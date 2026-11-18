Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi được netizen dành nhiều sự quan tâm.

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Trần Bích Hạnh - vợ của cầu thủ Vũ Văn Thanh bất ngờ đăng tải đoạn clip chia sẻ kết quả que thử thai. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người tò mò liệu gia đình nam hậu vệ tuyển Việt Nam có chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp đến thì Bích Hạnh đã phải đính chính. Theo chia sẻ của cô, kết quả trên thực tế là dương tính giả, chưa phải tin vui mà hai vợ chồng đang mong đợi.

Bích Hạnh cho biết cả hai đều rất mong có em bé nhưng lần này lại gặp đúng một chiếc que thử không như kỳ vọng. Cô hài hước chia sẻ: "Hai vợ chồng đang mong em mà gặp đúng cái que thử tinh nghịch vô cùng. Tự nhiên dương tính giả, trông mặt chồng buồn hẳn luôn. Các mẹ mát vía nhả vía cho em sớm có tin vui với ạ".

Trần Bích Hạnh - vợ Văn Thanh chia sẻ hành trình mong có em bé khiến nhiều người chú ý (Ảnh chụp màn hình)

Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng để lại bình luận động viên, gửi lời chúc và "nhả vía" cho vợ chồng Văn Thanh. Nhiều người cũng bày tỏ mong muốn cặp đôi sớm đón nhận tin vui sau quãng thời gian chờ đợi.

Đáng chú ý, khi có người bình luận chia sẻ kinh nghiệm làm IVF, Bích Hạnh cho biết cả hai vợ chồng đã đi kiểm tra sức khỏe và hiện mọi thứ đều ổn định, bình thường. Vì vậy, trước mắt, cô vẫn muốn ưu tiên để em bé đến một cách tự nhiên.

Dẫu vậy, vợ Văn Thanh cũng thừa nhận bản thân đôi lúc cảm thấy áp lực. Công việc của cả hai đều bận rộn, trong khi kế hoạch có em bé lại chưa diễn ra như mong muốn. Chính vì thế, cô hy vọng sẽ nhận được thêm những lời chúc và sự động viên tích cực từ mọi người.

Trước những chia sẻ này, nhiều cư dân mạng cũng khuyên Bích Hạnh và Văn Thanh nên giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ, không nên quá căng thẳng. Dù vậy, việc cả hai đã sẵn sàng cho hành trình đón thành viên mới cũng khiến người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm.

Cặp đôi đã kết hôn, chính thức về chung nhà vào tháng 6 năm nay (Ảnh: FBNV)

Vũ Văn Thanh (SN 1996) và Trần Bích Hạnh (SN 1993) là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Bích Hạnh hơn nam cầu thủ 3 tuổi, được biết đến với hình ảnh hot girl phòng gym, sở hữu vóc dáng nổi bật và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thẩm mỹ.

Cặp đôi được cho là đã tìm hiểu nhau từ năm 2023 nhưng khá kín tiếng trong thời gian đầu. Đến tháng 4/2025, Văn Thanh mới chính thức công khai chuyện tình cảm với Bích Hạnh trên mạng xã hội. Thời điểm đó, nam cầu thủ đăng tải hình ảnh bên bạn gái cùng dòng trạng thái: "Bao nhiêu tuổi không quan trọng. Năm tháng bình an mới quan trọng".

Sau thời gian gắn bó, cả hai chính thức về chung một nhà trong năm 2026. Đám cưới của cặp đôi lần lượt được tổ chức tại Ninh Bình, Hải Phòng và Hà Nội, quy tụ nhiều đồng đội, bạn bè thân thiết trong giới bóng đá.

Cặp đôi có nhà mới, tậu xế hộp mới khiến cư dân mạng trầm trồ (Ảnh: FBNV)

Sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng Văn Thanh cũng thường xuyên trở thành chủ đề được quan tâm. Đầu tháng 11/2026, Bích Hạnh hé lộ căn nhà mới của hai vợ chồng tại Hà Nội với thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và tông màu trắng - kem chủ đạo. Cùng thời điểm, cô cũng khoe chiếc Porsche mới được chồng tặng.

Không chỉ có những màn khoe quà hay cuộc sống vật chất đáng chú ý, cả hai cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đồng hành trong công việc và cuộc sống sau hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ.