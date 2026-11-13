Meichan và mẹ lần đầu “check var” độ hiểu nhau: Là người nhà, là bạn thân nhưng có chắc đã biết hết về nhau?

Vừa là mẹ con, vừa là cạ cứng, thế gian này có Meichan và mẹ Nhài.

Nhắc đến Meichan (Nguyễn Hà Trang, SN 2000), nhiều người đã quen với hình ảnh một cô nàng Gen Z năng động, thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, mẹ Meichan (thường được biết đến với tên cô Nhài) cũng từng nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện cùng con gái trong một số video trên YouTube.

Meichan và mẹ nhận nhiều lời khen bởi đều sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, lối nói chuyện dịu dàng. Song đặc biệt hơn, những tương tác thân thiết, gần gũi như bạn bè của hai mẹ con cũng là điều được nhiều người ngưỡng mộ.

Thế nhưng, để từ “người nhà” thành “bạn thân”, mối quan hệ của Meichan và mẹ Nhài cũng trải qua nhiều giai đoạn. Từ thời mẹ vừa là phụ huynh, vừa là cô giáo dạy Địa lý của con ở trường, đến những năm Meichan đi du học Hàn Quốc, hai mẹ con đã có không ít kỷ niệm đáng nhớ, những lần bất đồng và cả những điều chưa kịp nói với nhau.

Trong số mới nhất của HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi lần này, Meichan và mẹ Nhài sẽ cùng nhìn lại những bức ảnh thời thơ ấu, nhắc lại chuyện cũ và đặt cho nhau những câu hỏi có lẽ bình thường ngày ít khi hỏi. Một cô con gái từng ham chơi, hay dỗi và một người mẹ nghiêm khắc nhưng cũng có cách thể hiện tình cảm rất riêng sẽ mang đến những màn đối đáp vừa hài hước, vừa hé lộ nhiều góc ít người biết trong mối quan hệ của họ.

Meichan và mẹ - cô Nhài sẽ có mặt trong số mới nhất của HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi

Nhìn lại quãng thời gian đồng hành, hai mẹ con Meichan sẽ bật mí thêm những kỷ niệm mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Từ chuyện học hành, những lần giận dỗi đến cách mẹ Nhài thể hiện tình yêu thương không mấy “sến súa”, mỗi người đều có một góc nhìn riêng.

Đáng chú ý, dù thân thiết, cả hai không phải lúc nào cũng thể hiện tình cảm bằng những lời ngọt ngào. Đôi khi, sự quan tâm lại nằm trong những câu nói thẳng thắn, những lời nhắc quen thuộc hay cách trêu nhau rất đời thường.

Mẹ Nhài cũng là người có ảnh hưởng lớn đến Meichan, từ tinh thần học hỏi đến phong cách ăn mặc, làm đẹp. Hình ảnh người mẹ bận rộn nhưng vẫn cố gắng học tiếng Anh đến tận khuya từng trở thành nguồn cảm hứng để con gái không dễ dàng bỏ cuộc. Còn hiện tại, hai mẹ con có thêm một điểm chung thú vị: có thể cùng nhau bàn chuyện làm đẹp, chọn đồ và chia sẻ những sở thích vốn chẳng còn khoảng cách thế hệ.

Đó cũng là lúc tương tác giữa hai mẹ con không còn đơn thuần là những lời dặn dò của phụ huynh dành cho con cái. Họ có thể tranh luận, trêu chọc, học hỏi lẫn nhau và dần trở thành những người bạn có chung nhiều câu chuyện để kể.

Khi Meichan sang Hàn Quốc du học, khoảng cách địa lý khiến nhịp sống của hai mẹ con thay đổi. Mẹ không còn được nghe con kể chuyện trực tiếp mỗi ngày, mà dần quen với việc dõi theo cuộc sống của con qua YouTube, tin nhắn hay những cuộc gọi video call từ xa. Có những chuyện Meichan lựa chọn tự giải quyết, chưa sẵn sàng chia sẻ với mẹ ngay lúc đó. Và cũng có những thời điểm, việc giữ liên lạc không đồng nghĩa với việc hai người luôn hiểu hết những gì đối phương đang trải qua.

Trong cuộc trò chuyện tại HERE TO HEAR, cả hai sẽ nhìn lại những khoảng cách ấy và cách mình từng bước tìm lại sự kết nối. Bởi đôi khi, điều quan trọng không phải là lúc nào cũng phải kể hết mọi chuyện, mà là để người kia biết rằng mình vẫn ở đây, sẵn sàng lắng nghe khi đối phương cần.

Đặc biệt, một thử thách nhỏ ở cuối chương trình hứa hẹn sẽ mở ra những chia sẻ mà bình thường hai mẹ con có thể chưa có dịp nói trực tiếp với nhau. Liệu Meichan và mẹ Nhài sẽ bất ngờ trước câu trả lời nào từ đối phương, hay phát hiện ra một khía cạnh hoàn toàn khác của người mà mình vốn nghĩ đã quá hiểu?

Bởi đôi khi, trở thành “người nhà” là điều tự nhiên, nhưng để thực sự hiểu nhau như những người bạn lại cần nhiều hơn thế: Những cuộc trò chuyện, sự lắng nghe và cả những lần chủ động bước về phía nhau. Với Viettel Tammi, việc giữ liên lạc và duy trì tương tác với những người thân yêu cũng trở nên EZ hơn, để dù ở gần hay xa, mỗi người vẫn có thể hiện diện trong cuộc sống của nhau.

Cùng đón xem tập mới của HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi để lắng nghe những câu chuyện chưa kể của Meichan và mẹ Nhài, cũng như khám phá xem phía sau mối quan hệ mẹ con thân thiết ấy còn những điều thú vị nào đang chờ được hé lộ!

Chương trình sẽ phát trên YouTube Kenh14 Speical, Fanpage Kenh14.vn, Fanpage Kenh14 Special và Fanpage Viettel Tammi.