Khi vé HYROX ở các thành phố lớn bán sạch trong vài phút, có một đường vòng vừa giải quyết chuyện vé, vừa biến chuyến đi đấu thành một kỳ nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Tin được không?

Với những ai từng săn vé một giải HYROX ở nước ngoài, cảm giác quen thuộc là mở trang đặt vé đúng giờ mà vẫn hết sạch. Nam Huỳnh, một người chơi HYROX đến từ Việt Nam, rơi đúng vào tình cảnh đó khi muốn thi đấu ở Hàn Quốc. Giải pháp anh tìm ra, là đặt một combo kết hợp giữa chuỗi khách sạn Hyatt và HYROX. "Mình muốn race ở Hàn mà không mua được vé nên mua combo này để có vé, đáng từng xu, service cực xịn", Nam chia sẻ với chúng tôi.

Nam Huynh (@uptonogoodnam) đã có trải nghiệm thú vị khi sang Hàn Quốc thi đấu HYROX. Tính tới giờ, anh bạn đã có 4 lần thi đấu HYROX tại Singapore, Jakarta, Bangkok, Seoul.

Combo đó không phải một ưu đãi tự phát. Từ tháng 10/2025, Hyatt trở thành Đối tác khách sạn khu vực chính thức của HYROX tại châu Á - Thái Bình Dương, với một chương trình tên HYROX Stay Experience. Chuỗi khách sạn này, về cơ bản, biến phòng nghỉ của vận động viên thành một phần của đường đua.

Một đêm ở khách sạn, nhưng mọi thứ đều xoay quanh cuộc đua

Trải nghiệm của Nam Huynh (@uptonogoodnam) ở Grand Hyatt Seoul cho thấy combo này được thiết kế kỹ tới mức nào. Mỗi tiện ích trong phòng là một mắt xích của quy trình trước và sau khi thi đấu, đặt tên theo đúng tinh thần HYROX.

Ảnh: Nam Huynh (@uptonogoodnam)

Ảnh: Nam Huynh (@uptonogoodnam)

Trên giường là một tấm thẻ "ngủ ngon để đua khỏe" kèm túi đồ hỗ trợ giấc ngủ, với lời nhắc tránh caffeine và rời thiết bị điện tử một giờ trước khi ngủ. Ngay trong phòng có sẵn combo protein, từ chai uống liền, gói whey tới thanh protein bar, để nạp năng lượng trước giờ xuất phát. Sau khi đua về, khách được mang đá lên tận phòng để ngâm chân phục hồi. Quần áo đấu bẩn được giặt sấy miễn phí một túi, ăn uống trong khách sạn được giảm giá, và còn có cả bộ sticker cùng cẩm nang gợi ý khám phá thành phố để chuyến đi không chỉ có mỗi cuộc đua.

Ảnh: Nam Huynh (@uptonogoodnam)

Ảnh: Nam Huynh (@uptonogoodnam)

Theo thông cáo chính thức của Hyatt, gói HYROX Stay Experience gồm giảm 10% so với giá hội viên cho một số loại phòng, giảm 15% cho ăn uống và spa, một túi giặt sấy miễn phí, bộ tiện ích chào mừng và phục hồi sau đua, cùng xô đá theo yêu cầu. Khách có thể chọn khách sạn thành phố hạng sang hoặc dạng lưu trú dài ngày, và chương trình áp dụng cho cả người thi đấu lẫn người đi cổ vũ.

Đáng tiền không? Nhìn vào con số

Đây là phần khiến câu chuyện vượt khỏi một lời khen dịch vụ. Nam cho biết combo hai đêm cộng vé mà anh đặt cho giải AIA HYROX Singapore cuối tháng 11 có giá khoảng 21,5 triệu đồng, trong khi riêng tiền phòng hai đêm ở khách sạn này thường đã vào khoảng 15 đến 16 triệu đồng.

Ảnh: Nam Huynh (@uptonogoodnam)

Làm phép trừ đơn giản, phần chênh khoảng 5 đến 6 triệu đồng là cái giá cho tấm vé đua cộng toàn bộ gói phục hồi, dinh dưỡng và giặt giũ. Nhưng con số không phải là tất cả. Giá trị lớn nhất của combo nằm ở chỗ nó bảo đảm một suất thi đấu vào đúng lúc vé lẻ đã cháy hàng, thứ mà nhiều người sẵn sàng trả thêm để có. Với một người đã bỏ công bay sang nước khác để đua, mất vé mới là tổn thất đắt nhất.

Vì sao một chuỗi khách sạn lại đi tài trợ một cuộc đua thể lực?

Đằng sau trải nghiệm của Nam là một tính toán thương mại đáng chú ý. HYROX, môn đua kết hợp chạy bộ và các bài tập chức năng, đang bùng nổ trên toàn cầu và kéo theo một tệp khách rất đặc thù: người trưởng thành, có thu nhập, sẵn sàng chi cho sức khỏe và du lịch. Đó cũng chính là nhóm khách mà một chuỗi khách sạn hạng sang thèm muốn.

Thay vì chỉ bán phòng, Hyatt biến mỗi kỳ giải thành một sản phẩm trọn gói, cái mà chính HYROX gọi là "race-cation", tức vừa đi đua vừa đi nghỉ. Người chơi đặt phòng không phải vì cái giường, mà vì cả một hệ sinh thái phục vụ cuộc đua của họ. Đây là cách một thương hiệu lưu trú gắn mình vào một phong trào thể thao đang lên, và biến đam mê của khách thành doanh thu lặp lại theo từng chặng đua họ bay tới.

Với dân chơi HYROX Việt Nam đang ngày càng đông và bắt đầu xách vali đi đua ở Singapore, Seoul và nhiều thành phố châu Á khác, đây là một mẹo đáng cất đi. Và với người làm thương hiệu, nó là một ví dụ đáng học hỏi về chuyện biến một cộng đồng thể thao ngách thành mô hình kinh doanh đầy tiềm năng.