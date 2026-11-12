Mỹ nhân Cần Thơ SN 2000 công khai chuyện chồng thiếu gia theo dõi mình 24/24, kể cả lúc... ngủ!

Sau 9 năm bên nhau, một hành động của chồng thiếu gia nói lên tất cả.

Mới đây trên story Instagram cá nhân, Mai Tây (2000) gây chú ý khi hé lộ cuộc sống hôn nhân với chồng thiếu gia - Đình Khang, được yêu chiều cỡ nào.

Theo đó, vào buổi tối, khi con trai đã ngủ, Đình Khang vẫn tranh thủ lọ mọ cài đặt một chiếc vòng theo dõi sức khỏe mới mua cho vợ. Anh muốn Mai Tây có thể sử dụng thiết bị này để theo dõi các chỉ số liên quan đến vận động, ăn uống, giấc ngủ và sức khỏe hằng ngày. Hot girl quê Cần Thơ nhanh chóng quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội, kèm cation: “Mua xong bắt vợ phải đeo vòng theo dõi sức khỏe để chơi thể thao, ăn uống, ngủ nghỉ,... hằng ngày xem như thế nào.

Tối người ta giao đến, con thì ngủ không dám mở đèn mà cứ lọ mọ nãy giờ cài đặt để tối nay đeo ngủ luôn mới chịu”.

Clip Mai Tây khoe được chồng thiếu gia mua tặng đồng hồ theo dõi sức khỏe.

Không có lời nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu.

Trong clip kéo dài 11 giây, cả hai ngồi trên giường, chồng thiếu gia tranh thủ cài đồng hồ vào tay vợ khi con đã ngủ. Vì không muốn bật đèn làm con thức giấc, vợ chồng cô phải dùng đèn pin điện thoại để soi sáng, vừa làm vừa thì thầm trò chuyện. Đúng là, không có từ nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu. Cách Đình Khang chọn quà cho vợ cũng khá đặc biệt: Một chiếc đồng hồ theo dõi sức khỏe có thể ghi nhận các chỉ số liên quan đến vận động, ăn uống và giấc ngủ 24/24. Đáng chú ý, dù đã tối muộn, anh vẫn kiên nhẫn mày mò cài đặt để vợ có thể đeo ngay trong đêm. Không chỉ mua về mà còn đích thân chuẩn bị, bảo sao Mai Tây được hội chị em xin vía!

Dạo này, Mai Tây vẫn thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống thông qua mạng xã hội, đặc biệt là qua những story Instagram, chia sẻ các khoảnh khắc đời thường chăm con, làm dâu hào môn, đi tập, đi làm đẹp. Cô cũng duy trì các hoạt động như gặp gỡ bạn bè, đi cà phê, ăn uống và dành thời gian cho bản thân như đi tập thể thao. Pickleball là một trong những bộ môn được Mai Tây yêu thích. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh trên sân tập, đồng thời cũng có những hoạt động liên quan đến môn thể thao này cùng chồng.

Cuộc sống dạo này của Mai Tây.

Về ngoại hình, Mai Tây vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gọn gàng sau khi sinh con. Phong cách thời trang cũng ngày càng thăng hạng, ra dáng dâu hào môn khi mỗi lần xuất hiện toàn là đồ hiệu, từ trang phục đến túi xách đều thuộc các hãng xa xỉ như như Dior, Chanel.

Dù không còn hoạt động người mẫu ảnh sôi nổi như thời mới nổi tiếng, người đẹp vẫn giữ thói quen chăm chút diện mạo mỗi khi xuất hiện. Hiện tại, Mai Tây dành thời gian cho gia đình, chăm sóc con nhỏ và cùng chồng tham gia kinh doanh. Tháng 10/2025, cả hai từng giới thiệu dự án thương hiệu thời trang, phụ kiện dành cho người chơi pickleball. Đây cũng là một trong những công việc của Mai Tây sau khi kết hôn.

Về cuộc sống gia đình, Mai Tây và Đình Khang đã đón con trai đầu lòng Bảo Minh vào tháng 2/2025. Từ khi có con, người đẹp ít chia sẻ đời tư hơn trước, phần lớn hình ảnh trên trang cá nhân xoay quanh những hoạt động thường ngày, bạn bè và sở thích cá nhân. Cô cũng dần chuyển sang nhịp sống kín tiếng hơn, tập trung cho gia đình bên cạnh công việc riêng.

Cô sinh con trai đầu lòng vào năm 2025.

Trước khi kết hôn, Mai Tây và Đình Khang đã có khoảng thời gian yêu nhau kéo dài nhiều năm. Cả hai quen nhau từ năm 2016, khi Mai Tây vẫn còn là nữ sinh trung học. Thời điểm đó, cô đã được chú ý trên mạng xã hội nhờ gương mặt xinh xắn, có nhiều đường nét được nhận xét giống con lai. Tuy nhiên, Mai Tây từng khẳng định mình là người Việt 100%. Đình Khang từng kể anh chủ động làm quen với Mai Tây bằng cách giả vờ mua món hàng cô đăng bán trên mạng. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức hẹn hò và duy trì mối quan hệ trong nhiều năm.

Đến tháng 3/2024, sau khoảng 8 năm bên nhau, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ. Đám cưới gây chú ý bởi quy mô hoành tráng, nhiều món quà giá trị từ hai bên gia đình. Đặc biệt, mối quan hệ thân thiết giữa Mai Tây và mẹ chồng cũng nhiều lần trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm.

Từ một hot girl Cần Thơ nổi tiếng với những bộ ảnh thời trang, Mai Tây hiện có cuộc sống khá khác so với trước đây. Cô ít xuất hiện trước công chúng, dành thời gian chăm sóc con, duy trì sở thích cá nhân và cùng chồng phát triển công việc kinh doanh. Những chia sẻ gần đây, như câu chuyện Đình Khang mua đồng hồ theo dõi sức khỏe và tự tay cài đặt cho vợ, cũng phần nào hé lộ cách hai người quan tâm nhau trong cuộc sống thường ngày.

Ảnh: IGNV.