Hoàng Yến Chibi đi bán phở gà ở Nhà Bè, TP.HCM

Từng là Á quân Học viện ngôi sao, Hoàng Yến Chibi mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi mở quán phở gà tại TP.HCM.

Mới đây, Hoàng Yến Chibi thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về hành trình khởi nghiệp ở tuổi 31. Theo đó, Hoàng Yến Chibi cho biết cô quyết định mở một quán phở gà tại Nhà Bè (TP.HCM).

Thông tin này nhanh chóng khiến khán giả tò mò. Bởi Hoàng Yến Chibi vốn được biết đến là một nghệ sĩ hoạt động sôi nổi ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh, nay lại có thêm một hướng đi mới ngoài nghệ thuật. Ở tuổi 31, cô quyết định thử sức với công việc kinh doanh ăn uống, một lĩnh vực đòi hỏi không ít thời gian, công sức và sự kiên trì.

Clip: Hoàng Yến Chibi khởi nghiệp bán phở gà ở TP.HCM (Nguồn: TikTok nhân vật)

Đáng chú ý, đây cũng không phải câu chuyện hoàn toàn xa lạ với gia đình Hoàng Yến. Mẹ của nữ ca sĩ vốn có sở trường nấu các món ăn Hà Nội và từng trực tiếp kinh doanh quán ăn gần nhà. Trước đó, Hoàng Yến từng chia sẻ cô mở quán để mẹ có thêm công việc riêng sau nhiều năm đồng hành, hỗ trợ con gái trong hoạt động nghệ thuật. Bản thân mẹ cũng là người quán xuyến chuyện chi tiêu, góp phần quan trọng giúp nữ ca sĩ có được những thành quả như hiện tại.

Vì vậy, với lần thử sức này, Hoàng Yến cũng có thêm sự đồng hành, hỗ trợ từ mẹ trong chuyện bếp núc và kinh nghiệm nấu nướng. Có thể nói, việc mở quán phở gà cũng là một trải nghiệm mới đáng chú ý của hai mẹ con Hoàng Yến.

Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh những ngày vất vả để mở quán ăn

Bún thang Hà Nội - một trong những món sẽ có trong menu của quán Hoàng Yến Chibi

Trước sự thay đổi này, một số khán giả cũng đặt câu hỏi liệu Hoàng Yến Chibi có định tạm gác công việc ca hát để tập trung kinh doanh hay không. Trả lời thắc mắc của người hâm mộ, Hoàng Yến Chibi cho biết cô vẫn sẽ tiếp tục đi hát, việc mở quán chỉ đơn giản là có thêm một công việc mới bên cạnh hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên cô cho biết vẫn sẽ tiếp tục đi hát, song song với kinh doanh

Nhắc đến Hoàng Yến Chibi, nhiều khán giả nhớ đến danh hiệu Á quân tại Học viện Ngôi sao năm 2014. Sau cuộc thi, Hoàng Yến Chibi có những hướng phát triển riêng và từng bước tạo dựng chỗ đứng trong showbiz Việt. Cô không bó hẹp bản thân trong vai trò ca sĩ, mà hướng tới nghệ sĩ toàn năng, hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, diễn xuất đến dẫn chương trình.

Cô sở hữu những ca khúc được khán giả yêu thích. Đặc biệt, ca khúc Nụ hôn đánh rơi từng mang lại nguồn thu đáng kể cho nữ ca sĩ. Năm 2025, nhạc sĩ Đức Trí tiết lộ bài hát này giúp Hoàng Yến Chibi có thể mua tới 3 căn nhà. Thông tin từng khiến nhiều người bất ngờ về thành quả mà cô đạt được sau nhiều năm làm nghề.

Hoàng Yến kiếm được tiền từ khá sớm, cuộc sống hiện tại của cô cũng đủ đầy song chuyện tình cảm cực kín tiếng

Ở lĩnh vực điện ảnh, Hoàng Yến Chibi cũng ghi dấu ấn qua loạt phim như Cô gái đến từ hôm qua, Tháng năm rực rỡ, Thất Sơn tâm linh... Năm 2024, cô tiếp tục thử sức ở một sân chơi mới khi tham gia Chị đẹp đạp gió, cho thấy mong muốn làm mới hình ảnh và khám phá thêm những khả năng của bản thân.

Đằng sau những thành quả đó là hành trình nhiều năm nỗ lực của hai mẹ con Hoàng Yến. Từ khi còn hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội, nữ ca sĩ đã sớm cùng mẹ vào TP.HCM lập nghiệp. Mẹ cũng là người đồng hành, quản lý và quán xuyến nhiều công việc phía sau để con gái có thể yên tâm theo đuổi đam mê. Hoàng Yến từng chia sẻ bản thân rất biết ơn mẹ vì những hy sinh trong suốt chặng đường làm nghề.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV