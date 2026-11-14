Salim và Hải Long thông báo tin vui

Salim khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi thông báo đang mang thai em bé thứ 2.

Mới đây, trên trang cá nhân, Salim bất ngờ chia sẻ tin vui đang mang thai em bé thứ 2. Điều này đồng nghĩa gia đình Salim - Hải Long và bé Pam chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và lời chúc mừng từ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

Đính kèm thông báo là bộ ảnh gia đình gồm 3 thành viên hiện tại, trong đó có những khoảnh khắc Salim, Hải Long và bé Pam cùng nhau tạo dáng bên hình ảnh siêu âm của em bé. Salim hào hứng viết: "Oops… we did it again! Baby no. 2 is on the way! (tạm dịch: Chúng tôi lại làm được rồi! Em bé thứ hai đang trên đường đến với gia đình mình rồi đây!). Vũ trụ quả thật rất biết cách giữ cho cuộc sống của cặp vợ chồng 'bác - tôi' này luôn thú vị. Ba mẹ chào mừng thành viên thứ tư của gia đình nhé".

Vợ chồng Salim - Hải Long thông báo tin vui, gia đình có thêm thành viên mới

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người theo dõi đã để lại bình luận chúc mừng gia đình Salim. Không ít người cũng bày tỏ sự thích thú khi nghĩ đến những khoảnh khắc đời thường sắp tới của gia đình Hạt Nhài, đặc biệt là khi bé Pam chuẩn bị lên chức chị.

Từ trước đến nay, gia đình Salim vốn là một trong những gia đình nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Trong đó, bé Pam đặc biệt được yêu mến nhờ ngoại hình bụ bẫm, những biểu cảm hài hước và loạt khoảnh khắc tương tác đáng yêu cùng bố mẹ. Bởi vậy, thông tin gia đình chuẩn bị có thêm em bé càng khiến người hâm mộ mong chờ những câu chuyện mới của 4 thành viên trong thời gian tới.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời chúc mừng đến gia đình Hạt Nhài

Salim tên thật là Hoàng Kim Ngân, sinh năm 1992, từng được biết đến là một hot girl Hà Nội trước khi hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu ảnh. Cô từng tham gia một số dự án phim như Thiên thần hộ mệnh. Chồng của Salim là Hải Long, thường được cộng đồng mạng gọi bằng biệt danh Long Hạt Nhài. Hải Long có hoạt động kinh doanh riêng tuy nhiên hiện tại cũng tập trung vào công việc sáng tạo nội dung cùng vợ trên MXH.

Chuyện tình của cả hai cũng từng khiến nhiều người thích thú bởi xuất phát điểm là bạn bè thân thiết suốt 15 năm. Đến năm 2021, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ. Cũng trong năm này, Hải Long bí mật chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn tại Đà Nẵng với sự chứng kiến của nhóm bạn thân và nhận được cái gật đầu đồng ý từ Salim.

Tháng 4/2022, cả hai chào đón con gái đầu lòng là bé Pam. Sau khi có con, cuộc sống của cặp đôi càng nhận được nhiều sự quan tâm. Đáng chú ý, thay vì tổ chức đám cưới ngay sau khi về chung một nhà, Salim và Hải Long lựa chọn chờ đến khi con gái đủ lớn để có thể cùng bố mẹ tham dự ngày trọng đại. Tháng 3/2025, cặp đôi chính thức tổ chức lễ ăn hỏi và rước dâu tại Hà Nội, sau đó có tiệc cưới cùng bạn bè tại Nha Trang.

Về chung nhà từ năm 2022 nhưng tới năm 2025 Salim và Hải Long mới tổ chức lễ cưới

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Salim từng tiết lộ cả hai có nhiều thay đổi sau khi trở thành bố mẹ. Từ cách xưng hô "mày - tao" thời còn là bạn thân, cặp đôi chuyển sang cách gọi "bác - tôi" đầy hài hước. Cô cũng cho biết vợ chồng cô chưa từng xảy ra những cuộc cãi vã lớn tiếng bởi cả hai khá thấu hiểu và biết cách nhường nhịn đối phương.

Trong việc chăm sóc gia đình, Hải Long cũng là người chủ động san sẻ công việc nhà, chăm sóc con gái cùng vợ. Nếu Salim có phần nghiêm khắc hơn trong việc dạy con thì chồng lại thường đảm nhận vai trò mềm mỏng, chiều chuộng và bao bọc Pam. Sự khác biệt trong cách đồng hành cùng con giúp cả hai cân bằng hơn trong cuộc sống gia đình.

Ảnh: FBNV