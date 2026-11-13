Clip HYROX đã về tới Việt Nam: 1 buổi tập 2 tiếng chạy, đẩy, kéo, vác liên tục - nhìn đã thở không ra hơi mà vẫn muốn thử?

Tập đến thở không ra hơi nhưng vẫn muốn quay lại vào buổi sau, HYROX mang đến cảm giác “high dopamine” cho hội mê vận động.

Chạy 1km, đẩy xe tạ hàng chục, hàng trăm kg.

Rồi lại chạy tiếp 1km, vác bao cát nặng 20kg đi 200m,...

Cứ thế, 8 vòng chạy, 8 bài tập, hết bài này đến bài khác. Chân vừa chạy xong lại gồng sức kéo tạ, người tập gần như không có lúc nào được “ngồi xuống uống miếng nước”.

Đó chính là HYROX. Bộ môn kết hợp chạy bộ và các bài tập thể lực đang được cộng đồng mê vận động tại Việt Nam chú ý.

Có thể bạn đang nghĩ chỉ là chạy bộ và tập gym thôi mà, “chưa đủ wow”. Nhưng nếu ghép thành một chuỗi thử thách liên tục, không có bài thay thế, không được bỏ bất cứ trạm nào và về đích sớm nhất có thể thì mọi chuyện lại không hề đơn giản.

Cùng “đột nhập” một buổi tập HYROX kéo dài khoảng 2 tiếng để xem người chơi phải vượt qua những thử thách gì và bộ môn này có gì mà khiến nhiều người mê đến vậy!





Tóm tắt 2 tiếng “căng cực” trong phòng tập HYROX

Vừa bước vào phòng tập HYROX, cảm nhận đầu tiên là “ngợp”. Bởi không khí náo nhiệt, năng lượng vận động tăng cao khi tất cả người tham gia đều vô cùng hào hứng, sẵn sàng cho 2 tiếng vượt qua thử thách.

Không khó để nhận ra HYROX khác tập gym thông thường ở đâu. Vẫn là phòng tập với máy chạy, tạ và những dụng cụ quen thuộc, nhưng thay vì mỗi người chọn một chiếc máy hoặc một nhóm cơ để tập riêng, các bài tập được bố trí thành từng khu vực, theo từng trạm của bài thi. Có máy SkiErg mô phỏng động tác trượt tuyết, máy chèo thuyền, xe trượt gắn tạ, bao cát, tạ tay và những quả bóng tập lớn.

Phòng tập HYROX sẽ có không gian rộng để thiết kế đường chạy bộ, các thiết bị sẽ được sắp xếp để thuận tiện theo thứ tự bài thi mô phỏng

Các thành viên chia thành từng nhóm nhỏ, lần lượt làm quen với các dạng vận động khác nhau: lúc kéo, lúc đẩy, lúc mang tạ di chuyển, lúc lại phải thực hiện những động tác đòi hỏi sức bền của toàn thân.

Những bài tập vốn không quá xa lạ với dân gym khi đứng riêng lẻ lại trở nên thử thách hơn khi được kết hợp liên tiếp. Chỉ sau một khoảng thời gian vận động, nhịp tim tăng lên, hơi thở dồn dập và mồ hôi bắt đầu thấm đẫm áo.

Đó cũng chính là tinh thần của HYROX - một mô hình thi đấu thể lực kết hợp giữa chạy bộ và các bài tập chức năng, ra đời tại Đức vào năm 2017. Trong một cuộc thi tiêu chuẩn, người tham gia phải hoàn thành 8 lần chạy, mỗi lần 1km, xen kẽ với 8 trạm thử thách thể lực.

Các trạm lần lượt bao gồm kéo máy (SkiErg), đẩy xe tạ (Sled push), kéo xe tạ (Sled pull), burpee kết hợp bật nhảy xa (Burpee board jumps), chèo máy (Rowing), xách tạ đi bộ (Farmers carry), bước chùng chân với bao cát (Sandbag lunges) và squat kết hợp ném bóng lên tường (Wall balls).

Có thể hình dung, người chơi phải hoàn thành tổng cộng 8km chạy bộ, đồng thời vượt qua 8 bài tập chức năng trên. HYROX vì thế không chỉ đòi hỏi sức mạnh cơ bắp hay khả năng chạy đường dài, mà còn thử thách sức bền, sức khỏe tim mạch và khả năng phân phối năng lượng. Người tập cần biết giữ nhịp để không bị đuối sức khi chuyển từ chạy sang các trạm thể lực, rồi lại tiếp tục chạy.

