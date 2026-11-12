Bên trong biệt thự gần 1.000 tỷ của vợ chồng CEO Jensen Huang

Ngoài biệt thự này, CEO Jensen Huang còn có nhiều danh mục bất động sản khác.

Trong bối cảnh vụ bê bối liên quan đến CEO NVIDIA Jensen Huang, các hồ sơ công bố của công ty cũng hé lộ khoản tiền mà hãng chip này đã chi để bảo vệ vị lãnh đạo của mình, bao gồm cả tại nhà riêng.

Theo hồ sơ ủy quyền được NVIDIA công bố vào tháng 5/2025, trong năm tài chính 2026, công ty đã chi gần 4 triệu USD (gần 102 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) cho các dịch vụ dành cho CEO này. Những khoản này bao gồm an ninh tại nhà riêng, bảo vệ trong các chuyến đi cá nhân, tư vấn và tài xế. Tuy nhiên, hồ sơ không tách riêng chi phí dành cho an ninh nhà ở.

Trong năm tài chính 2023, khi NVIDIA công bố riêng khoản chi này, công ty cho biết đã chi 565.305 USD (14,5 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) chỉ riêng cho dịch vụ bảo vệ nơi ở của CEO.

Ông Jensen Huang và vợ - bà Lori, từng chuyển từ một căn nhà khởi đầu có 3 phòng ngủ ở San Jose (Mỹ) sang 1 khu điền trang 6 phòng ngủ tại Thung lũng Silicon, 1 khu nghỉ dưỡng có cổng an ninh tại Maui và cuối cùng là dinh thự trị giá 38 triệu USD (976 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) trên con phố Billionaires’ Row ở San Francisco (Mỹ), nơi có tầm nhìn hướng ra cầu Golden Gate.

Hai vợ chồng mua cả 3 bất động sản này trong giai đoạn 2003 - 2017, sau khi NVIDIA lên sàn chứng khoán.

CEO Jensen Huang (Ảnh: Sean Gallup/ Getty Images)

Từ nhà hàng Denny’s đến căn nhà đầu tiên ở San Jose

Sinh ra tại Đài Loan (Trung Quốc), Jensen Huang trải qua một phần tuổi thơ ở Thái Lan trước khi cha mẹ gửi ông cùng anh trai đến sống với họ hàng tại bang Washington (Mỹ). Sau đó, ông theo học tại một trường nội trú ở Kentucky, nơi một trong những công việc được giao là cọ rửa nhà vệ sinh.

Sau khi gia đình định cư gần Portland, bang Oregon (Mỹ), Huang bắt đầu làm công việc rửa bát tại nhà hàng Denny’s khi mới 15 tuổi. Ông cũng quay lại làm việc ở đây vào các kỳ nghỉ hè.

Tại Đại học Oregon State, Huang gặp Lori Mills khi cả hai được xếp làm bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm ngành kỹ thuật điện. Sau khi tốt nghiệp, họ chuyển đến San Jose sinh sống.

Theo Wall Street Journal, căn nhà đầu tiên của hai người có 3 phòng ngủ, diện tích gần 139m². Năm 1988, họ bán căn nhà này và dùng tiền mua một căn nhà khác gần đó, có 4 phòng ngủ.

Denny’s cũng có lần thứ hai gắn với sự nghiệp của Huang. Ông cùng hai kỹ sư Chris Malachowsky và từng thảo luận về ý tưởng thành lập NVIDIA tại chính nhà hàng này. Năm 1993, cả ba chính thức sáng lập công ty.

Trong những ngày đầu, NVIDIA tập trung phát triển công nghệ đồ họa phục vụ trò chơi điện tử và đa phương tiện. Công ty lên sàn chứng khoán năm 1999. Đến năm 2002, vợ chồng Huang bán căn nhà thứ hai ở San Jose.

Khu điền trang tại Thung lũng Silicon và biệt thự nghỉ dưỡng ở Maui

Năm tiếp theo, vợ chồng Huang chi 6,9 triệu USD (177 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) để mua một căn nhà mới xây tại Los Altos Hills, cách trụ sở NVIDIA ở Santa Clara khoảng 24km về phía Tây.

