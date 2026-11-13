Elon Musk: 2 người vợ, 3 cuộc hôn nhân và 14 người con với 4 người phụ nữ khác nhau

Đằng sau những thương vụ hàng trăm tỷ USD và tham vọng đưa con người lên sao Hỏa, đời tư của Elon Musk cũng có không ít diễn biến đáng chú ý.

Hai lần tái hôn với một nữ diễn viên

Người phụ nữ đầu tiên bước vào cuộc đời Musk là Justine Wilson, nhà văn người Canada. Hai người gặp nhau khi cùng theo học tại Đại học Queen's ở Ontario, Canada. Thời điểm đó, Musk chưa trở thành tỷ phú công nghệ như hiện nay mà vẫn đang trên hành trình xây dựng những doanh nghiệp đầu tiên.

Trong một bài viết đăng trên tạp chí Marie Claire năm 2010, Justine từng kể lại chuyện tình với Musk từ thời sinh viên, cuộc sống sau khi chồng trở nên giàu có và những bất đồng dẫn đến đổ vỡ. Bà cho biết Musk cầu hôn mình trước khi hai người tổ chức đám cưới vào tháng 1/2000.

Elon Musk và người vợ đầu tiên Justine Wilson

Cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm, mang đến cho Musk 6 người con. Tuy nhiên, gia đình họ trải qua biến cố lớn khi con trai đầu lòng Nevada Alexander qua đời năm 2002, lúc mới 10 tuần tuổi, do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

Sau mất mát này, hai người có cặp song sinh Griffin và Vivian năm 2004, tiếp đến là ba con trai sinh ba Kai, Saxon và Damian năm 2006.

Năm 2008, cuộc hôn nhân của họ kết thúc. Chỉ khoảng 6 tuần sau khi nhận thông báo chồng đệ đơn ly hôn, Justine cho biết bà nhận được tin nhắn từ Musk thông báo đã đính hôn với một nữ diễn viên trẻ người Anh. Người phụ nữ đó là Talulah Riley.

Elon Musk và người vợ thứ hai Talulah Riley

Riley sinh năm 1985, hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và từng góp mặt trong bộ phim Pride & Prejudice (2005). Cô và Musk kết hôn năm 2010, nhưng chia tay vào năm 2012. Tưởng rằng mối quan hệ đã khép lại, hai người bất ngờ quay lại và tổ chức đám cưới lần thứ hai vào năm 2013.

Trong cuộc phỏng vấn với The Independent năm 2022, Riley từng giải thích về quyết định tái hôn khá đặc biệt này. Cô cho biết việc quay lại trạng thái chưa kết hôn sau khi từng là vợ chồng khiến cả hai cảm thấy không quen, giống như một thói quen đã hình thành. Vì vậy, họ quyết định kết hôn lần nữa.

Tuy nhiên, lần tái hợp này cũng không kéo dài. Năm 2016, Musk và Riley chính thức hoàn tất cuộc ly hôn thứ hai. Hai người không có con chung.

14 người con với 4 phụ nữ, nhiều cái tên đặc biệt

Sau khi chia tay Talulah Riley, Musk tiếp tục có những mối quan hệ tình cảm được công chúng chú ý. Trong số đó, đáng kể nhất là mối quan hệ với nữ ca sĩ người Canada Grimes, tên thật Claire Boucher.

Hai người lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau tại Met Gala năm 2018. Mối quan hệ của họ kéo dài nhiều năm, trải qua những lần chia tay rồi tái hợp. Trong thời gian bên nhau, Musk và Grimes có ba người con.

Elon Musk và Grimes tại sự kiện Met Gala năm 2018

Con đầu lòng X Æ A-Xii chào đời tháng 5/2020. Cái tên đặc biệt này từng gây chú ý trên toàn thế giới, thậm chí Grimes phải giải thích ý nghĩa của từng thành tố. Nữ ca sĩ cho biết chữ X tượng trưng cho biến số chưa biết, Æ liên quan đến trí tuệ nhân tạo và tình yêu, còn A-12 là tên một mẫu máy bay trinh sát mà cô yêu thích.

Tháng 12/2021, hai người đón con gái Exa Dark Sideræl thông qua phương pháp mang thai hộ. Đến năm 2023, cuốn tiểu sử Elon Musk của nhà văn Walter Isaacson tiết lộ cặp đôi còn có người con thứ ba tên Techno Mechanicus, biệt danh Tau, sinh năm 2022. Sự tồn tại của đứa trẻ trước đó chưa được công khai rộng rãi.

Musk cõng con trai X Æ A-Xii tại Phòng Bầu dục, tháng 2/2025

Một người phụ nữ khác có con với Musk là Shivon Zilis, lãnh đạo tại công ty công nghệ thần kinh Neuralink do ông đồng sáng lập. Thông tin hai người có con lần đầu được công chúng biết đến năm 2022, khi Business Insider đưa tin họ đã đón cặp song sinh Strider và Azure vào tháng 11/2021.

Sau đó, Musk và Zilis có thêm hai người con là Arcadia, sinh năm 2024, và Seldon Lycurgus. Tháng 3/2025, Zilis công khai thông tin về cậu bé Seldon Lycurgus trên mạng xã hội X. Musk cũng phản hồi bài đăng bằng biểu tượng trái tim.

Người phụ nữ thứ tư có con với Musk là Ashley St. Clair, tác giả và nhân vật truyền thông người Mỹ. Tháng 2/2025, cô thông báo đã sinh con trai Romulus vào tháng 9/2024. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó mối quan hệ giữa hai người không được công chúng biết đến rộng rãi. Tháng 4/2025, The Wall Street Journal đưa tin kết quả xét nghiệm ADN trong quá trình giải quyết tranh chấp pháp lý cho thấy xác suất Musk là cha ruột của đứa trẻ lên tới 99,9999%.

Elon Musk và Shivon Zilis - lãnh đạo tại công ty công nghệ thần kinh Neuralink

Như vậy, 14 người con được công khai của Musk gồm 6 người với Justine Wilson, 3 người với Grimes, 4 người với Shivon Zilis và 1 người với Ashley St. Clair.

Hiện, mối quan hệ giữa Musk và Shivon Zilis cũng đã kết thúc. Ngày 2/10/2026, Zilis công khai thông tin hai người chia tay sau hơn 5 năm gắn bó, đồng thời bày tỏ mong muốn cả hai vẫn có thể duy trì tình bạn và cùng nuôi dạy bốn người con.

Theo People, CNN