Buổi tập bắt đầu với những bài khởi động

Tuy nhiên, một buổi tập HYROX thông thường không nhất thiết phải mô phỏng đầy đủ 8km chạy và 8 trạm bài tập như khi thi đấu. Tùy vào trình độ và mục tiêu, người tập có thể được điều chỉnh quãng chạy, số lần lặp cũng như mức tạ để làm quen dần với bộ môn. Vì vậy, cả người mới lẫn những người đã có nền tảng gym, chạy bộ đều có thể bắt đầu làm quen với bộ môn này.

Nếu HYROX đã khá quen thuộc với cộng đồng fitness quốc tế, tại Việt Nam, đây vẫn là một hình thức tập luyện tương đối mới.

Thời gian gần đây, cái tên này được nhắc đến nhiều hơn trong các cộng đồng gym và chạy bộ. Các nhóm tập HYROX dần xuất hiện, thu hút cả những người muốn thử một hình thức vận động mới lẫn những người đã có kinh nghiệm tập luyện và muốn tìm thêm thử thách.

Sự chú ý dành cho bộ môn này cũng tăng lên khi giải đấu thể lực lớn nhất thế giới, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam - AIA HYROX Hanoi 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027 tại Hà Nội.

Giải mở đủ các hạng mục: Singles (cá nhân) gồm Open, Pro và Adaptive cho cả nam và nữ; Doubles (đôi) gồm hỗn hợp, nam, nữ ở cả hai hạng Open và Pro; Relay (tiếp sức) đội 4 người cho nam, nữ và hỗn hợp. Hạng Open dành cho bất kỳ ai đủ thể lực hoàn thành. Hạng Pro dùng tải trọng nặng hơn, dành cho người muốn so tài nghiêm túc.

Cũng từ đây, nhiều người chỉ biết đến HYROX qua mạng xã hội hoặc bạn bè đã bắt đầu tìm lớp tập, tham gia các buổi tập nhóm và lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thi. Một bộ môn vốn còn khá mới ở thị trường trong nước đang dần có cộng đồng riêng.

Chi 4 triệu thi HYROX, cơ thể rã rời nhưng dopamine cứ tăng vùn vụt lại thấy đáng!

Không phải ai tìm đến HYROX cũng là người mới tập thể thao. Có người đã gắn bó với gym cả chục năm, có người vừa quay trở lại với chạy bộ, cũng có người từng tập kickboxing và muốn thử một trải nghiệm mới.

Điểm chung là họ đều không muốn chỉ duy trì những buổi tập quen thuộc mà muốn tìm thêm một thử thách cho bản thân.

Cilly Nguyễn (SN 1995, Hà Nội) - nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực lifestyle, làm đẹp đã có khoảng 10 năm tập gym và một năm gần đây quay trở lại với chạy bộ. Cô từng biết đến HYROX thông qua bạn bè nhưng chỉ thực sự quyết tâm tập luyện khi biết giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

“Với mình, HYROX là sự kết hợp khá hoàn hảo giữa hai bộ môn mà mình yêu thích. Nếu tập gym đôi khi là những buổi tập một mình, khá tĩnh lặng, thì chạy bộ lại mang đến cảm giác vui vẻ, náo nhiệt hơn khi có thể tham gia cùng nhiều người. HYROX kết hợp được cả hai yếu tố này, mình vừa có bạn bè tập cùng, lại vừa khiến thể lực của mình tốt hơn", Cilly Nguyễn chia sẻ.

Cilly Nguyễn đã bắt đầu tập HYROX được khoảng hơn 1 tháng

Hiện tại, cô đã có khoảng một tháng tập luyện HYROX và duy trì một buổi tập chung mỗi tuần. Một buổi thường kéo dài khoảng hơn 2 tiếng, trong đó khoảng 30 phút đầu dành cho việc hướng dẫn, trao đổi kỹ thuật và làm quen với các bài tập. Những ngày còn lại trong tuần, mỗi người sẽ tự tập để nâng cao thể lực.

Dù đã có nền tảng thể lực tốt, Cilly Nguyễn cho biết việc tập HYROX cùng nhóm vẫn cần thời gian để mọi người phối hợp nhuần nhuyễn. Không đơn giản là từng cá nhân thực hiện tốt bài tập của mình, cả nhóm còn cần làm quen với nhịp độ và cách hỗ trợ nhau.

