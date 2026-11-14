Xuân Hinh báo tin vui về Bảo tàng đạo Mẫu

Phía dưới bài đăng của NSƯT Xuân Hinh, nhiều người nhanh chóng để lại bình luận chúc mừng.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Xuân Hinh vẫn được xem là một trong những tượng đài của làng hài miền Bắc. Bên cạnh sự nghiệp sân khấu với hàng loạt vai diễn ghi dấu ấn, nam nghệ sĩ còn dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ, lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống. Một trong những dự án lớn nhất của ông chính là công trình Bảo tàng đạo Mẫu ở khu vực ngoại thành Hà Nội.

Nghệ sĩ Xuân Hinh

Mới đây, NSƯT Xuân Hinh đã chia sẻ tin vui liên quan đến công trình này. Nam nghệ sĩ cập nhật những giải thưởng và sự công nhận từ quốc tế mà Bảo tàng đạo Mẫu đạt được trong những năm qua. Theo đó, công trình đã nhận được 5 dấu mốc đáng chú ý trong lĩnh vực kiến trúc.

Cụ thể, năm 2024, kiến trúc sư Nguyễn Hà được trao Giải thưởng Moira Gemmill quốc tế dành cho nữ kiến trúc sư triển vọng. Sang năm 2025, dự án tiếp tục được vinh danh tại giải thưởng AR Emerging dành cho các thực hành kiến trúc có khả năng định hình tương lai, do ARB Architects thực hiện, đồng thời nhận giải Grand Prize tại Brick Award - giải thưởng quốc tế về kiến trúc sử dụng gạch sáng tạo.

Đến năm 2026, Bảo tàng đạo Mẫu tiếp tục được giới thiệu trên tạp chí kiến trúc Domus, số 1111. Trước đó, công trình cũng từng lọt vào danh sách những dự án kiến trúc xuất sắc nhất năm 2023 do chính tạp chí này bình chọn.

Hình ảnh những giải thưởng và sự công nhận mà Bảo tàng DNSE có được

Chia sẻ về những thành tựu trên, Xuân Hinh gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu quý và góp phần xây dựng nên Bảo tàng đạo Mẫu. Phía dưới bài đăng, người thân và cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận chúc mừng trước tin vui này.

Được biết, để hoàn thành công trình này, nam nghệ sĩ đã dành nhiều năm tích cóp tiền bạc, công sức sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật. Bảo tàng tọa lạc tại xã Nội Bài (Hà Nội) có diện tích công bố khoảng 5.500 m². Dự án do kiến trúc sư Nguyễn Hà cùng ARB Architects thiết kế, hoàn thành phần kiến trúc vào năm 2023.

Một trong những chi tiết đặc biệt của công trình là việc sử dụng khoảng 5 triệu viên ngói cổ cùng hơn 1 triệu viên gạch thất được Xuân Hinh sưu tầm trong khoảng 5 năm từ gần 500 hộ dân. Đây vốn là những vật liệu từ các ngôi nhà cũ bị tháo dỡ trong quá trình đô thị hóa. Thay vì chỉ sử dụng theo cách xây dựng truyền thống, nhóm kiến trúc sư đã đưa ngói cổ vào những bức tường, khối tháp và các lớp không gian mang hình thức đương đại.

Công trình được xây dựng giữa khu vườn cây ăn quả có tuổi đời khoảng 50 năm. Trong quá trình thiết kế, nhóm kiến trúc sư lựa chọn giữ lại nhiều yếu tố cảnh quan sẵn có như cây xanh, ngôi nhà cũ, hàng rào và trụ cổng. Các khối kiến trúc mới được bố trí dựa trên vị trí của cây nhằm hạn chế tối đa tác động đến khu vườn.

Bên trong công trình, Xuân Hinh dành nhiều không gian để thờ Mẫu, lưu giữ tranh, hoành phi, câu đối, trang phục, hiện vật dân gian và tư liệu liên quan đến hát văn, hầu đồng cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống. Công trình cũng tận dụng ánh sáng, thông gió tự nhiên và các lớp tường ngói dày để hỗ trợ điều hòa nhiệt độ, thay vì phụ thuộc vào hệ thống điều hòa không khí.

Những hình ảnh về Bảo tàng Đạo Mẫu

Dù nhận được nhiều sự quan tâm từ giới kiến trúc quốc tế, Bảo tàng đạo Mẫu hiện vẫn chưa được mở cửa thường xuyên như một điểm tham quan công cộng. Xuân Hinh từng chia sẻ rằng nhiều du khách trong nước và quốc tế đã ngỏ ý muốn tới thăm, song công trình chưa tổ chức đón khách rộng rãi vì công tác chuẩn bị và nhân sự chưa thực sự chu toàn.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 10/2026, NSƯT Xuân Hinh từng chia sẻ định hướng phát triển mới cho Bảo tàng đạo Mẫu. Nam nghệ sĩ mong muốn đưa công trình đi theo hướng đương đại hơn, kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với trải nghiệm, công nghệ và các sản phẩm sáng tạo để thu hút giới trẻ cũng như du khách trong nước, quốc tế.

“Vua hài đất Bắc” cho biết ông đang tìm kiếm, làm việc với những đội ngũ phù hợp để hiện thực hóa các dự định này. Quá trình nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất cần thêm thời gian, vì vậy nam nghệ sĩ chưa thể công bố cụ thể về công nghệ ứng dụng, đơn vị hợp tác hay thời điểm triển khai. Lịch mở cửa rộng rãi và các hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng hiện cũng chưa được xác nhận.

(Ảnh: FBNV)