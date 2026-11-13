Không chỉ 2 phụ nữ, cựu CEO Nvidia Jensen Huang còn bị tiết lộ có quan hệ với một nhân viên khác tại công ty

Sau khi thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân khiến Jensen Huang phải rời ghế CEO Nvidia được công bố, Reuters tiếp tục tiết lộ ông từng có quan hệ thân mật với một nhân viên khác của tập đoàn.

Theo Reuters, hai nguồn tin thân cận cho biết cựu CEO Nvidia Jensen Huang từng có mối quan hệ tình cảm với một nhân viên khác của công ty. Thông tin này được công bố ngày 12/11, sau khi ông tuyên bố từ chức CEO Nvidia sau 33 năm gắn bó.

Đáng chú ý, đây không phải mối quan hệ duy nhất của vị lãnh đạo 63 tuổi được truyền thông đề cập trong thời gian gần đây. Trước đó, hai mối quan hệ ngoài hôn nhân khác của ông cũng đã trở thành tâm điểm chú ý là Alice Huang và Kimberly Powell - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Jensen Huang tiếp tục bị tiết lộ có quan hệ tình cảm với một nhân viên khác tại Nvidia (Ảnh: Reuters)

Reuters cho biết hãng tin không công bố danh tính nhân viên được nhắc đến trong thông tin mới nhất. Các phóng viên cũng đã tìm cách liên hệ với người phụ nữ này nhưng không nhận được phản hồi.

Trong khi đó, Nvidia cũng từ chối bình luận về thông tin trên. Jensen Huang, Kimberly Powell và đại diện hội đồng quản trị Nvidia cũng không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Trước đó, ngày 8/11, Jensen Huang đã thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân trong một tuyên bố sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ giữa ông và Alice Huang. Tuy nhiên, trong tuyên bố này, ông không nêu đích danh người phụ nữ.

Những thông tin về đời tư của cựu CEO Nvidia Jensen Huang tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý (Ảnh: Japan Inside)

Những thông tin liên tiếp về đời tư của Jensen Huang đã tạo thêm sức ép đối với vị lãnh đạo vốn gắn bó với Nvidia từ những ngày đầu thành lập. Ông đã kết hôn và có hơn 30 năm điều hành tập đoàn chip AI hàng đầu thế giới trước khi quyết định rời vị trí CEO.

Theo Reuters, đầu tháng 11, hội đồng quản trị Nvidia đã khởi động một cuộc điều tra về khả năng Jensen Huang trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Cuộc điều tra do các thành viên hội đồng quản trị độc lập dẫn dắt, với sự tư vấn của các luật sư bên ngoài.

Tại thời điểm đó, hội đồng quản trị Nvidia bày tỏ sự tin tưởng đối với Jensen Huang. Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến các mối quan hệ cá nhân của ông tiếp tục thu hút sự chú ý và đặt ra nhiều câu hỏi về tình hình nội bộ tập đoàn.

Sự ra đi của Jensen Huang được đánh giá có thể tạo ra những xáo trộn đáng kể đối với ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực mà ông đã góp phần định hình trong nhiều năm qua.

Dưới sự điều hành của Jensen Huang, Nvidia không chỉ phát triển thành nhà sản xuất chip hàng đầu mà còn mở rộng ảnh hưởng thông qua hệ sinh thái AI.

Tập đoàn sử dụng tiềm lực tài chính để tham gia nhiều thỏa thuận với các công ty điện toán đám mây và phòng thí nghiệm AI, qua đó hỗ trợ các đối tác có thêm nguồn lực để mua chip Nvidia và phát triển hạ tầng tính toán.

Những thỏa thuận tài chính phức tạp này góp phần thúc đẩy sự hình thành của một ngành công nghiệp xoay quanh công nghệ AI, đồng thời củng cố vị thế của Nvidia trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sau khi Jensen Huang rời ghế CEO, hội đồng quản trị đã bổ nhiệm bà Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) của Nvidia, làm CEO tạm quyền. Công ty hiện tiến hành tìm kiếm người kế nhiệm chính thức, với các ứng viên được xem xét bao gồm cả nhân sự nội bộ và những người bên ngoài tập đoàn.

Diễn biến này khiến sự chú ý dành cho Nvidia không chỉ dừng lại ở những thông tin liên quan đến đời tư của cựu CEO, mà còn tập trung vào quá trình chuyển giao quyền lực tại tập đoàn công nghệ có ảnh hưởng lớn đến thị trường AI toàn cầu.

Nguồn: Reuters