"Sau khoảng một tháng, mình cảm nhận bản thân khỏe hơn rõ rệt, đồng thời cũng hào hứng hơn với việc tập luyện. Điều bất ngờ là ngoài những thay đổi về thể lực, HYROX còn giúp mình có thêm nhiều người bạn mới. Nhóm tập ban đầu chỉ dưới 10 người, giờ mỗi buổi tập đã lên tới 15 - 20 người”, Cilly Nguyễn chia sẻ.

Sắp tới, cô dự định tham gia nội dung đôi nam - nữ mở rộng. Dù biết đây là thử thách khá nặng so với thể lực hiện tại, Cilly Nguyễn vẫn muốn thử sức và đặt mục tiêu hoàn thành chặng đua sau khoảng 4 tháng chuẩn bị.

Cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, Phùng Thảo Vy (23 tuổi) vốn đã tập gym khá lâu và gần đây tham gia thêm một câu lạc bộ chạy bộ. Sau khi biết đến HYROX, cô bắt đầu tăng cường tập luyện và thường xuyên đi tập chung với mọi người.

Hiện tại, Vy duy trì khoảng 2 buổi HYROX mỗi tuần, bên cạnh việc tự tập gym và chạy bộ để cải thiện sức bền. Với cô, điều hấp dẫn nhất là cảm giác được kết hợp nhiều dạng vận động trong cùng một buổi tập, đồng thời có một thử thách cụ thể để chinh phục.

"Mình thấy tập HYROX rất vui, được kết hợp giữa chạy bộ và các bài tập chức năng, cảm giác kích thích vì muốn chinh phục thử thách. Dù trong quá trình tập sẽ khá mệt vì các bài nối tiếp nhau liên tục, nhưng sau đó vẫn cảm thấy đã và thoải mái. Không chỉ giúp body fit hơn mà tinh thần cũng vui vẻ hơn", Vy chia sẻ.

Thảo Vy cho hay quá trình tập sẽ khá mệt vì các bài nối tiếp nhau liên tục, nhưng sau đó vẫn cảm thấy đã và thoải mái

Trong khi đó, An Toe - một cựu hot girl, nhà sáng tạo nội dung lại biết đến HYROX khoảng 1-2 năm trước nhưng chưa từng thử sức. Trước đây, cô chủ yếu tập gym và kickboxing. Đến khi được bạn bè rủ tham gia tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, An mới quyết định trải nghiệm.

Với người đã tập thể lực lâu năm, HYROX không hoàn toàn xa lạ, nhưng cách kết hợp nhiều bài tập liên tiếp vẫn khiến cơ thể cần thời gian thích nghi.

"Với người tập thể lực lâu năm thì HYROX cũng sẽ không quá khác biệt so với gym. Tuy nhiên, HYROX là những bài tổ hợp, kết hợp nhiều yếu tố và nhóm cơ nên sẽ khiến nhịp tim tăng lên. Người mới như mình sẽ cần một khoảng thời gian ban đầu để làm quen, thích nghi với cường độ", An Toe bày tỏ.

Hiện tại, An Toe đang sắp xếp một buổi tập mỗi tuần và dự định tăng lên hai buổi trong thời gian tới. Cô cho biết sức bền đã có sự cải thiện, đồng thời cảm thấy có thêm động lực khi được tập cùng nhóm bạn và chồng.

An Toe rủ chồng đi tập HYROX cùng

Một điểm khiến An Toe và nhiều người thích thú là HYROX có nhiều hình thức thi đấu, từ cá nhân đến đôi nam - nữ, đôi nữ hay đồng đội 4 người. Nhờ vậy, mọi người có thể rủ nhau cùng tập, cùng đăng ký và hỗ trợ nhau trong quá trình thi đấu.

Với giải đấu sắp tới, mục tiêu của An khá đơn giản: hoàn thành đủ 8 trạm bài tập và 8 vòng chạy bộ. "Mình nghĩ vượt qua và hoàn thành đủ các phần thi là đã thấy hài lòng rồi", cô chia sẻ.

Không chỉ có những thay đổi về thể lực, một điểm khiến mọi người hào hứng là cảm giác được tham gia vào một cộng đồng có chung sở thích. Thay vì mỗi người tự tập theo lịch riêng, họ có thể hẹn nhau đến phòng tập, cùng chuẩn bị cho cuộc thi và thậm chí lên kế hoạch trang phục.

