Nghi vấn vợ Jensen Huang lần đầu lên tiếng, viết tâm thư 361 chữ sau bê bối của chồng: Sự thật ra sao?

Bức tâm thư không rõ thực hư này đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Những ngày qua, đời tư của Jensen Huang - CEO NVIDIA trở thành tâm điểm chú ý sau khi ông thừa nhận không chung thủy với vợ trong bức thư gửi nhân viên ngày 8/11. Vụ việc tiếp tục gây xôn xao khi truyền thông mới đây đưa tin ông còn bị cáo buộc có mối quan hệ tình cảm với một nữ cấp dưới tại NVIDIA, được xác định là Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Healthcare của công ty. Trước những thông tin trên, hội đồng quản trị công ty cũng đã khởi động một cuộc điều tra độc lập để xem xét các vấn đề liên quan.

Tâm thư 361 chữ được chia sẻ rầm rộ, người viết tự nhận là vợ Jensen Huang

Trong lúc những thông tin về đời tư của Jensen Huang tiếp tục gây chú ý, mạng xã hội Trung Quốc và nền tảng X bất ngờ lan truyền một bức tâm thư dài 361 chữ được cho là của vợ ông, Lori Huang. Trong đó, người viết cho biết Jensen đã chủ động thú nhận chuyện ngoại tình trước khi sự việc được công khai. Bà cũng nói không muốn công kích người phụ nữ liên quan, đồng thời mong công chúng tôn trọng đời tư và cho gia đình thời gian để giải quyết mọi chuyện. Ở phần cuối, người viết gửi lời đến nhân viên NVIDIA, cho rằng những thành tựu của tập thể không nên bị đánh đồng với sai lầm của một cá nhân.

Không chỉ xuất hiện dưới dạng văn bản, tâm thư này còn được lan truyền trong một video có phụ đề tiếng Trung, tiếng Anh và giọng đọc tiếng Anh được cho là của Lori. Theo NOWnews dù chưa rõ thực hư, song một số người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lại nội dung, thậm chí dành lời khen cho cách ứng xử được mô tả là bình tĩnh, bao dung của người vợ tỷ phú.

Jensen Huang - CEO NVIDIA và vợ Lori Huang (Ảnh: Getty Image)

Nguyên văn bức tâm thư (bản tạm dịch) đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội dù chưa rõ thực hư: “Suốt 28 năm qua, tôi luôn cố gắng giữ đời tư của mình ngoài tầm mắt công chúng. Hôm nay, tôi chỉ muốn ngắn gọn phá vỡ sự im lặng này. Chồng tôi đã phản bội tôi. Anh ấy đã nói với tôi trước khi sự việc được công khai. Tôi cảm ơn anh ấy vì ít nhất đã dành cho tôi sự tôn trọng đó. Nhưng dù lời xin lỗi có được đưa ra công khai đến đâu, niềm tin cũng không thể được khôi phục chỉ sau một đêm. Ngay cả khi vẫn còn cơ hội hàn gắn, mọi thứ cũng chỉ có thể được chữa lành dần dần trong riêng tư. Có người hỏi tôi liệu có tin vào những cáo buộc nhằm vào bà Huang hay không. Tôi không biết sự thật, và những người đưa ra bình luận trên truyền hình cũng vậy. Các vấn đề an ninh quốc gia cần được xem xét nghiêm túc, bởi những người điều tra chứ không phải các cây bút bình luận. Jensen Huang cần trả lời đầy đủ mọi câu hỏi, thành thật và không viện bất kỳ lý do nào. Tôi sẽ không tham gia vào làn sóng công kích tàn nhẫn nhằm vào bà Huang. Bà ấy đã làm gì hay không làm gì? Điều đó cần được xác định bằng bằng chứng, chứ không phải những tiêu đề trên báo chí. Gửi đến tất cả đồng nghiệp tại NVIDIA, các bạn đã tạo nên những thành tựu phi thường. Sai lầm của một cá nhân không thể làm giảm giá trị những đóng góp của các bạn. Hãy tiếp tục công việc của mình! Cuộc hôn nhân của chúng tôi có tiếp tục hay không là quyết định của Jensen Huang, các con và tôi. Điều đó không nên được quyết định bởi những cuộc thăm dò dư luận. Tôi chỉ có một lời đề nghị: Xin hãy cho gia đình tôi thời gian và không gian riêng tư để đau buồn, suy nghĩ và đưa ra quyết định.”

Nội dung bức tâm thư (bên trái) kèm bản dịch (bên phải) đang gây xôn xao trên mạng xã hội

Nghi vấn tâm thư giả mạo bằng AI, không tìm thấy phát ngôn chính thức của Lori Huang

Sau khi bức tâm thư được chia sẻ rầm rộ lên mạng xã hội, nhiều người đặt nghi vấn về tính thực hư thì mới đây, trung tâm Kiểm chứng thông tin Đài Loan (Taiwan FactCheck Center) công bố kết quả kiểm tra đoạn ghi âm được cho là giọng nói của Lori. Đơn vị này nhận định bản ghi có khả năng cao được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời chỉ ra nhiều điểm bất thường trong nội dung đang lan truyền.

