Lấy vợ CEO hơn 21 tuổi, tưởng được bao nuôi, ai ngờ sau 9 năm kết hôn chồng trẻ lên tiếng khiến cả MXH "ngã ngửa"

Sự tình chỉ người trong cuộc mới hiểu!

Chuyện tình của Tú Lơ Khơ (tên thật là Nguyễn Ngọc Tú 36 tuổi) và nữ CEO Hoàng Hải Yến (57 tuổi) từng khiến nhiều người chú ý bởi khoảng cách tuổi tác lên tới 21 năm. Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2017 và tổ chức đám cưới vào năm 2018. Đến nay, cả hai đã có 2 con nhỏ, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Nếu như nhiều người vẫn nghĩ lấy vợ hơn tuổi, đặc biệt lại là một nữ doanh nhân thành đạt, chắc hẳn chồng trẻ sẽ được nâng niu, chiều chuộng hết mực thì câu chuyện của Tú Lơ Khơ lại hoàn toàn ngược lại.

Mới đây, khi chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, anh đã khiến nhiều người bật cười với màn "bóc phốt" bà xã cực kỳ duyên dáng. Sau 9 năm chung sống, chàng chồng trẻ tuyên bố bản thân đã "tỉnh ngộ" ra rất nhiều điều.

"Vấn đề không phải ở tuổi tác, vợ tôi còn đẻ được ra tôi mà"

Trước hết, Tú Lơ Khơ cho rằng tuổi tác không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc của một cặp đôi.

"Cái vấn đề không phải là số tuổi, cái vấn đề là hài hòa năng lượng tần số giữa hai người với nhau. Thật ra thì cái việc mà vợ chồng chênh lệch tuổi nhau bây giờ nó không phải là cái gì nó quá là khủng khiếp nữa. Tuy nhiên, đúng là hai thế hệ đấy. Bởi vì chị Yến nhà tôi thì còn đẻ được ra tôi cơ mà" - anh chia sẻ.

Anh cũng thừa nhận hai vợ chồng thuộc hai thế hệ khác nhau. Thế nên, để chung sống hòa thuận, cả hai phải dung hòa từ tính cách, năng lượng, quan điểm sống cho đến những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày.

Nhưng lý thuyết là thế, còn thực tế cuộc sống sau 9 năm lấy vợ hơn 21 tuổi thì sao? Theo lời Tú Lơ Khơ, quả thật có không ít chuyện khiến anh phải "kêu trời".

Tưởng lấy vợ CEO được bao nuôi, ai ngờ muốn gần vợ còn phải "trả phí"

"Nỗi khổ" đầu tiên được Tú Lơ Khơ kể ra chính là chuyện không hề được bà xã chiều chuộng như nhiều người vẫn tưởng.

"Ai cũng bảo là lấy vợ hơn tuổi thì người ta sẽ chiều chuộng mình. Mà nói thật là từ lúc đám cưới cho đến bây giờ thì chị Yến chưa bao giờ chiều chuộng chồng trẻ là tôi" - anh hài hước kể.

Đáng nói, dù vợ là nữ CEO thành đạt, anh khẳng định bản thân chưa từng được bà xã cho tiền. Thậm chí, tình thế còn ngược lại khi chính anh phải đưa tiền cho vợ.

Chưa hết, câu chuyện khiến người nghe cười nghiêng ngả nhất lại nằm ở chuyện phòng the. Theo lời người chồng trẻ, mỗi khi muốn gần gũi vợ, anh chẳng những phải xin xỏ, năn nỉ.

"Đây là sự thật nha. Nói thì nhiều anh không tin nhưng mà nó là sự thật đó" - anh nhấn mạnh với giọng điệu đầy hài hước.

Nghe xong màn kể khổ này, hẳn không ít người phải bật cười. Cứ tưởng lấy vợ đại gia sẽ có cuộc sống sung sướng, ai dè theo lời chồng trẻ, muốn được vợ yêu thương còn phải chuẩn bị cả "ngân sách".