"Ở nước ngoài, đi tập HYROX mọi người lên đồ rất đẹp, sàn HYROX như fashion week nên mình nghĩ bộ môn này sẽ rất thú vị, trendy và thích hợp cho nhiều người", Cilly Nguyễn hào hứng nói.

Về chi phí, An Toe cho biết nhóm của cô có khá đông người, mỗi người chỉ mất khoảng 100.000 đồng cho một buổi. Đây là mức chi phí thuê địa điểm theo nhóm, chưa bao gồm các khoản tập luyện riêng với HLV nếu có. Theo An Toe, nếu lựa chọn tập riêng cùng coach, chi phí có thể cao hơn.

Ngoài ra, chi phí thi đấu HYROX là khoảng 3 - 4 triệu đồng/người, tuỳ hạng mục tham gia. Với Cilly Nguyễn, An Toe hay Thảo Vy thì đây là một mức phí phù hợp, xứng đáng để trải nghiệm cuộc thi tiêu chuẩn quốc tế.

Có thể tập theo nhóm đông, rủ nhau "lên đồ" theo dresscode cũng là điểm khiến nhiều người đam mê HYROX

Huấn luyện viên “chạy sô” dạy HYROX, chỉ ra điều cần chuẩn bị trước khi xuống tiền

Sức hút của HYROX tại Việt Nam thời gian gần đây cũng kéo theo nhu cầu tìm hiểu và tập luyện bộ môn này ngày càng tăng.

Kevin Bùi (SN 1995, Hà Nội), một HLV đã hoạt động trong lĩnh vực fitness và sáng tạo nội dung khoảng 10 năm, cho biết anh nhận thấy ngày càng nhiều người muốn thử sức với HYROX, đặc biệt khi giải đấu AIA HYROX Hanoi 2027 dự kiến lần đầu tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2027.

Theo Kevin, sự xuất hiện của HYROX cũng phản ánh một thay đổi trong nhu cầu tập luyện của người trẻ. Khi gym và các bộ môn fitness đã trở nên quen thuộc, nhiều người bắt đầu muốn thử sức với những hình thức vận động mới, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu cải thiện vóc dáng.

“Thay vì trước đây mọi người tìm đến phòng gym để trả lời câu hỏi làm sao để mình trở thành người có body đẹp nhất, hay với nam giới là cơ bắp nhất, thì bây giờ với HYROX, mọi người chuyển sang câu hỏi mình có thể làm được gì với cơ thể của mình. Bộ môn này thiên về các bài tập thể lực chức năng (Functional Fitness) hơn, thử thách cơ thể ở nhiều dạng bài tập khác nhau”, huấn luyện viên chia sẻ.

Kevin Bùi - HLV trong lĩnh vực fitness hơn 10 năm cho hay sức hút của bộ môn HYROX đang lan tỏa rất lớn tại Việt Nam





Đây cũng là lý do khiến hai HLV Nguyễn Hùng Việt (SN 1999, Hà Nội) và Chu Thành Long - những người đã có khoảng 7-8 năm hoạt động trong lĩnh vực fitness lựa chọn HYROX sau nhiều năm tập gym.

Hùng Việt cho biết anh đã biết đến bộ môn này từ khá lâu và bắt đầu tập luyện nhiều hơn trong khoảng 1-2 năm gần đây. Điều khiến anh yêu thích là HYROX kết hợp cả sức mạnh cơ bắp lẫn sức bền tim mạch, giúp bản thân trở nên bền bỉ và toàn diện hơn. Trong khi đó, HLV Thành Long muốn tìm kiếm một thử thách mới sau nhiều năm tập gym. Với anh, HYROX mang đến thêm trải nghiệm, đồng thời giúp rèn luyện cả sức mạnh lẫn sự bền bỉ.

Tuy nhiên, trước khi đăng ký một khóa tập hay đặt mục tiêu tham gia thi đấu, người mới cần hiểu rằng HYROX không đơn thuần là những bài tập nâng tạ hay vận động cường độ cao. Theo các HLV, yếu tố đầu tiên cần chuẩn bị là nền tảng chạy bộ và sức bền.

