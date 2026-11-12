“Chồng Phương Mỹ Chi” bán bánh tráng trộn ở Nha Trang

Trước khi là chú rể của Phương Mỹ Chi, chàng trai này từng làm bartender, nhân viên ngân hàng và bán bánh tráng trộn ở quê.

Sau màn kết hợp với Phương Mỹ Chi trong MV Thiên Đường Với Người Thương, Đào Duy Bảo Định trở thành cái tên được nhiều khán giả tìm kiếm. Sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt điển trai cùng vẻ ngoài có phần thư sinh, nam diễn viên gây chú ý khi hóa thân thành chú rể trong câu chuyện tình yêu mang màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ.

Tuy nhiên, trước khi được gọi tên với danh xưng "chú rể Phương Mỹ Chi", Bảo Định đã có một hành trình riêng trong lĩnh vực nghệ thuật. Sinh năm 1994, quê Khánh Hòa, anh không xuất thân từ một gia đình hoạt động nghệ thuật hay bắt đầu sự nghiệp bằng những vai diễn lớn. Trái lại, con đường đến với màn ảnh của Bảo Định có nhiều ngã rẽ.

Bảo Định hoá thân thành chú rể của Phương Mỹ Chi (Ảnh: FBNV)

Được biết, Bảo Định tốt nghiệp ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn tại Đại học Công nghiệp TP.HCM vào năm 2016. Sau khi ra trường, anh từng làm bartender tại một khách sạn 5 sao. Sau đó, anh tiếp tục thử sức với công việc văn phòng và có khoảng 2 năm làm nhân viên ngân hàng.

Đây là những công việc khá ổn định, khác xa với môi trường nghệ thuật mà anh theo đuổi sau này. Thế nhưng, cơ duyên lại đưa Bảo Định đến với diễn xuất vào năm 2019. Khi ấy, anh có một vai khách mời trong phim Sài Gòn Trong Cơn Mưa. Dù thời lượng xuất hiện chỉ vỏn vẹn vài giây, trải nghiệm lần đầu đứng trước máy quay đã khiến anh quyết định nghiêm túc theo đuổi con đường diễn viên.

Quyết định rẽ hướng sang nghệ thuật đồng nghĩa với việc Bảo Định phải bắt đầu lại ở một lĩnh vực hoàn toàn mới. Không có được những cơ hội lớn ngay từ đầu, anh trải qua quãng thời gian dài tìm kiếm vai diễn, liên tục tham gia các buổi thử vai nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Bảo Định được biết đến nhiều hơn sau vai Sửu trong phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không (Ảnh: FBNV)

Trước đó, anh chàng từng làm nhiều nghề nghiệp, trong đó có 2 năm làm nhân viên ngân hàng (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, trong giai đoạn khó khăn, nam diễn viên từng chia sẻ có ngày đi casting tới 5-6 lần. Việc liên tục thử sức nhưng chưa tìm được vai diễn phù hợp khiến hành trình theo đuổi nghệ thuật trở nên không ít áp lực. Thu nhập từ công việc diễn xuất cũng không ổn định, đặc biệt khi dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất phim ảnh bị ảnh hưởng.

Có thời điểm, Bảo Định phải tạm gác lại giấc mơ diễn viên để trở về quê nhà Nha Trang. Tại đây, anh mở quầy bán bánh tráng trộn, trà tắc để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên hiện tại, anh đang tập trung chủ yếu vào hoạt động nghệ thuật và không còn bán bánh tráng như trước. Song, Bảo Định từng chia sẻ rằng nếu không có dự án phim anh vẫn sẽ có thể về quê bán bánh tráng trộn tiếp tục.

Quầy bánh tráng trộn của Bảo Định tại Nha Trang (Ảnh: @forbaodinh)

Anh chàng cũng từng quay clip trộn bánh tráng khiến dân tình thích thú (Ảnh: TikTok nhân vật)

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2025 khi Bảo Định tham gia bộ phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không. Trong tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần, anh đảm nhận vai Sửu, một trong những nhân vật thuộc tuyến không tặc. Bộ phim tạo được tiếng vang lớn tại phòng vé với doanh thu hơn 250 tỷ đồng, đưa tên tuổi Bảo Định đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Không dừng lại ở hiệu ứng thương mại, vai diễn còn mang về cho anh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Đây được xem là thành quả đáng chú ý sau nhiều năm kiên trì với con đường diễn xuất, đặc biệt với một gương mặt chưa có quá nhiều kinh nghiệm điện ảnh trước đó.

Sau dấu mốc này, Bảo Định tiếp tục có cơ hội thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau và giành được nhiều giải thưởng, giấy khen và sự ghi nhận.

Dù hiện tại đã gặt hái nhiều thành công song Bảo Định vẫn là một người khá kín tiếng. Những thông tin liên quan đến đời tư, cuộc sống cá nhân đều được anh chàng giữ kín, hiếm khi chia sẻ. Trên các nền tảng MXH của mình, Bảo Định thường tập trung vào công việc và các hoạt động trong những dự án phim mà anh tham gia.

Ngoài đời Bảo Định khá kín tiếng, không thường chia sẻ về cuộc sống đời tư (Ảnh: FBNV)

Tổng hợp