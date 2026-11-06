Một chú mèo vượt 30km, đến bằng được NEU "để học kinh tế"

Chú mèo bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), khiến một bạn sinh viên thích thú chụp ảnh và đùa rằng bé mèo đang “đi học”.

Phiên bản Lưu Diệc Đình - một cô gái người Trung Quốc, nhân vật trong cuốn sách nổi tiếng "Em phải đến Harvard để học kinh tế" - vừa xảy ra tại chính trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) - cái nôi đào tạo kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Chỉ có điều, đây là phiên bản...bốn chân.

Đằng sau chuyến “nhập học” bất đắc dĩ này là hành trình mất tích suốt 3 tháng của một chú mèo nhà cách trường gần 30 km.

Câu chuyện về một chú mèo xuất hiện tại NEU thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Với vẻ ngoài có phần xác xơ, chú mèo nhanh chóng trở thành nhân vật được sinh viên trong trường chú ý. Một số người còn hài hước cho rằng đây là “tân sinh viên” vừa nhập học, quyết tâm theo đuổi con đường kinh tế không hề trải hoa hồng như nhiều người ví von.

Chú mèo xuất hiện tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Thế nhưng, hóa ra bé mèo này không phải một “sinh viên” vô gia cư mà là thú cưng của một gia đình ở Ecopark (xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên). Chú mèo tên Sữa đã mất tích khoảng 3 tháng trước khi bất ngờ được phát hiện tại NEU, cách nhà gần 30km di chuyển.

Chia sẻ về câu chuyện, Cát Tường, chủ nhân của Sữa, cho biết gia đình đã nuôi bé từ năm 2018. Từ trước, Sữa vốn là một chú mèo khá hiếu động, thích ra ngoài khám phá và thường tìm cách trèo qua cửa sổ để đi chơi.

Gia đình từng đưa Sữa đi triệt sản với hy vọng bé sẽ bớt ham chơi, nhưng dường như biện pháp này không làm thay đổi sở thích khám phá thế giới bên ngoài của chú. Vì sống trong nhà mặt đất, tại khu dân cư có môi trường thân thiện với thú cưng, gia đình vẫn để Sữa tự do đi lại trong khu vực.

Tuy nhiên, một ngày nọ, Sữa đi chơi rồi không trở về như mọi khi. Sau hai ngày không thấy bóng dáng thú cưng, Cát Tường bắt đầu đi tìm, hỏi thăm khắp khu dân cư nhưng không có manh mối.

Gia đình đã nuôi bé từ năm 2018, Sữa vốn là một chú mèo khá hiếu động, thích ra ngoài khám phá và thường tìm cách trèo qua cửa sổ để đi chơi.

Một tháng trôi qua vẫn không có tin tức, gia đình dần nghĩ rằng đã mất Sữa. Những món đồ dùng của bé cũng được dọn dẹp, nhường chỗ cho cuộc sống không còn thành viên bốn chân quen thuộc.

Không ngờ, sau khoảng 3 tháng mất tích, Sữa lại bất ngờ xuất hiện ở một địa điểm cách nhà gần 30 km. Cơ hội đoàn tụ đến từ một bài đăng trên mạng xã hội, khi hình ảnh chú mèo tại NEU được sinh viên chia sẻ. Tình cờ nhìn thấy bài viết, Cát Tường nhận ra đây rất có thể là Sữa nên lập tức tìm đến.

Điều khiến gia đình bất ngờ là địa điểm phát hiện Sữa lại là Đại học Kinh tế Quốc dân, cách nhà ở Ecopark một quãng đường không hề ngắn. Từ một chú mèo quen thuộc với những chuyến đi chơi quanh khu dân cư, Sữa nay đã trở thành nhân vật khiến cộng đồng mạng tò mò vì hành trình “đi bụi” xa nhà.

Sữa được gia đình tìm thấy và đón về trong niềm vui, bất ngờ của tất cả thành viên.

Theo chia sẻ của Cát Tường, gia đình đến trường và tìm kiếm tại khu vực trong khuôn viên. Cuối cùng, khoảng 6g kém Sữa được phát hiện đang nằm trong một bụi cây gần cổng số 1. Có lẽ sau những ngày tháng lang thang, chú mèo đã chọn một góc khuất để nghỉ ngơi, khiến việc tìm kiếm không hề dễ dàng.

"Mấy chú bảo vệ nói em không cho người khác bắt hay đến gần, thế mà chủ gọi là nhận ra ngay. Khôn lắm!", Cát Tường chia sẻ.

Khoảnh khắc nhận lại thú cưng sau 3 tháng khiến gia đình không khỏi xúc động. Dù vậy, điều khiến dân mạng chú ý không kém chính là diện mạo của Sữa sau chuyến phiêu lưu dài ngày.

Sữa phơi nắng trong sân nhà sau khi đã được kiểm tra sức khỏe, quen mùi nhà.

Cân nặng có phần sa sút khiến không ít người bật cười, đùa rằng hẳn chú mèo đã trải qua "một học kỳ kinh tế" đầy gian nan.

Theo lời chủ nhân, chú mèo đã giảm khoảng 7 lạng so với trước khi mất tích. Từ một “thiếu gia” được chăm sóc ở nhà, Sữa trở về với thân hình gầy đi trông thấy. Cộng đồng mạng vì thế càng có thêm lý do để đùa rằng bé đã trải qua một kỳ học kinh tế đầy gian nan, đến mức phải tự mình trải nghiệm cảnh sinh viên cuối tháng.

Sau khi được đưa về, Sữa nhanh chóng trở lại với không gian quen thuộc. Cát Tường cho biết bé vẫn khỏe mạnh, đã được vệ sinh sạch sẽ và đang trong thời gian hồi phục. Dường như sau 3 tháng khám phá thế giới, điều mà “tân sinh viên NEU” cần nhất lúc này vẫn là một chiếc ổ êm ái và những bữa ăn đầy đủ cùng cái vuốt ve quen thuộc của các thành viên trong gia đình.

Bài: Minh Ngọc, ảnh: NVCC