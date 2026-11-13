Vợ ông chủ Saigon Square hiếm hoi xuất hiện: Tổ chức sinh nhật với bộ đồ ăn pha lê, lộ danh tính người quyền lực đứng sau

Ngoài những khoảnh khắc check-in, vợ Phan Thành cũng gửi lời cảm ơn đến nhân vật đặc biệt này.

Từng là những cái tên đình đám trên mạng xã hội, vợ chồng Phan Thành (sinh năm 1989) - Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992) đến nay vẫn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Dù cả hai không còn cập nhật mạng xã hội quá thường xuyên, những chia sẻ ít ỏi vẫn phần nào hé lộ cuộc sống hôn nhân của cặp đôi sau gần 6 năm về chung một nhà.

Mới đây, Primmy Trương đăng tải loạt story check-in nhân dịp sinh nhật tuổi 34. Đáng chú ý, không gian bữa tiệc được chuẩn bị vô cùng chỉn chu, mang phong cách sang trọng và tinh tế.

Tiệc sinh nhật 34 tuổi của Primmy Trương

Điểm nhấn nổi bật là cách bài trí hoa tươi cầu kỳ với tông xanh dương chủ đạo - màu sắc yêu thích của Primmy Trương. Các sắc thái tím, hồng phấn, trắng và xanh lá được kết hợp hài hòa, tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa lãng mạn.

Trên bàn tiệc, khăn trải bàn xanh đậm làm nền cho bộ đồ ăn pha lê tinh xảo, những chiếc ly thủy tinh nhiều màu sắc, nến cao sang trọng và dải hoa tươi chạy dọc trung tâm. Mọi chi tiết đều được sắp xếp tỉ mỉ, khiến buổi tiệc sinh nhật mang dáng dấp của một bữa tiệc gia đình cao cấp.

Tuy nhiên, chi tiết khiến dân mạng chú ý hơn cả lại nằm ở lời cảm ơn của Primmy Trương đã tiết lộ danh tính người tổ chức ra bữa tiệc sang trọng này. Đó chính là mẹ chồng cô.

Primmy Trương viết: “Thank you bà nội for hosting this wonderful birthday party”, tạm dịch là “Cảm ơn bà nội (cách gọi thay cho các con - PV) đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật tuyệt vời”.

Decor bữa tiệc đúng màu xanh dương mà Primmy Trương yêu thích

Primmy gửi lời cảm ơn mẹ chồng

Đây cũng là lần hiếm hoi, thậm chí có thể nói là lần đầu tiên Primmy Trương công khai nhắc đến mẹ chồng trên Trước đó, cô ít khi chia sẻ những tương tác hay câu chuyện liên quan đến nhà chồng. Đồng thời việc mẹ chồng tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con dâu cũng hé lộ phần nào mối quan hệ gia đình của Primmy Trương.

Phan Thành và Primmy Trương kết hôn vào đầu năm 2021 sau khoảng thời gian hẹn hò kín đáo. Sau gần 6 năm kết hôn, vợ chồng thiếu gia Sài thành duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng. Phan Thành gần như không cập nhật mạng xã hội, trong khi Primmy Trương thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cá nhân, gia đình và các con.

Hiện tại, cặp đôi đã có hai nhóc tì đáng yêu. Dù không thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đông đủ cả gia đình, qua một vài chia sẻ của Primmy Trương, cuộc sống của vợ chồng cô vẫn có thêm những câu chuyện đời thường được hé lộ.

Gia đình Phan Thành - Primmy Trương

(Ảnh: IGNV)