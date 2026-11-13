Vừa từ chức, hàng loạt nhân viên NVIDIA gây sức ép, đòi đưa ông Jensen Huang trở lại

Một số nhân viên còn nhấn mạnh rằng, NVIDIA là NVIDIA nhờ có ông Jensen Huang.

Ông Jensen Huang vừa rời ghế CEO Nvidia sau 33 năm lãnh đạo công ty, nhưng quyết định này đang vấp phải phản ứng từ chính đội ngũ nhân viên. Một bài đăng trên kênh góp ý nội bộ đã thu hút hơn 1.600 bình luận, phần lớn ủng hộ đưa nhà sáng lập trở lại vị trí điều hành.

Theo WIRED, bài đăng được một kỹ sư lâu năm của Nvidia gửi lên trước khi ông Huang từ chức. Người này đề nghị hội đồng quản trị cân nhắc ý kiến của nhân viên trước khi đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến tương lai của CEO. Kể từ đó, bài đăng nhận được hơn 1.600 bình luận, trong đó nhiều người công khai yêu cầu ban lãnh đạo tìm cách đưa ông Huang trở lại.

Một nhân viên viết rằng nếu tin tưởng vào sứ mệnh của công ty, Nvidia nên đưa "THE Boss" trở lại. Người khác cho rằng ông Huang cũng là con người và có thể mắc sai lầm, nhưng những đóng góp của ông cho công ty xứng đáng nhận được cơ hội thứ hai.

Ông Jensen Huang vừa từ chức khỏi chức vụ CEO và Chủ tịch của NVIDIA

Sự ủng hộ không chỉ dừng lại ở những bình luận ẩn danh. Một nhân viên Nvidia còn gửi email đến toàn thể công ty, yêu cầu ban lãnh đạo minh bạch về sự ra đi của ông Huang. Người này khẳng định vẫn đứng về phía nhà sáng lập, không phải vì cho rằng ông không bao giờ mắc sai lầm, mà bởi họ tin rằng sự công bằng không đồng nghĩa với việc phải quay lưng với một người đã có đóng góp lớn cho công ty.

Một nhân viên khác, người đã làm việc tại Nvidia vài năm nhưng không được phép phát ngôn công khai, cho biết mong muốn đưa ông Huang trở lại đang lan rộng trong nội bộ. Người này lo ngại Nvidia sẽ gặp khó khăn nếu thiếu nhà sáng lập ở vị trí lãnh đạo, đồng thời nhấn mạnh: "Nvidia là Nvidia bởi có Jensen".

Nhân viên bất ngờ khi nhà sáng lập rời đi trước khi điều tra hoàn tất

Làn sóng ủng hộ ông Huang diễn ra trong bối cảnh nhà sáng lập Nvidia vừa thừa nhận không chung thủy với vợ. Ông đã gửi email xin lỗi nhân viên vào Chủ nhật, sau khi xuất hiện thông tin về một mối quan hệ với người phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với Trung Quốc.

Sau đó, hội đồng quản trị Nvidia thông báo ông Huang từ chức vào sáng thứ Năm, trong bối cảnh xuất hiện thêm thông tin về một mối quan hệ bị cáo buộc với nhân viên cấp dưới trực tiếp. Reuters tiếp tục đưa tin về một mối quan hệ khác giữa ông Huang và một nhân viên Nvidia. Ông chưa đưa ra bình luận về những thông tin này kể từ email xin lỗi nhân viên.

Hàng loạt nhân viên đang kêu gọi Hội đồng quản trị NVIDIA đưa ông Jensen Huang trở lại

Tuy nhiên, điều khiến nhiều nhân viên bất ngờ là ông Huang rời đi ngay khi cuộc điều tra của hội đồng quản trị mới bắt đầu. Trước đó, họ kỳ vọng ban lãnh đạo sẽ hoàn tất quá trình điều tra, công khai kết quả và chính thức lấy ý kiến nhân viên về việc ông có nên tiếp tục giữ chức CEO hay không.

Thay vào đó, ông Huang đột ngột rời vị trí sau 33 năm điều hành công ty mà ông đồng sáng lập năm 1993. Bà Colette Kress, Giám đốc tài chính Nvidia, được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền, trong khi ông Harvey Jones, một nhà đầu tư lâu năm của công ty, đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị.

Khủng hoảng không chỉ gây xáo trộn nội bộ Nvidia mà còn ảnh hưởng đáng kể đến doanh nghiệp. Công ty đã mất khoảng 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa kể từ khi những cáo buộc xuất hiện. Vụ việc đồng thời thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp Mỹ và FBI, đồng thời làm dấy lên khả năng Washington áp dụng thêm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip.

Dù vậy, hoạt động thường ngày tại Nvidia vẫn diễn ra bình thường trong tuần qua. Trên LinkedIn, khoảng hai chục nhân viên đã công khai bày tỏ sự ủng hộ ông Huang trong những giờ sau khi ông từ chức. WIRED cho biết họ không tìm thấy bài đăng nào từ nhân viên Nvidia công khai ủng hộ quyết định để nhà sáng lập rời ghế CEO.

Hiện Nvidia và ông Harvey Jones chưa phản hồi yêu cầu bình luận về làn sóng kêu gọi này. Trong khi đó, một số nhân viên vẫn muốn hội đồng quản trị giải thích rõ lý do ông Huang rời đi. Với họ, vấn đề không chỉ là sự thay đổi vị trí lãnh đạo, mà còn là tương lai của công ty gắn liền với người đã chèo lái Nvidia suốt hơn ba thập kỷ.