HLV Kevin Bùi cho biết: “Một nửa khối lượng vận động trong một cuộc thi HYROX đến từ chạy bộ. Vì vậy, với người mới hoàn toàn, các bạn nên bắt đầu bằng việc xây dựng sức bền, làm quen với chạy bộ trước khi tăng dần các bài tập sức mạnh. Cá nhân mình cũng đã thay đổi lịch tập sau khi chuyển sang tập HYROX. Nếu trước đây mình dành khoảng 5-6 ngày mỗi tuần trong phòng gym, hiện tại lịch tập được chia thành 3 buổi chạy bộ, 3 buổi tập tạ và thêm 1-2 buổi tập kết hợp mô phỏng bài thi HYROX”.

Cùng quan điểm, HLV Hùng Việt cho rằng người tập cần phân bổ thời gian cho cả chạy bộ lẫn các bài tập sức mạnh.

“Cuộc thi HYROX có khoảng 50-70% là chạy bộ, do đó điều đầu tiên vẫn sẽ là tập chạy. Mọi người cần tích lũy sức bền để duy trì trong khoảng thời gian dài. Kèm theo đó là các bài tập sức mạnh để cơ bắp đủ khỏe, có thể thực hiện các trạm bài tập.

Mọi người không nên quá vội vàng khi tập HYROX, vẫn cần tập từ những nền tảng cơ bản nhất. Không cần làm nhanh mà cần làm đều, làm đủ lâu để tích lũy, sau đó nâng cấp cường độ lên theo thời gian”, HLV Hùng Việt chia sẻ.

HLV Hùng Việt

HLV Thành Long

Điều này cũng đồng nghĩa người mới không cần lập tức tập với khối lượng tương đương một cuộc thi chính thức. Hiện tại, nhóm của HLV Kevin Bùi đang giảm khoảng một nửa khối lượng so với bài thi. Chẳng hạn, thay vì chạy 1.000m, người tập bắt đầu với 500m; mức tạ ở các bài sức mạnh cũng được giảm xuống để cơ thể dần thích nghi rồi mới tăng cường độ.

Bên cạnh nền tảng thể lực, lịch tập và thời gian phục hồi cũng là những yếu tố không nên bỏ qua. HLV Thành Long cho rằng HYROX kết hợp nhiều dạng vận động nên nếu tập luyện thiếu kế hoạch, người tập rất dễ khiến cơ thể bị quá tải. “Mọi người cần nghỉ ngơi hợp lý và phân chia tập luyện có kế hoạch rõ ràng, không phải cứ thích là sẽ bắt tay vào tập luôn”, HLV Thành Long nói.

Một lưu ý khác là nên tìm hiểu kỹ về chuyên môn của người hướng dẫn trước khi lựa chọn lớp tập. Hùng Việt cho biết dù các bài tập HYROX có nhiều điểm tương đồng với gym, để trở thành HLV chuyên nghiệp trong bộ môn này vẫn cần bổ sung kiến thức và chứng chỉ chuyên môn. Bản thân anh đã có chứng chỉ Foundation của HYROX nhưng vẫn tiếp tục học hỏi để hiểu rõ hơn về kỹ thuật, chuyển động và cách sử dụng các hệ thống năng lượng trong quá trình tập luyện.

“Hiện tại mình cũng đang làm HLV tại một phòng tập có chứng chỉ HYROX đầu tiên ở Hà Nội. Các HLV tại đây sẽ được học để có bằng, chứng chỉ và đứng lớp. Do đó thời gian tới khi ngày càng có nhiều người tập hơn thì lại mở ra một ngách mới cho các HLV, có thể hướng dẫn tập HYROX cho ai có nhu cầu trải nghiệm”, Hùng Việt bày tỏ.

Nói thêm về sức hút của HYROX trong thời gian tới, HLV Kevin Bùi cho rằng giải đấu AIA HYROX Hanoi 2027 là một trong những yếu tố thúc đẩy nhiều người bắt đầu tập luyện nghiêm túc hơn. Khi có một mục tiêu cụ thể để chuẩn bị và thử sức, người tập cũng có thêm lý do để duy trì lịch tập.

“Không chỉ là một bộ môn để duy trì vóc dáng, HYROX còn mang tính kết nối khá cao. Người tập có thể tham gia cùng bạn bè, người yêu hoặc gia đình, cùng nhau xây dựng lịch tập và hướng đến một cuộc thi chung. Đó là điều giúp bộ môn này tiếp tục thu hút cộng đồng yêu thể thao trong thời gian tới”, Kevin Bùi chia sẻ.