ở lại hay rời bỏ mối quan hệ sau ngoại tình chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có cách người bị phản bội nhìn nhận sự việc, khả năng tha thứ và phản ứng từ mạng lưới xã hội xung quanh.

Có lẽ, điều đáng suy nghĩ nhất là xã hội thường đòi hỏi người vợ phải có phản ứng thật rõ ràng để thỏa mãn sự tò mò: phải khóc, phải giận dữ, phải lên tiếng hoặc phải lập tức ly hôn. Nhưng hôn nhân không phải một phiên tòa công khai, nơi người bị phản bội phải đứng trước đám đông để chứng minh mình là nạn nhân.

Đàn ông có thể dùng một lá thư để xin lỗi hàng nghìn nhân viên, nhưng người vợ không cần dùng một lá thư để giải thích với hàng triệu người rằng mình đang đau đớn đến mức nào. Có những chuyện, người ngoài càng muốn nghe, người trong cuộc càng có lý do để giữ lại cho riêng mình.