Cụ thể, nhóm kiểm chứng đã tìm lại một cuộc phỏng vấn Lori thực hiện tại vào tháng 6/2024, sau đó đối chiếu với đoạn ghi âm đang được chia sẻ trên mạng. Kết quả cho thấy hai giọng nói có sự khác biệt đáng kể. Khi đưa bản ghi đang lan truyền qua hai công cụ phát hiện âm thanh do AI tạo ra, kết quả lần lượt cho thấy khả năng là giọng nói tổng hợp ở mức 99% và 99,4%. Đây là kết quả đánh giá từ các công cụ phát hiện AI, không đồng nghĩa với việc có thể xác định tuyệt đối nguồn tạo ra đoạn ghi âm. Tuy nhiên, khi kết hợp với những dấu hiệu khác, nghi vấn giả mạo càng có cơ sở.

NOWnews và EBC News là hai trang tin Đài Loan (Trung Quốc) sau đó cũng đăng bài phân tích những điểm bất thường của tâm thư. Đó là chi tiết câu mở đầu đề cập đến khoảng thời gian 28 năm. Trong khi đó, Jensen Huang và Lori kết hôn năm 1985, tức đã gắn bó khoảng 41 năm tính đến năm 2026. NVIDIA được thành lập năm 1993, đến nay cũng đã hoạt động khoảng 33 năm. Cả hai mốc thời gian đều không khớp với con số được đề cập trong văn bản.

Ngoài ra, Taiwan FactCheck Center cho biết không tìm thấy tuyên bố tương tự trên website chính thức của NVIDIA, quỹ từ thiện do vợ chồng Jensen Huang thành lập hay các nguồn thông tin chính thức liên quan đến Lori. Các đơn vị kiểm chứng cũng không tìm được căn cứ xác nhận bà từng công khai đưa ra phản hồi như nội dung đang lan truyền.

Về phía Lori Huang, bà vẫn giữ im lặng kể từ khi ồn ào đời tư của chồng nổ ra. Tính đến hiện tại, Lori chưa có phát ngôn chính thức với truyền thông, cũng chưa xác nhận hay chia sẻ bất kỳ nội dung nào liên quan đến vụ việc trên các kênh cá nhân. Bà vốn là người khá kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng và không có tài khoản mạng xã hội cá nhân công khai, được xác thực rộng rãi để công chúng theo dõi. Vì vậy, những nội dung gắn tên Lori xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua càng cần được kiểm chứng kỹ, thay vì mặc định đó là lời chia sẻ từ chính chủ.

Lori Huang là người đã đồng hành cùng Jensen Huang từ trước khi NVIDIA ra đời. Khác với người chồng thường xuyên xuất hiện trước truyền thông với vai trò CEO của một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, Lori lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng, hiếm khi trả lời phỏng vấn riêng hay chia sẻ về đời tư.

Theo thông tin từ Đại học Oregon State, Lori tốt nghiệp năm 1985 với bằng Cử nhân Kỹ thuật điện. Jensen Huang cũng từng theo học ngành này tại trường và tốt nghiệp năm 1984. Hai người gặp nhau khi còn là sinh viên ngành kỹ thuật, bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ thời đại học và kết hôn năm 1985, sau khoảng 5 năm quen biết.

Đến năm 1993, Jensen Huang cùng hai cộng sự thành lập NVIDIA. Khi ấy, ông mới 30 tuổi và trở thành CEO của công ty. Như vậy, Lori đã ở bên Jensen từ khoảng 8 năm trước khi doanh nghiệp này ra đời, chứng kiến những bước đầu trong hành trình xây dựng một trong những đế chế công nghệ có giá trị hàng đầu thế giới.

Trong nhiều năm, Lori không xây dựng hình ảnh cá nhân trước công chúng. Một trong những vai trò đáng chú ý của bà là Chủ tịch Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, quỹ từ thiện do hai vợ chồng thành lập. Cả hai cũng có nhiều hoạt động đóng góp cho những cơ sở giáo dục từng gắn bó, trong đó có Đại học Oregon State.

Về gia đình, Jensen và Lori có hai người con là Madison Huang và Spencer Huang. Cả hai hiện đều làm việc tại NVIDIA. Theo Reuters, Madison đảm nhiệm vị trí Giám đốc cấp cao về tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật cho các nền tảng AI vật lý, trong khi Spencer hoạt động trong lĩnh vực sản phẩm phần mềm robot.

Nguồn: NOWnews, EBC News