Căn nhà có 6 phòng ngủ, diện tích khoảng 650m², lớn gấp hơn 3 lần ngôi nhà ở San Jose mà họ vừa bán.

Los Altos Hills vẫn giữ được phần nào nét đặc trưng của một vùng ngoại ô thưa dân nhờ các quy định quy hoạch. Theo đó, những căn nhà mới thường phải có diện tích đất khoảng 1 mẫu Anh (0,4 ha) trở lên, đồng thời hạn chế xây dựng nhà hai tầng trên các đỉnh đồi và sống núi.

Ngôi nhà ở Los Altos Hills

Năm 2004, vợ chồng Huang tiếp tục chi 7,5 triệu USD (192,6 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) mua bất động sản tại Wailea, nằm ở bờ biển phía Nam đảo Maui, Hawaii. Căn nhà mang phong cách kiến trúc đương đại được hoàn thiện vào khoảng năm 2008, có 7 phòng ngủ với tổng diện tích khoảng 743m².

Đây là một trong 14 căn nhà thuộc khu dân cư khép kín, có hệ thống cổng an ninh, trải rộng trên diện tích 10,5 mẫu Anh (khoảng 4,2 ha) sát bờ biển, nằm trong khu nghỉ dưỡng Wailea. Toàn bộ khu vực Wailea còn có các sân golf, khách sạn và cửa hàng.

Vợ chồng Jensen Huang sở hữu một biệt thự nghỉ dưỡng ven biển có 7 phòng ngủ (Ảnh: Google Earth)

Kỷ lục bất động sản trên phố Billionaires’ Row

Dinh thự trị giá 38 triệu USD của CEO NVIDIA tại San Francisco. Thời điểm mua năm 2017, đây là căn nhà có giá bán cao kỷ lục tại thành phố.

Dinh thự tại San Francisco ban đầu được rao bán với giá 40 triệu USD (hơn 1000 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) và thu hút nhiều người trả giá, theo chia sẻ của đơn vị môi giới bất động sản với trang SocketSite.

Sau khi xem xét hồ sơ chuyển nhượng và thuế bất động sản, SocketSite xác định mức giá giao dịch cuối cùng là 38 triệu USD vào năm 2017. Con số này vượt qua kỷ lục trước đó của thành phố là 35 triệu USD (898,8 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại), thuộc về một căn nhà cũng nằm trên cùng đoạn đường Broadway.

Người mua được ghi nhận là công ty Riva LLC. Wall Street Journal xác định pháp nhân này có liên hệ với vợ chồng Huang thông qua luật sư thuế, người phụ trách quản lý tài chính cho quỹ gia đình của họ.

Dinh thự 38 triệu USD của Jensen Huang nằm ở phía trước, chính giữa khu Billionaires’ Row tại San Francisco.

Ảnh chụp chính giữa phía trước căn biệt thự trên khu phố tỷ phú ở San Francisco (Ảnh: Josh Edelson)

Căn nhà lập kỷ lục đắt đỏ ở thời điểm đó (Ảnh: Josh Edelson)

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy ngôi nhà của CEO NVIDIA có tầm nhìn ra cầu Cổng Vàng (Ảnh: Josh Edelson)

Theo chia sẻ của nhà phát triển dự án với Wall Street Journal, căn biệt thự được xây bằng đá vôi, có diện tích khoảng 1.059m² và mất gần 4 năm để hoàn thiện.

Ngôi nhà 7 phòng ngủ có phần mái cong nổi bật, từng được quảng bá với hàng loạt tiện ích như thang máy, phòng gym, khu bếp ngoài trời và 2 phòng bảo quản rượu vang.

Trên cùng đoạn phố này còn có những cái tên giàu có nổi tiếng khác như Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle và Gordon Getty, người thừa kế gia tộc dầu mỏ Getty.

Nguồn: New York Post