Lo cho sức khỏe của vợ từng tí một, còn mình thì "tự lo lấy thân"

Đằng sau những lời trêu đùa, Tú Lơ Khơ cũng vô tình tiết lộ sự quan tâm rất đáng yêu dành cho bà xã. Anh kể mỗi khi chị Yến vào phòng tắm, anh đều chủ động tắt điều hòa bên ngoài. Nguyên nhân là bởi anh sợ vợ vừa tắm xong bước ra gặp không khí lạnh sẽ dễ bị cảm.

Vì bà xã lớn tuổi hơn nhiều nên anh luôn để ý sức khỏe của chị, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng, sau khi kể chuyện chăm vợ chu đáo, Tú Lơ Khơ lại lập tức quay sang "tố" bà xã chẳng quan tâm mình theo cách tương tự.

"Đấy, tôi thì luôn lo bà ấy. Bà ấy lớn tuổi rồi cho nên là nhiều khi là bà ấy dễ nhạy cảm và dễ bị ốm đó. Cho nên là tôi lo như vậy. Còn tôi ấy đêm kể cả có tắm nóng hay tắm lạnh thì bà cũng kệ tôi luôn. Đấy có được chiều chuộng gì đâu".

Nghe thì giống màn trách móc, nhưng thực chất lại là cách chàng chồng trẻ khoe sự chăm sóc dành cho người phụ nữ mình yêu.

Lấy vợ hơn 21 tuổi, mọi kế hoạch đều phải nhanh nhanh vì vợ có tuổi rồi

"Nỗi khổ" cuối cùng được Tú Lơ Khơ nhắc tới có lẽ cũng là điều khiến anh cảm nhận rõ nhất khoảng cách tuổi tác giữa hai vợ chồng.

Đó chính là áp lực về thời gian.

Theo anh, khi lập bất cứ kế hoạch nào cho tương lai, mọi thứ đều phải nhanh chóng. Những dự định kéo dài 10 năm hay 20 năm gần như không được bà xã chấp nhận.

Thay vào đó, kế hoạch chỉ nên gói gọn trong 3 năm, cùng lắm là 5 năm. Lý do được anh thuật lại là bà xã sợ nếu chờ quá lâu, đến lúc mọi thứ hoàn thành thì mình đã già, chẳng còn đủ sức khỏe để cùng chồng tận hưởng thành quả.

"Bởi vì vợ tôi bảo là: 'Thôi thôi ông ơi, ông làm cái gì mà lâu quá thì thôi thôi tôi già thôi, tôi chẳng tận hưởng được cùng với ông đâu'.

Đấy cho nên là mình rất là áp lực. Mình làm cái gì cũng phải nhanh gọn, chứ còn vợ già rồi thì đi đâu được với mình nữa. Đấy đời nó thế đấy. Thôi thì mình cũng lựa chọn rồi, cũng là duyên số, yêu nhau thì cũng đắm say nên là thôi. Già thì cũng phải chấp nhận thôi".

Kết thúc màn kể khổ, Tú Lơ Khơ vẫn không quên hài hước than rằng thôi thì đã lựa chọn rồi, yêu nhau say đắm rồi, giờ chỉ còn cách chấp nhận. Tuy nhiên, nghe hết những "nỗi khổ" ấy, có lẽ ai cũng nhận ra chàng chồng trẻ đang khoe hạnh phúc nhiều hơn là thực sự phàn nàn.

Bởi sau những câu chuyện đùa ấy, điều hiện lên rõ nhất vẫn là một người chồng luôn để tâm đến vợ, mong hai người có thêm thật nhiều thời gian bên nhau. 9 năm hôn nhân, hai con nhỏ và vô số câu chuyện dở khóc dở cười, Tú Lơ Khơ cùng bà xã CEO hơn 21 tuổi đã có một cuộc sống gia đình theo cách rất riêng.

Có lẽ, đó mới là kiểu "nỗi khổ" ngọt ngào mà không phải ai cũng may mắn có được!.