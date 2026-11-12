Mâm cơm nhà Nàng Mơ

Cơm nhà 2 món của Nàng Mơ được nhiều người khen ngợi.

Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, sinh năm 2006) là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung, KOL và người mẫu ảnh. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, phong cách trẻ trung, cô thu hút lượng người theo dõi lớn qua những video về thời trang, làm đẹp và cuộc sống thường ngày.

Từ khi chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống và làm việc, Nàng Mơ cũng bắt đầu cuộc sống tự lập hơn. Không chỉ tự sắp xếp công việc, cô còn chủ động đi chợ, mua sắm thực phẩm và chuẩn bị những bữa cơm tại nhà. Những mâm cơm do chính tay cô nấu dần trở thành một nội dung quen thuộc, được chia sẻ trong các video vlog đời thường.

Nàng Mơ từng chia sẻ thành tựu từ khi sống tự lập đó là biết nấu ăn

Thực đơn của Nàng Mơ chủ yếu là các món quen thuộc, gần gũi và không quá khó chế biến. Có những bữa chỉ gồm vài món đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, cách nấu cũng không mất quá nhiều thời gian. Cô thường tự đi mua đồ, lựa chọn thực phẩm rồi về nhà sơ chế, nấu nướng và bày biện thành phẩm.

Trong các video, Nàng Mơ thường chia sẻ cô chủ yếu học hỏi từ mẹ, món gì chưa biết làm thì sẽ xin công thức và tập làm theo. Trong quá trình nấu nướng, cô cũng tiếp thu những góp ý từ cộng đồng mạng để điều chỉnh cách làm và thử sức với nhiều món mới.

Sống một mình nên mâm cơm của Nàng Mơ thường có 2 món: một món chính và một món canh

Cô nàng cũng chịu khó tìm tòi, học hỏi công thức chế biến đa dạng món ăn

Từ việc ban đầu chỉ muốn tự chuẩn bị bữa ăn khi sống xa gia đình, Nàng Mơ dần tìm thấy niềm vui trong chuyện bếp núc. Cô nàng thường hào hứng chia sẻ cả quá trình đi chợ, chọn nguyên liệu, nấu ăn đến những thành phẩm đôi khi còn chưa thực sự hoàn hảo. Những video này cũng mang đến một hình ảnh khác của mỹ sinh năm 2006: gần gũi, đời thường và có phần đảm đang.

Từng nổi tiếng và gặp nhiều ý kiến trái chiều, Nàng Mơ hiện tại có nhiều sự thay đổi rõ rệt. Cuối năm 2025, Nàng Mơ quyết định chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM để sinh sống và làm việc. Trước khi đưa ra lựa chọn này, cô đã dành khoảng một năm chuẩn bị, đặc biệt là về tài chính để có thể chủ động trang trải cuộc sống riêng.

Ở tuổi 20, Nàng Mơ đã có công việc riêng trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, thời trang, người mẫu ảnh. Lịch trình làm việc có những giai đoạn khá bận rộn, thu nhập cũng không cố định theo từng tháng. Cô từng chia sẻ có những thời điểm công việc không có nhiều booking, trong khi vẫn phải chi trả cho ekip, trang phục, makeup và các khoản đầu tư phục vụ công việc.

Cuộc sống hiện tại của Nàng Mơ nhận nhiều sự yêu thích từ netizen

Dù vậy, Nàng Mơ vẫn có quan điểm khá rõ ràng về chuyện chi tiêu. Cô sẵn sàng bỏ tiền cho những thứ thực sự cần thiết, chẳng hạn như vé máy bay hạng thương gia có giá 17-18 triệu đồng/chiều khi phải di chuyển nhiều hoặc sức khỏe không tốt. Ngược lại, với những nhu cầu sinh hoạt thường ngày, cô vẫn ưu tiên tự chủ và tiết kiệm, trong đó có việc đi chợ, nấu cơm tại nhà.

Bên cạnh đó, Nàng Mơ còn duy trì thói quen tích lũy vàng từ nhỏ. Cô từng kể mẹ có thói quen gom tiền lì xì của con để mua vàng từ khi cô khoảng 5-10 tuổi. Đến hiện tại, cô vẫn dành một khoản tiền mỗi năm để mua vàng tích lũy cho tương lai.

Ảnh: TikTok nhân vật